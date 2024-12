El Algeciras se va al parón de Navidad con los deberes hechos

El último once del Algeciras en 2024.

Algeciras/El Algeciras CF se va de vacaciones de mitad de temporada con los deberes hechos. El club despide 2024 en un ambiente de estabilidad y el proyecto deportivo marcha bien encaminado con el equipo de Fran Justo más cerca de los puestos de playoff de ascenso que de la zona de descenso. Tras el empate en casa ante el líder, el Algeciras disfrutará de un descanso largo y merecido ya que la competición en la Primera Federación no retornará hasta el fin de semana del 10-12 de enero de 2025.

Si lo que ocurre en el césped transmite buenas vibraciones, en lo institucional, el club va navegando y la plantilla se ha marchado de vacaciones al corriente en lo económico. Así lo aseguró el capitán y buque insignia del vestuario, Iván Turrillo, en la rueda de prensa tras el punto ante el Antequera. "Estamos bien, sé que se escuchaba el runrún, pero yo desde aquí tranmito que la plantilla se va a las vacaciones al día y los propietarios han cumplido", aseguró el algecireño, que pide que "ese positivismo" que ahora rodea al Nuevo Mirador "no se vaya cuando lleguemos a enero".

En efecto, la propiedad que encabezan Mac Lackey Ramón Robert saldaron durante la pasada semana lo que tenían pendiente con el plantel. El norteamericano había mantenido contacto por videollamada con los capitanes para mantener al corriente de todo a los profesionales. El club, como se ha dicho, navega en sus diferentes frentes dentro de una categoría que exige continuos esfuerzos para no perder comba.

En lo deportivo, el Algeciras suma 24 puntos, a dos de la cuarta plaza que ostenta su próximo rival, el Atlético de Madrid B, con el que abrirán el nuevo año el 11 de enero en el Cerro del Espino. Los de Fran Justo han aumentado su colchón sobre el descenso a cinco puntos tras una mala jornada para los equipos que luchan por salir del pozo.

"El equipo, el mes de diciembre y noviembre creo que también, ha ido puliendo los detalles. Estamos bien, salga quien salga, se ve en el día a día de los entrenamientos y no nos viene bien el parón en este sentido", manifestó el capitán algecireño.

Las mejores fotos del Algeciras - Antequera de Primera Federación / Erasmo Fenoy

El Algeciras, a un partido para que termine la primera vuelta, tiene algo más de la mitad de los puntos necesarios para la permanencia, ya que con el doble, 48, tendría la salvación prácticamente garantizada. En cualquier caso, la caseta solo piensa en mejorar esa cifra antes de cruzar el ecuador de la competición. Los albirrojos llevan seis jornadas sin perder y han convertido el Nuevo Mirador en una plaza fuerte.

"Este año no nos vemos inferiores a nadie", sostiene Iván. "Se vio en Ibiza, con el Murcia aquí, con el Antequera... hemos pulido esos detalles en los que se nos iban puntos", insistió. "El respeto se ve en cómo los rivales preparan el partido contra nosotros, cómo nos defienden y montan líneas de cinco y hasta seis jugadores atrás".

Iván está convencido de la idea del proyecto desde el primer momento: "Siempre lo he tenido claro, el día a día esta temporada, con este cuerpo técnico y estos compañeros, el nivel que se ve en el trabajo diario. Nosotros no hemos tenido dudas ni después del Marbella. De verdad creo que no hemos sido inferiores a ningún equipo y en todos tuvimos opciones de ganar", reflexionó.

"Tenemos una plantilla y cuerpo técnico muy buenos", recalcó. "Ojalá que veamos esa unión afición-club-equipo. Animo a la gente para que creemos otra vez esa atmósfera de fiesta, de ver los coches ya en la rotonada de entrada en La Menacha cuando vienes al estadio. Nuestra afición aprieta mucho, la gente no se hace una idea de cómo se le ven las caras al contrario cuando se escuchan las gradas", confesó el de El Cobre, que invita a "descansar la mente y volver con la misma mentalidad".