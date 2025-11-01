El Algeciras sigue de descuento: otra derrota de las que hacen pupa (3-2)

Otro descuento horroroso para el Algeciras y otro partido que se va por el sumidero. Parece que a este equipo le cuesta jugar con el viento a favor, que le entra vértigo cuando ve que puede ponerse por delante y hacer algo grande. El Algeciras jugó con un futbolista más durante toda la segunda parte en el Pepico Amat, pero ni con esas fue capaz de traerse algo productivo. Los de Javi Vázquez naufragaron ante un Eldense superior en el once para once y con muchísimo más oficio cuando las fuerzas se desequilibraron numéricamente. Solo numéricamente. Los rojiblancos igualaron el marcador por dos veces, pero en sendas ocasiones transmitieron esa misma sensación de echarse para atrás, de proteger ese punto que se podría dar por bueno, aunque fuera con uno más. Pero el Eldense lo puso todo sobre el tapete de juego y en el minuto 93 acertó de pleno en la ruleta en la que se había convertido el partido. Ni el VAR pudo salvar los muebles esta vez.

Pasó el catastrófico día del Europa, pasó contra el Alcorcón la semana anterior -aunque acabó en victoria- y volvió a pasar en Elda. No puede ser casualidad. Un gol en el tiempo añadido y más concesiones en una categoría en la que casi nadie regala nada. El Algeciras se ha impregnado de una fragilidad que empieza a ser preocupante, que podría ser hasta contagiosa. Habrá quien se conforme con perder así en Elda o donde sea, o en el cúmulo de bajas, pero no se pueden buscar excusas cuando no eres capaz de controlar los momentos decisivos de los partidos. El sabor de boca es irremediablemente de fracaso, de derrota de las que hace pupa más allá del resultado.

El Algeciras se pudo adelantar pronto con un disparo de Obeng al palo. El Eldense sí acertó en la primera que tuvo por medio del implacable Dioni. Los azulgranas perdonaron y se quedaron con diez por la expulsión de Guille Macho gracias a la revisión del VAR. El Algeciras dio el necesario paso adelante tras el descanso y encontró el empate en la cabeza del eterno capitán Iván Turrillo. Sin embargo, pasito atrás y el Eldense que se vino arriba y se la dio al que más calidad tenía dentro del verde, al pistolero Dioni. Al verse por detrás, a los de Vázquez les dio otro arrebato y lograron el 2-2 con un zapatazo de José Carlos tras un saque de esquina en el minuto 86. Quedaba tiempo por delante, pero el que jugaba con diez metió en su área al que jugaba con once y en uno de tantos córneres pasó lo que se veía que iba a pasar, que alguien la iba a terminar enganchando para la red, como hizo Álex Serra en el minuto 93. Esta es la sucesión de acontecimientos resumidos en unas pocas líneas.

La manta del Algeciras tiene unas carencias claras: si el equipo se tira demasiado arriba, se destapa atrás y no rentabiliza las suficientes ocasiones; y si se resguarda, además de no llegar al campo contrario, sufre para conservar una ventaja, especialmente a balón parado. Está claro que al técnico madrileño le está costando encontrar ese equilibrio, ese balance que habría posibilitado sumar un buen puñado de puntos que todo el algecirismo tiene la sensación de haber perdido. O igual esa sensación compartida es errónea y el Algeciras tiene los puntos que merece tener: 11 después de 10 jornadas.

Ficha técnica CD Eldense (3): Ramón Vila; Ibarrondo, Álex Serra, Smand, David Ruiz (Vallejo, 72’), Manu Molina, Bustillo (Quintana, 64’), Guille Macho, Dioni (Ibáñez, 83’), Fidel (Borja, 83’) y Hamza Bellari (Clemente, 64’). Algeciras CF (2): Iván Moreno; Arauz (Riley, 75’), Víctor Ruiz (Ángel Gómez, 33’), Aleix Coch (Nader, 83’), José Carlos, Jony Álamo, Rastrojo, Iván Turrillo (Garrido, 83’), Manín, Juanma y Obeng. Árbitro: Gerard Brull (Palamós). Expulsó con roja directa a Guille Macho (45+2’) Amonestó a Víctor Ruiz (21’), Jony Álamo (34’), Dioni (41’), Aleix Coch (61’), Rastrojo (62’), Quintana (84’) y Serra (90’). Goles. 1-0 (13’) Dioni. 1-1 (56’) Iván Turrillo. 2-1 (75’) Dioni. 2-2 (86’) José Carlos. 3-2 (93’) Serra. Incidencias: Partido de la 10ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, disputado en el estadio Nuevo Pepico Amat de Elda, ante más de tres mil espectadores y con aficionados algeciristas en las gradas.

Javi Vázquez armó el once esperado con los dos cambios obligados por las sanciones: Víctor Ruiz entró por Mayorga, aunque no duró ni media hora por una lesión; Arauz debutó en el lateral derecho en el que sigue desaparecido en combate Paris Adot, a vueltas con molestias. José Carlos pasó a su banda natural ante la ausencia de Tomás, al carril izquierdo, y volvió a ser de los más completos. Más allá del gol, el carrilero es sinónimo de regularidad.

El Algeciras entró en el Pepico Amat con el disparo de Isaac Obeng al palo en el minuto 6. Juanma enganchó el rechace que despejó el portero. Poquito una vez más de un futbolista del que se espera muchísimo más. La réplica del Eldense en el minuto 13 acabó en gol: Fidel conectó con Hamza Bellari por la izquierda, centro al corazón del área y Dioni se anticipó a todos para marcar con sutileza. Gol de calidad. A los cinco minutos se volvió casi a calcar la misma acción, con Arauz sufriendo en su costado, pero esta vez Dioni perdonó el que podía haber sido el 2-0.

Los rojiblancos buscaban la igualada exponiéndose y el Eldense tuvo otra para abrir la brecha. Otra vez llegaron los locales por la izquierda de su ataque, centró Hamza y el balón acabó con un disparo a gol de Dioni en el minuto 30, un tanto que fue anulado por fuera de juego de Hamza.

Con uno más al filo del descanso

El Algeciras tuvo que mover el banquillo porque Víctor Ruiz no pudo seguir después de un golpetazo en una rodilla. Entró Ángel Gómez, que se acopló bien junto a Coch. El partido comenzó a virar al filo del descanso tras dos acciones duras del Eldense, un plantillazo de Dioni, que vio amarilla, y una dura entrada de Guille Macho, saldada primero con amarilla y rectificaba después con roja directa tras la revisión en el monitor. Los de Elda se quedaban con diez y el partido cobraba otra dimensión.

El paso por vestuarios, como se intuía, dejó ver a un Algeciras más dominante, llevando el peso y tratando de acorralar a su oponente. Lo intentó Obeng desde su frialdad. El ghanés pidió un penalti en el minuto 52 por un posible pisotón que fue obviado. Los de Vázquez llegaban con brío y en el minuto 56 una incorporación de Arauz dio origen a un centro de Rastrojo que cabeceó Iván Turrillo como si fuera el mismísimo Manín.

Otra vez Dioni

El tempranero empate debía suponer un estímulo para un Algeciras que perdonó una clarísima oportunidad de Rastrojo con un tiro cruzado que se paseó por la portería. No se sabe si consciente o inconscientemente, el Algeciras reculó y el Eldense ganó metros, y se asomó al área de Iván Moreno, que tuvo que intervenir a un chut peligroso de David Ruiz. Los de Claudio Barragán llevaban mucho peligro desde la esquina, de hecho en el minuto 70 Jony Álamo salvó bajo el larguero en una acción de la que surgió una contra mal resuelta por Rastrojo con Obeng. El que no perdonaba era el '9' azulgrana, por eso cobra lo que cobra. Dioni Villalba se fabricó un golazo en el minuto 75 que levantó las gradas del Pepico Amat.

Había margen y el Algeciras, con todo, reaccionó y se recompuso. Otra vez en la adversidad y quemando los cartuchos que quedaban en el banquillo, los algeciristas retomaron el control que inexplicablemente habían perdido. Y llegando, encimando al Eldense, se produjo el saque de esquina de cuyo rechace salió el voleón de José Carlos para poner el 2-2 en el minuto 86.

Otra vez la misma película

El empate podía saber a poco por no haber sabido aprovechar la superioridad de tantos minutos, pero al menos era algo que echarse a la boca, un premio de consolación en un campo complicado. No obstante, otra vez la misma película, un Algeciras incapaz de manejar los ocho minutos largos de tiempo añadido, un equipo que termina en su campo, defendiendo saques de esquina y encajando en el minuto 93 en un balón que rebañó desde el suelo Álex Serra. Hasta dos veces se revisó tratando de buscar algo a cámara lenta que no se puede solucionar desde un monitor.