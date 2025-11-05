Cristóbal Parralo, revulsivo el Nàstic de Tarragona, un candidato declarado al ascenso en la Primera Federación

El Gimnàstic de Tarragona ya tiene el revulsivo que buscaba. Cristóbal Parralo se ha hecho cargo del equipo tras la destitución de Luis César Sampedro. El experimentado entrenador ha cogido las riendas de un Nàstic que aspira abiertamente a luchar por el ascenso en el grupo II de la Primera Federación.

Cristóbal Parralo Aguilera (Priego de Córdoba, 21 de agosto de 1967) tiene el desafío de emular con el primer equipo grana los éxitos que cosechó con el Racing de Ferrol, conjunto al que subió al fútbol profesional. El nuevo técnico debutará este sábado (21:00) con un partido señalado ante el Real Murcia en el Enrique Roca.

Cristóbal Parralo llega al Nàstic "con un bagaje superior a los 250 partidos oficiales en las tres primeras categorías del fútbol nacional", por lo que su nuevo club considera que "aportará toda su experiencia y proyección" al conjunto grana. "Entre sus méritos conseguidos destaca el ascenso a Segunda División A con el Racing de Ferrol 2022-2023 o, anteriormente, los 13 partidos en el banquillo del RC Deportivo en Primera División".

"En Primera Federación, en las filas del Racing de Ferrol, dirigió un total de 75 enfrentamientos ligueros con un balance de 42 victorias, 18 empates y 15 derrotas en dos temporadas; la primera cayendo ante el Nàstic en las semifinales del play-off de ascenso 21/22 y, la siguiente, consiguiendo el objetivo como primer clasificado del grupo I", recuerda su nuevo equipo.

El entrenador de 58 años contará con el apoyo técnico de Javier Manjarín, 2º entrenador; Jordi Abella, preparador físico; y Manolo Oliva, entrenador de porteros.