Javi Vázquez: "Nos faltó creernos que podíamos ganar en Elda"

Javi Vázquez, el técnico del Algeciras CF, entiende que a su equipo le faltó convicción para creerse que podía ganar en Elda, donde los rojiblancos encajaron la derrota en el descuento.

"Nos faltó creernos que podíamos ganar en Elda", reflexionó el entrenador ante los medios. "En esos momentos de empate, en las dos veces que igualamos, nos faltó ese creérnoslo al cien por cien o haber entendido que en Elda el punto podría haber sido bueno, incluso con uno más, y haber defendido de una manera más rocosa", argumentó.

El míster calificó la derrota como "otro final cruel" para un Algeciras que ya acumula varios esta temporada: "El 2-1 es una genialidad, nosotros tenemos una clarísima antes y no la metemos. Lo mismo en la primera parte con la ocasión al palo", repasó el madrileño, que habló de "pequeños detalles en las áreas" y aceptó que igual "los minutos finales los hemos podido jugar mejor".

"Me parece un poco incomprensible", prosiguió Vázquez sobre el revés. "Porque hemos hecho un partido de un nivel muy alto en el que creo que hemos estado mejor que ellos, incluso en el once para once: hemos defendido bien, hemos tenido el balón y hemos sido capaces de dominar en la segunda parte. A raíz de ambos empates, nos ha faltado creernos que podíamos ganar el partido. En ese vivir entre dos aguas nos hemos quedado a medias", explicó.

Vázquez lo ve como "un tema de identidad", de haber decidido "o defender o ir a por el 2-3", aunque rápidamente señaló que sí vio a los suyos ir a por el triunfo: "Creo que hemos querido ganar y nos ha podido penalizar".

¿Le preocupa que se repita el patrón? "Me preocupa que se genere psicosis como tal, aunque el otro día defendimos bien en los últimos minutos (ante el Alcorcón)", agregó. "Lo que pasa que a balón parado se igualan esas superioridades".

El técnico rojiblanco destacó al debutante como titular Arauz y los minutos de Ángel Gómez tras la lesión de Víctor Ruiz: "Charly Arauz ha estado genial y Ángel ha dado un nivel magnífico, para eso tenemos la plantilla que tenemos, mi confianza es máxima".