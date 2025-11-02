El derbi provincial entre el Algeciras y el Sanluqueño, el domingo 23 de noviembre a las 12:00

El Algeciras CF ya tiene horario para la 13ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación. El equipo rojiblanco recibirá al Atlético Sanluqueño en el estadio Nuevo Mirador a las 12:00 horas del domingo 23 de noviembre. El partido será televisado por LaLiga+ y FC Play.

El derbi provincial de la categoría, el único esta temporada, ya cuenta con día y hora. El Nuevo Mirador acogerá un duelo que en los últimos años ha estado presidido por el buen ambiente entre las dos aficionados, tanto en Algeciras como en Sanlúcar, dos ciudades cercanas y unidas también por el buen comer. Antes de este envite y tras el chasco en Elda, el Algeciras de Javi Vázquez hará frente la 11ª jornada al Antequera, el sábado 8 de noviembre a las 18:00 en casa, y visitará en la 12ª jornada al Juventud Torremolinos el domingo 16 de noviembre a las 12:00 horas en el estadio El Pozuelo de la localidad malagueña.

La 13ª jornada del grupo II arrancará el viernes 21 de noviembre con el Villarreal B-Gimnàstic de Tarragona (19:00). El sábado 22 de noviembre se disputarán los encuentros Antequera-Real Murcia (14:00), Marbella-Atlético Madrileño (16:00), Teruel-Juventud Torremolinos (18:30) y Hércules-Betis Deportivo (21:00). El domingo 23 de noviembre se cerrará el fin de semana con la disputa del Alcorcón-Tarazona (12:00), el Algeciras-Sanluqueño (12:00), el Cartagena-Eldense (18:15), el Ibiza-Europa (18:30) y el Sabadell-Sevilla Atlético (20:30).