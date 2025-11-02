Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 10ª jornada

La 10ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federacion ha reafirmado al Atlético Madrileño de Fernando Torres como el equipo más en forma, con permiso de las dos grandes revelaciones de la temporada, el Teruel y el Europa, dos modestos que se han acoplado en la zona VIP. El Sabadell se mantiene como el único invicto de la categoría y, por abajo, el Real Murcia cogió oxígeno en el duelo para evitar el farolillo rojo con el Betis Deportivo.

La jornada arrancó con el empate sin goles entre el Alcorcón y el Sevilla Atlético. Los del Santo Domingo salvaron un punto en un partido que se complicó con la expulsión de Aparicio en la segunda mitad. Los sevillistas disfrutaron en la primera mitad de un disparo del algecireño Collado desviado por el larguero y vieron como un gol de Oso era anulado por un fuera de juego. Los alfareros perdonaron una ocasión clara de Aparicio. Tras el descanso, la igualdad se rompió con la roja a Aparicio tras una dura entrada a Collado que tuvo que ser revisada. La colegiada del partido pitó penalti para los sevillistas en una internada de Sergio Martínez, pero rectificó tras pasar por el VAR. El Alcorcón de Pablo Álvarez suma hasta los 13 puntos aunque prolonga su racha sin ganar mientras que el Sevilla Atlético de Jesús Galván se sitúa con 10 puntos, todavía en puestos de descenso.

El único invicto de la categoría mantiene su vitola. No hay quien pueda con el Sabadell, que sacó un punto del Municipal El Pozuelo ante un Juventud Torremolinos que sigue sumando. Los arlequinados se adelantaron muy pronto con un córner botado por López-Pinto que remató de cabeza Bonaldo a los cinco minutos. Tras el mazazo, los blanquiverdes empezaron a merodear el área del Sabadell con varias llegadas prometedoras y un posible penalti que el VAR negó. A la vuelta del descanso, Camacho dio un aviso claro y el Torremolinos no perdonaría en la siguiente, un balón colgado al área que enganchó de primeras Ribeiro en el minuto 62. El Sabadell se sacudió algo ese dominio en el tramo final y echó mano al VAR sin éxito. Séptimo empate para el conjunto de Ferran Costa, que se mantiene arriba con 16 puntos. El Torremolinos de Antonio Calderón alcanza los 13 puntos y solo ha cedido una derrota en las cinco últimas semanas.

Final con drama en el Nuevo Pepico Amat. El Eldense se apuntó su primera victoria liguera con Claudio Barragán (la segunda tras la Copa) al imponerse con uno menos al Algeciras CF. Los rojiblancos volvieron a sufrir un descuento cruel, esta vez a pesar de tener un jugador más.. Los locales se adelantaron con un gol de Dioni tras llevarse un susto con un remate al palo de Obeng. Los azulgranas se quedaron con diez por la expulsión de Guille Macho, revisada por el VAR. El Algeciras apretó en el segundo tiempo, igualó por medio del eterno capitán Iván Turrillo y dudó. Dioni marcó un golazo para poner de nuevo por delante al Eldense, que encajó el 2-2 en el minuto 86 con un zapatazo de José Carlos. Con todo a favor, volvió a dudar el Algeciras y recibió el golpe final en un córner que rebañó Álex Serra en el minuto 93. Toma vuelo el Eldense con Claudio hasta los 14 puntos y vuelve a frenarse en seco el Algeciras de Javi Vázquez con 11 tras su quinta derrota del curso.

Cayó el fortín del Cartagonova. El Villarreal B sorprendió al Cartagena con una primera victoria a domicilio de prestigio que descabalga a los albinegros de la cabeza. En pleno lío institucional, el Cartagena tropezó ante su parroquia en un partido en el que comenzó con las primeras ocasiones, como la de Nacho Martínez desde la frontal. El filial no se dejó amedrentar y se asomó con peligro, aunque el verdadero peligro empezó a llegar en la segunda parte. Hugo avisó con un trallazo al larguero, pero fue Víctor Moreno el que aprovechó una mala salida del balón de Iván Martínez para resolver con mucha templanza en el minuto 73. Los albinegros estiraron líneas y el mini submarino sentenció a la contra por medio de Álex Rubio, a quien no se le puede dar ni medio metro. Tropiezo del Cartagena de Javi Rey, que se queda con 16 puntos en la planta noble, y coge oxígeno al Villarreal B de David Albelda hasta los 12 puntos, fuera de la zona de peligro.

El Europa sigue soñando. El modesto equipo del barrio de Gracia impuso el factor cancha ante el Atlético Sanluqueño. El pichichi Jordi Cano puso rúbrica a los tantos de un conjunto que prosigue con su excelente debut en la categoría, ya que un cuarto de temporada consumido. Las primeras ocasiones fueron para el cuadro de Sanlúcar, en botas de Zequi, pero el Europa dio en el clavo a la media en una acción rápida y ganadora del ratonero Jordi Cano. El mismo protagonista resolvió la papeleta en el minuto 63, en una ocasión que el goleador ejecutó con mucha clase. El partido se reactivó en el minuto 70 a balón parado tras un córner que cazó Luis Morales. El Atleti achuchó, pero el que estuvo más cerca de marcar fue el conjunto escapulado. Quinta conquista del Europa de Aday Benítez, con 18 puntos en una situación más que privilegiada. Cuarta derrota consecutiva para el Sanluqueño de Pérez Herrera, estacando en descenso con 10 puntos. ¿Encienden las alarmas en El Palmar?

Respiro en Murcia. El debut liguero de Adrián Colunga como técnico interino tras la destitución de Etxeberria se saldó con una victoria del Real Murcia en el campo del Betis Deportivo. David Flakus rescató a los granas con dos goles que valen tres puntos para levantar la cabeza del lodo de la cola ante un rival que se enfanga más en el puesto de farolillo rojo. El Murcia rentabilizó la primera ocasión clara que tuvo en una acción rápida que culminó Flakus en el minuto 18. El esloveno se echó el equipo a la espalda ante una defensa muy blandita. Con todo, el filial acarició el empate en un cabezazo de Gnangoro antes del descanso. Los béticos se quedaron con diez por la expulsión de Koré al comienzo del segundo tiempo, pero encontraron la igualada a balón parado, en una falta lateral que remató Rodrigo Marina en el minuto 61. El Murcia sacó provecho de su superioridad numérica y evitó un nuevo chasco gracias a la aparición de Flakus para culminar una contra a falta de cinco minutos. Los pimentoneros escalan hasta los 10 puntos aunque no abandonan el pozo y el Betis Deportivo de Javi Medina se queda como colista con 7 puntos, el único que no ha alcanzado los dobles dígitos de puntuación.

Tablas en el Municipal de Tarazona, donde el Tarazona estuvo mucho más cerca del gol que el Ibiza. Los palos y la gran actuación del portero Ramón Juan evitaron un triunfo de los locales ante el equipo de Miguel Álvarez, que sigue probando y sumó su primer punto en su segundo encuentro al mando de los celestes. La primera ocasión clara la tuvo Álvaro con una falta lejana que no se coló porque se topó con la madera. Las siguientes oportunidades del Tarazona chocaron con un guardameta muy inspirado y con un remata al larguero de Traoré. El Ibiza, que parece haber perdido toda su magia -¿Y Bebé?-, se defendió con uñas y dientes para rascar el empate que le pone con 12 puntos. El Tarazona de Juanma Barrero escala sin hacer ruido hasta los 14 puntos.

Teruel existe y tanto que existe. Se desata la Teruelmanía en el estadio de Pinilla tras la victoria de los turolenses ante el Marbella, un éxito de un equipo invicto en su feudo y que a mediodía llegó a tocar la cima del grupo con 19 puntazos. Los de Vicente Parras tomaron la iniciativa. Tras un tempranero gol anulado a Teddy por fuera de juego, los de casa golpearon en el minuto 22 en una internada de Sergio Moreno, que resolvió con un chut ajustado al palo. Al Marbella le costó un mundo generar algo de peligro ante un rival muy pegajoso y que saca el máximo provecho a su campo, a un feudo donde nadie ha sido capaz de vencer este curso. Rivaliza el Teruel de Parras con el Europa por el adjetivo de equipo revelación. El Marbella de Carlos de Lerma se estanca en los 11 puntos al borde de la zona roja.

Otro final calentito se vivió en El Maulí. El Antequera y el Hércules igualaron en un partido que se decidió en el último suspiro del tiempo añadido tras quedarse los dos conjuntos con diez futbolistas. Raúl Giménez adelantó a los locales en el minuto 90 y Ben Hamed repuso las tablas con un trallazo en el minuto 100. Tras un primer tiempo equilibrado y con más mordiente del Antequera, el Hércules buscó el gol y logró en la segunda mitad tras un disparo al palo de Aranda que fue rechazado por Fran Sol. Gol anulado muy dudoso por fuera de juego. Acto seguido, Aspra dejó con diez a los de casa, pero el árbitro compensó con la expulsión del visitante Javi Jiménez. La recta final, una locura en la que el Antequera se vio ganador, pero el Hércules salvó los muebles in extremis. Extiende su racha sin perder el Antequera de Abel Gómez, que se sitúa con 12 puntos. Con uno menos, con 11, se coloca el Hércules de Rubén Torrecilla, que no termina de despegar.

El broche a la jornada lo puso el Atlético Madrileño con su victoria en el Nou Estadi de Tarragona. El filial de Fernando Torres se impuso al Nàstic en una nueva demostración de poderío de un filial que atraviesa un momento excelente de forma. Los colchoneros se adelantaron al filo de la media por medio del goleador Omar Janneh. El Nàstic trató de reponerse y buscó el empate con cabeza, pero el Atlético asestó el segundo mazazo en el minuto 68 con un tanto de Arnau. Los rojiblancos rubricaron su exhibición en un córner que remató Javi Serrano en el tiempo añadido. El equipo de Tarragona que entrena Luis César Sampedro rompe su racha positiva y se instala en la sexta plaza con 14 puntos. El Atlético Madrileño de Fernando Torres dominará una semana más el grupo desde la cima con 20 puntos.