El Lincoln de Gibraltar logra una histórica primera victoria en Europa para el fútbol del Peñón

El Lincoln Red Imps, el equipo de fútbol más laureado de Gibraltar, ha conseguido una histórica primera victoria en Europa para el Peñón. El conjunto que entrena el guadiareño Juanjo Bezares se impuso al Lech Poznan de Polonia por 2-1 en la fase de grupos de la Conference League, la tercera máxima competición continental.

El estadio Europa Point de Gibraltar celebró por todo lo alto la primera gran alegría europea del Lincoln, un equipo con marco sabor español que se apunta un nuevo hito para el fútbol llanito.

La primera mitad fue muy disputada, pero la mejor ocasión del periodo inicial la tuvo Tjay De Barr. Tras un veloz contraataque, el delantero se encontró solo con el portero, pero su potente disparo se estrelló en el larguero. El primer gol del Lincoln llegó llegó en el minuto 33, cuando un centro preciso de Toni encontró a Bernardo Lopes en el segundo palo. El defensa amortiguó el balón a la perfección y lo dejó en la trayectoria de Kike, quien remató a la red para darnos una merecida ventaja de 1-0.

La segunda mitad cobró vida. En el minuto 52, un tiro libre lejano de Nano se estrelló contra el larguero, antes de que el Poznan respondiera de inmediato: el cabezazo a bocajarro de Bryan Fiabema se estrelló en la madera, y solo dos minutos después, el disparo en cascada de Taofeek Ismaheel se estrelló en el poste. Los visitantes igualaron el marcador en el minuto 77 cuando el árbitro señaló el punto de penalti tras una falta de Jaylan Hankins sobre Pablo Rodríguez dentro del área. El suplente Mikael Ishak dio un paso al frente y convirtió desde los doce metros para empatar el marcador.

La determinación del Lincoln no flaqueó. En el minuto 88, Toni Kolega lanzó un magnífico centro al área y Rutjens se elevó más alto para guiar un cabezazo con efecto sobre Bartosz Mrozek, desatando un auténtico caos entre la afición local.

La victoria sitúa al Lincoln en el puesto 20 de la clasificación de la fase de la UEFA Europa Conference League, la competición en la que el pasado curso el Real Betis se convirtió en finalista.