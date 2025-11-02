El derbi provincial entre el Algeciras y el Sanluqueño, el domingo 23 de noviembre a las 12:00

Agenda
Hinchas algeciristas en el Nuevo Mirador.
Hinchas algeciristas en el Nuevo Mirador. / Erasmo Fenoy

El Algeciras CF ya tiene horario para la 13ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. El equipo rojiblanco recibirá al Atlético Sanluqueño en el estadio Nuevo Mirador a las 12:00 horas del domingo 23 de noviembre. El partido será televisado por LaLiga+ y FC Play.

El derbi provincial de la categoría, el único esta temporada, ya cuenta con día y hora. El Nuevo Mirador acogerá un duelo que en los últimos años ha estado presidido por el buen ambiente entre las dos aficionados, tanto en Algeciras como en Sanlúcar, dos ciudades cercanas y unidas también por el buen comer. Antes de este envite y tras el chasco en Elda, el Algeciras de Javi Vázquez hará frente la 11ª jornada al Antequera, el sábado 8 de noviembre a las 18:00 en casa, y visitará en la 12ª jornada al Juventud Torremolinos el domingo 16 de noviembre a las 12:00 horas en el estadio El Pozuelo de la localidad malagueña.

La 13ª jornada del grupo II arrancará el viernes 21 de noviembre con el Villarreal B-Gimnàstic de Tarragona (19:00). El sábado 22 de noviembre se disputarán los encuentros Antequera-Real Murcia (14:00), Marbella-Atlético Madrileño (16:00), Teruel-Juventud Torremolinos (18:30) y Hércules-Betis Deportivo (21:00). El domingo 23 de noviembre se cerrará el fin de semana con la disputa del Alcorcón-Tarazona (12:00), el Algeciras-Sanluqueño (12:00), el Cartagena-Eldense (18:15), el Ibiza-Europa (18:30) y el Sabadell-Sevilla Atlético (20:30).

