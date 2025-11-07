Algeciras - Antequera: un partido para subir la exigencia

El Algeciras CF recibe este sábado a partir de las 18:00 horas al Antequera CF en la 11ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. Los rojiblancos buscan en el cobijo del Nuevo Mirador un impulso tras la derrota sufrida en Elda. Los chicos de Javi Vázquez vuelven a partir desde los puestos de descenso, aunque con 11 puntos están a solo tres de la sexta posición en una liga tremendamente igualada.

La pasada victoria en casa ante el Alcorcón es la única alegría que el Algeciras ha cosechado en los últimos cuatro partidos. Los de Javi Vázquez necesitan como el comer los puntos en su feudo para mantenerse en equilibrio, para mantener a raya una mala dinámica y para tomar oxígeno en un mes de noviembre que se antoja crucial ante rivales directos por la permanencia. El Algeciras sabe que sus cuentas para alcanzar el objetivo pasan por sacar adelante este tipo de encuentros en el Mirador. Se puede ir a Cartagena o Elda sin obligaciones, pero en el estadio de La Menacha se exige siempre, da igual al adversario y da igual la categoría.

El Algeciras recupera a Mayorga y Tomás, dos titulares que vienen de cumplir sanción y que deberían retornar al once de un equipo que se está viendo castigado por las lesiones. La enfermería ha engrosado su lista con un goteo incesante y el estado de varios futbolistas es una verdadera incógnita. Los rojiblancos siguen a la espera de que Eric Montes culmine su rehabilitación y de que jugadores como Javi Avilés, Samu Casado o Paris Adot vean la luz de sus respectivos túneles. Paris pudo ejercitarse con el grupo al igual que Víctor Ruiz, que se tuvo que retirar tocado en el encuentro ante el Eldense. Lo positivo es que los algeciristas no arrastran sancionados esta semana. Su rival sí, ya que el Antequera no podrá alinear a Juan Aspra. Además, los del Torcal tienen lesionados al linense Clavijo y a Raúl Albentosa.

Alineaciones probables Algeciras CF: Iván Moreno; José Carlos, Aleix Coch, Mayorga, Tomás, Óscar Castro, Jony Álamo, Iván Turrillo, Manín, Rastrojo y Obeng. Antequera CF: Dani Alcover; Javi Antón, Quintana, Barbu, Iván Rodríguez, David Ramos, Bassele; Siddiki, Luismi Gutiérrez, Adrià Gené y Osama. Árbitro: Antonio Sánchez (Don Benito). Hora: 18:00 (11ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo por las plataformas de streaming y en el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Precedentes: Las dos visitas del Antequera al Nuevo Mirador se han saldado con empate (1-1) y victoria visitante (2-3), ambas en Primera Federación.

Con el regreso de Tomás y Mayorga a la alineación, la única duda en el once es si el entrenador mantendrá el mismo esquema o volverá a la fórmula con tres centrocampistas para intentar proteger a un conjunto que está encajando demasiados goles (ocho en los últimos cuatro partidos). De volver a ese dibujo con Óscar Castro, Jony Álamo e Iván Turrillo, uno de los atacantes tendría que ser sacrificado. Seguramente, por rendimiento, Juanma. De seguir apostando por el mismo sistema, todo apunta a que las únicas novedades serían las de Mayorga por Víctor Ruiz y Tomás por Arauz, con José Carlos de vuelta al lateral derecho. Veremos.

Javi Vázquez garantiza que saldrá "un once tremendamente competitivo". El técnico madrileño se mostró seguro y convencido en la previa, con ánimos renovados tras una derrota de "una frustración importante". "Ahora estoy con la tranquilidad de volver haber trabajado a tope, con autocrítica para crecer y con la mentalidad positiva, que es lo único en lo que creo, ser positivos siempre".

El algecirista subraya las ganas de "competir delante de nuestra gente" y reafirma la estabilidad como base de todo: "La vida va de momentos, de rachas. Yo no creo en la mala suerte, no he dejado nunca nada a la suerte, asumo que me puedo equivocar y pienso en qué puedo hacer para mejorar y aprender", aseguró. "Creo en lo que uno puede hacer de nuevo para ser mejor, el resto es quejarse y este equipo no es de llorar ni quejarse. A mí me gusta mucho este Algeciras, creo que pequeños detalles nos hacen parecer peor de lo que somos. Si te pones a quejarte, vas a perder, por eso quiero mentalidad positiva, creer en el equipo y mantener la estabilidad sin perder la autocrítica sana".

Vázquez entiende que el Algeciras "recibe bien los golpes y los usa para crecer" en la adversidad. "Estamos haciendo muchas cosas bien, no estamos últimos con dos puntos, está todo muy igualado", remarcó el madrileño.

El míster algecirista espera a un Antequera comedido, aunque cree que tiene recursos para ser protagonista: "Con balón hay que tenerles muy en cuenta. Ellos puede que vengan con una intencionalidad de esperar que llevemos la iniciativa, pero es verdad que están haciendo una fortaleza de no perder partidos. Empezaron con una dinámica de puntos más baja, pero llevan unas cuantas semanas invictos. Son un buen equipo, con una idea clara, compactos... hasta el momento la categoría está muy igualada y suele ganar el que compite mejor esos 100 y pico minutos de manera estable".

Vázquez se siente respaldado: "Esta semana me motiva más porque he recibido muchos mensajes de cariño. Creo que la gente está sintiendo que el equipo se deja la vida y estoy convencido de que todos juntos lo vamos a conseguir", remató el técnico del Algeciras, que ha recordado a su vestuario esta semana algo fundamental: "Las notas, en la (jornada) 38".