Así es el próximo rival del Algeciras: la reinvención del Antequera

El Algeciras CF tratará de levantar el ánimo este sábado (18:00) ante su gente y contra un rival que el pasado curso dio muchísimo que hablar: el Antequera CF. El equipo de la ciudad del Torcal afronta una temporada 2025/26 de reinvención. Tras el exitazo a las órdenes de Javi Medina -ahora en el Betis Deportivo- de una plantilla que coqueteó con el ascenso a Segunda División, el modesto club malagueño busca mantener su filosofía, pero consciente de la dificultad de hacerlo con nuevos mimbres y en una Primera Federación en la que parte con el objetivo (generalizado) de mantener la categoría.

Aunque en esencia mantiene algunas piezas reconocibles y esa magia de El Maulí, el Algeciras se va a topar con un Antequera distinto pero altamente competitivo y con unos números que pueden llevar a engaño. Son siete los partidos consecutivos que lleva sin perder el próximo rival albirrojo.

El Antequera marcha undécimo con 12 puntos, los mismos que el Villarreal B y el Ibiza, y uno más que los algeciristas. El equipo antequerano acumula dos victorias, seis empates y dos derrotas, y cuenta con un saldo goleador positivo de 11 tantos a favor y 9 en contra (+2). Es el segundo conjunto que más empata del grupo tras el invicto Sabadell.

El cuadro de Abel Gómez arrancó con un esperanzador empate sin goles ante el Cartagena, pero encadenó dos derrotas, en Tarazona y ante el Alcorcón, sus dos únicos reveses hasta el momento. Ese pobre inicio metió abajo a un Antequera que venía de lo más alto, pero la confianza de la institución no se ha alterado en un equipo que se repuso con tres empates seguidos, dos victorias de una tacada y dos nuevas igualadas, las más recientes en Villarreal y la pasada jornada ante el Hércules en El Maulí, donde los alicantinos empataron en el minuto 100. No es el Algeciras el único que sufre el mal del descuento.

El Antequera se ha enfrentado a un verano muy movido. Tras asumir la imparable marcha de Javi Medina, que regresó a la cantera del Real Betis, el club apostó a mediados de junio por Abel Gómez "con el objetivo de seguir consolidando el crecimiento del club en los últimos años". Evidentemente, no se hablaba rotundamente de salvación ni de playoff, menos aún con el sueño tan reciente. El técnico sevillano llegaba avalado por su reciente etapa en el Recreativo de Huelva, al que devolvió a la categoría de bronce.

La fuga de talento era inevitable también en el vestuario, empezando por el capitán Fomeyen (al Córdoba de Iván Ania), Xemi, Juanmi Carrión, el meta Jero Lario, Pol Roigé, Chema Núñez, Iván Pérez, Luismi Luengo, el exalgecirista Iñaki Elejalde o el portero Iván Moreno (ahora el titular en el Nuevo Mirador). El plan renove en el vestuario de El Maulí se antojaba importante.

Luismi y Biabiany, referentes de una plantilla que mantiene a Siddiki y al linense Clavijo

Pero el golpe más demoledor llegó con la temporada empezada cuando el Villarreal pagó en el último minuto del mercado por el traspaso del goleador Álex Rubio. La magia de los filiales contra la que ninguno de los clubes mortales puede competir. Rubio y Juanmi Carrión habían renovado por un año en el mes de junio, pero de poco sirvió cuando los peces grandes llegaron con el dinero por delante y pagaron la cláusula.

Dos bálsamos para la afición antequerana fueron la continuidad de Luismi Gutiérrez, el jugador estandarte, y la del veterano Jonathan Biabiany, al que todavía le quedan algunas carreras. La plantilla mantiene el exrojiblanco Siddiki, al centrocampista linense Dani Clavijo (que llegó en el anterior mercado de invierno desde Granada), Juan Aspra, Isaac y el joven meta Dani Alcover, además del recuperado delantero Marcelo, de vuelta de la grave lesión que le truncó la pasada andadura.

El mercado de fichajes fue frenético en el Torcal con las llegadas de Samu Pérez (Sanluqueño), Alberto Quintana (Real Unión), Antonio Luna (Dinamo de Rumanía), Barbu (Fuenlabrada), Edu Sánchez (Barça Athletic), Iván Rodríguez, Javi Antón (Alcoyano), Raúl Albentosa (llegó libre y se tuvo que operar de menisco en septiembre), Raúl Giménez (Eibar B), David Ramos (Alcorcón), Moha Bassele (Melilla), Rafa Diz (Getafe B), Adri Gené (Lleida), Iomar (Ceuta), Luis Rivas (Zamora), Nico Njalla (Cádiz B) y Osama Chit (Don Benito).

A nivel estructural, el Antequera se tuvo que desprender en la dirección general del linense Álvaro Pérez Bonmatí, que aceptó liderar desde los despachos el nuevo proyecto de la Real Balompédica Linense. No obstante, el linense se mantiene como asesor externo de la entidad y sigue siendo importante a la hora de tomar decisiones de club.