El Mirandés destituye a Fran Justo, el último entrenador que salvó al Algeciras

Fin a la etapa de Fran Justo en el Club Deportivo Mirandés. El técnico gallego, el último entrenador que salvó al Algeciras CF en la Primera Federación, ha sido destituido este domingo tras la derrota de los jabatos contra la Cultural y Deportiva Leonesa, un resultado que ha hundido al Mirandés en el vagón de cola de la Liga Hypermotion, el campeonato de la Segunda División del fútbol español.

Doce jornadas ha durado la paciencia en Miranda de Ebro con Fran Justo. El de Ourense recaló el pasado verano, tras desechar continuar en el Nuevo Mirador, con la lógica ambición de dar el salto de categoría, esta vez con un proyecto entre manos de inicio. El Mirandés, eso sí, se había convertido en un caramelo con riesgo ya que venía de quedarse a las puertas de un histórico ascenso a Primera con Alessio Lisci (ahora en Osasuna).

Justo se ha encontrado con diferentes dificultades a la hora de elaborar la plantilla en un club que depende y mucho de las cesiones de clubes de Primera. El técnico se llevó a Marino Illescas, un fijo en su Algeciras del pasado curso, y tuvo que pescar varios futbolistas de la Primera Federación. Para colmo, los jabatos han tenido que jugar lejos de Anduva, en Vitoria, por las obras del estadio.

La destitución ha llegado este domingo tras caer en León (3-2), en un partido que se decantó en el tiempo añadido, pero la realidad es que la racha del Mirandés era nefasta: tres derrotas seguidas y ocho jornadas sin ganar con solo tres puntos de cosecha. El equipo de Anduva se encuentra con 9 puntos en una cola en la que solo marcha peor el Real Zaragoza.

"El Club Deportivo Mirandés SAD, tras la reunión mantenida por su Consejo de Administración, comunica la decisión de finalizar la vinculación contractual con el hasta ahora entrenador del primer equipo, Fran Justo, que no continuará al frente del banquillo del CD Mirandés. El Club Deportivo Mirandés agradece el trabajo y el esfuerzo de Fran Justo durante su etapa como técnico esta temporada 2025-26 y le desea la mayor de las suertes y éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales", comunicó la entidad.

Huella en Algeciras

Fran Justo se desligó del Algeciras tras una gran temporada. El club comunicó la decisión el pasado 9 de junio, algo que se intuía desde semanas atrás. El técnico dejó el Algeciras tras una temporada en la que cumplió con creces los objetivos: comandó a un vestuario que convirtió en una piña, alcanzó la permanencia en el grupo II de la Primera Federación con dos jornadas de antelación y estuvo a punto de enganchar a los rojiblancos en la lucha por el playoff de ascenso. El técnico gallego, además, llevó con discreción los vaivenes internos de un club que atravesó momentos delicados en lo institucional, con retrasos en los pagos y demás historias que fueron causando mella en el día a día. A todo esto y a los obstáculos deportivos hizo frente Fran Justo arropado por un cuerpo técnico uña y carne con él, su guardia pretoriana.

Numéricamente, el gallego logró el segundo mejor registro del Algeciras en la categoría tras la primera campaña con Iván Ania, cuando el de Oviedo se quedó a las puertas de lograr la clasificación para el playoff de ascenso a Segunda División.

Fran Justo, sonriente, con Iván Turrillo y el hijo del capitán. / Erasmo Fenoy

Relevo

Fran Justo se ha convertido en el quinto técnico destituido en LaLiga Hypermotion 2025/26 tras Johan Plat (Castellón), Raúl Llona (Cultural Leonesa), Asier Garitano (Sporting) y Gabi Fernández (Real Zaragoza). La categoría de plata pasa factura en los banquillos.

Los primeros nombres que ha comenzado a sonar como posibles sustitutos del gallego son los de David Gallego, que de hecho estaba en el Reino de León viendo el partido del Mirandés, Jon Bolo, Rubén de la Barrera y Javi Rozada.