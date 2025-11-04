Hay vida después del Algeciras: Javi Morilla pasa página tras ocho temporadas seguidas en el Nuevo Mirador

Ha salido sin hacer ruido, sin hacerse notar y con elegancia, como era en su día a día cuando formaba parte del cuerpo técnico de turno del Nuevo Mirador. Hay vida después del Algeciras CF y Javi Morilla es un claro ejemplo de ello. Después de más de diez años vinculado al club rojiblanco, las ocho últimas temporadas de manera consecutiva, el preparador físico algecireño ha pasado página y ha emprendido un nuevo proyecto en Gibraltar de la mano del campeón de la Roca, el Lincoln Red Imps.

Morilla quedó desvinculado del actual proyecto del Algeciras de manera silenciosa, sin que nadie en la entidad se dignase a comunicar el adiós de un profesional que ha trabajado para el centenario equipo en Primera Andaluza, Tercera, Segunda B y la actual Primera Federación. Diez años en dos etapas diferentes y mil vivencias. El algecireño rompió su silencio hace algunas semanas cuando se despidió de manera pública en sus redes sociales, más que nada para dar las gracias a la afición y a los muchos conocidos que le venían preguntando qué había sido de él, por qué no formaba parte del cuerpo técnico que encabeza Javi Vázquez.

La relación de Javi Morilla con la propiedad del Algeciras se rompió tras alcanzar un punto de no retorno. El preparador y también readaptador físico se cansó de reclamar lo que le debían, puso su caso en manos de abogados y se verá con el club en los juzgados el próximo mes de junio. Una situación similar a la del anterior director deportivo, Miguel León, y probablemente de algunos otros ex de la entidad. A saber lo que hay bajo las alfombras del estadio de La Menacha.

La marcha de Morilla no es la de un cualquiera. Se fue un hombre de la casa, un algecirista que tuvo una primera experiencia de dos temporadas en aquel Algeciras que resurgió de sus cenizas en la Primera Andaluza con Diego Pérez Yiyi y retornó a la desaparecida Tercera. El algecireño acabó aquella etapa por motivos personales, pero regresó al club hace ocho años en la andadura que los albirrojos alcanzaron el playoff de ascenso con José Antonio Asián en Ibiza. Desde entonces ha pasado por los diferentes cuerpos técnicos siempre como una herramienta más para la recuperación de los futbolistas.

Morilla, en su primera etapa con el Algeciras, con Yiyi como entrenador.

"Con la cabeza alta"

Javi Morilla iba a iniciar su novena temporada consecutiva con el Algeciras, pero algo se rompió: "Me toca escribir una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer: despedirme del Algeciras CF, el club que ha sido mi casa durante más de diez temporadas", comienza el escrito de despedida que compartió.

"No es la despedida que habría elegido ni el final que imaginaba, pero la vida y el fútbol a veces te ponen en situaciones que escapan a tu voluntad, y llega un momento en el que no se puede aceptar todo y hay que poner un límite".

"GRACIAS. Solo quiero dar las gracias a todas las personas que han compartido este camino conmigo y de las que he aprendido tanto, entrenadores, compañeros del cuerpo técnico, jugadores, empleados y directivos. A todos ellos, gracias de corazón por hacerme sentir parte de algo mucho más grande".

"He intentado dar siempre lo mejor de mí, con honestidad, compromiso y respeto por este club y sus valores. Y aunque me toque salir por una puerta que no he elegido, me marcho con la cabeza alta y el orgullo de haber pertenecido a esta familia durante tanto tiempo".

"Por último, gracias a la afición que es el activo más grande que tiene este club. Ellos son el alma del Algeciras CF, los que están siempre, pase lo que pase. El Algeciras CF estará siempre por encima de todo y de todos", acaba.

Javi Morilla, uno más en la celebración europea del Lincoln de Gibraltar.

Gibraltar, nuevo reto

Javi Morilla ha encontrado nuevo destino al otro lado de la Verja de Gibraltar. El algecireño trabaja ya para el Lincoln Red Imps, el conjunto más laureado de la Premier gibraltareña. Morilla tiene como cabeza del cuerpo técnico al guadiareño Juanjo Bezares en una plantilla que cuenta con viejos conocidos del fútbol de la comarca. Otro de los que acaba de aterrizar en el Peñón es el centrocampista gallego Borja Fernández, que coincidió con Morilla en el Nuevo Mirador.

El algecireño está disfrutando también la experiencia de viajar y competir en Europa con la participación de los llanitos en la fase de grupos de la Conference League, una competición en la que hicieron historia al lograr la primera victoria de un equipo de la Roca tras imponerse al Lech Poznan polaco.