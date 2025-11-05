El Algeciras y un noviembre clave para enderezarse hacia el objetivo

El Algeciras CF afronta un mes de noviembre clave para encauzar su objetivo en el grupo II de la Primera Federación. El equipo de Javi Vázquez se va a medir a tres rivales directos por la permanencia y a un cuarto que, por circunstancias, se encuentra metido en ese numeroso vagón trasero de una liga que continúa en un puño tras un cuarto de temporada ya consumido.

Después de la derrota en Elda, la tercera en los últimos cuatro encuentros, el Algeciras de Javi Vázquez ha vuelto a las incómodas plazas de descenso. De puertas para dentro se intenta mirar lo mínimo posible la clasificación y no obsesionarse con los números. Al menos, eso repite el técnico madrileño cada semana. Con la tabla en las manos, el Algeciras está a tiro de victoria del equipo que ahora ocupa la sexta plaza, lo cual refleja la igualdad existente. Lo que más preocupa en realidad a buena parte del algecirismo es que el vestuario no vaya a caer en una dinámica negativa ni que se contagie de ciertos patrones que se han venido repitiendo últimamente como los dichosos goles encajados en el tiempo de descuento.

La cita del próximo sábado ante el Antequera CF en el Nuevo Mirador (18:00) es el primer partido de un tramo del calendario que va a cruzar a los rojiblancos con el Juventud Torremolinos, el Atlético Sanluqueño y el Ibiza. De este ciclo de enfrentamientos dependerá en buena medida en qué disposición se planta el Algeciras en diciembre, a las puertas del parón de invierno y el ecuador de la temporada.

El duelo de este próximo sábado ante el Antequera CF se antoja fundamental. Primero, porque se juega en el Nuevo Mirador, donde los rojiblancos deben hacerse fuertes sí o sí; y segundo, porque el Antequera es un rival directísimo en la lucha por mantener la categoría. El Antequera, con 12 puntos, tardó en despertar, pero ahora encadena siete jornadas sin perder en la que ha sumado cinco empates. Los de Abel Gómez son un conjunto diferente al del pasado curso con Javi Medina, pero se han probado competitivos y están rascando puntos lejos de El Maulí.

A la semana siguiente, los de Javi Vázquez se desplazarán hasta Málaga para medirse al Juventud Torremolinos. El cuadro que comanda el ex de la Balona Antonio Calderón se ha aclimatado a la categoría tras un inicio complicado. Los blanquiverdes suman 13 puntos después de haber sumado en siete de los últimos ocho encuentros y han empezado a convertir el Municipal de El Pozuelo en territorio inhóspito para sus rivales. Como recién ascendidos, los de Torremolinos tienen como prioridad conservar la categoría. Cualquier añadido sería un premio.

El Algeciras regresará a casa para recibir al Atlético Sanluqueño en el primer capítulo del derbi provincial de la temporada. Los de Sanlúcar, con 10 puntos, arrancaron la campaña con muy buenos resultados y una racha de seis semanas en positivo, sin embargo, el conjunto de José Pérez Herrera ha entrado en un profundo bache que ya acumula cuatro derrotas consecutivas, un bagaje que ha metido al Atleti en descenso. El Sanluqueño asume que una temporada más estará en la encarnizada pelea por la salvación, en la que ya se considera uno de los clubes curtidos.

El último compromiso de noviembre llevará al Algeciras a visitar al Ibiza. Nadie esperaba a estas alturas que el equipo celeste contase con solo 12 puntos. El Ibiza arrancó con Paco Jémez como un tiro, pero la gasolina se fundió a las primeras de cambio y tres derrotas sentenciaron a un técnico que fue despedido tras una victoria. En Can Misses habían elegido ya al veterano Miguel Álvarez, ex del Villarreal y un hombre llamado a poner en órbita a uno de los proyectos más ambiciosos del grupo. La mayoría de los especialistas de la Primera Federación apuestan por el resurgir de los ibicencos, aunque esta división ya se ha probado capaz de hundir a grandes trasatlánticos. Habrá que ver cómo llegan el Algeciras y el Ibiza a esa cita de finales de mes y cuántos han progresado sendos equipos en la persecución de sus objetivos.