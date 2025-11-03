Más turbulencias en la Primera Federación: relevo técnico en Tarragona y lío institucional en el Cartagena

Más cambios en el grupo II de la Primera Federación. La 10ª jornada liguera se ha cobrado el puesto de otro entrenador. El Gimàstic de Tarragona ha decidido destituir a Luis César Sampedro tras la derrota ante el Atlético Madrileño. No es el único foco movido en las últimas horas, ya que el FC Cartagena atraviesa un momento institucional turbulento con la compraventa interrumpida del club y la dimisión del director general.

La trituradora de entrenadores se ha vuelto a activar y esta vez ha tocado en Tarragona. El Nàstic ultima los flecos para poner fin a la etapa de Luis César Sampedro después de que el consejo de administración se haya reunido este lunes para formalizar su salida. La derrota contundente en casa ante el Atlético Madrileño (0-3) ha sido el detonante de una decisión drástica en un equipo que marcha con 14 puntos en la sexta plaza de la clasificación, a tiro de piedra del playoff y a seis puntos del liderato.

Según ha avanzado el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando, el Nàstic ha cerrado la llegada de Cristóbal Parralo, el técnico artífice del último ascenso a Segunda División del Racing de Ferrol. "Se ha impuesto en la recta final a Beto Company. Los de Tarragona se adelantan a un Eldense que no ha terminado de dar el paso adelante tras su victoria ante el Algeciras. Sigue en Elda, por ahora, Claudio Barragán. Firma hasta final de campaña con opción de renovación si hay ascenso", asegura el especialista del mercado.

Lío en Cartagena. Lo que se daba como una operación cerrada, la compraventa del club, se ha visto frenada. El sábado, apenas unas horas antes del partido de los albinegros con el Villarreal B, Alejandro Arribas emitió un comunicado en el que acusaba a la actual propiedad del Efesé de haberle intentado cambiar las condiciones de la compra del club antes de firmar el acuerdo definitivo. Ambas partes han cruzado versiones y comunicados y el cambio de propiedad de la entidad ha entrado en un culebrón incierto.

Este lunes, avanzada la mañana, el Cartagena ha anunciado la renuncia de Víctor Alonso, director general, cargo al que llegó de la mano de Alejandro Arribas. Además, Javier Hernández, hombre fuerte en la parcela deportiva de Arribas, contestó al comunicado del club del domingo con la siguiente frase: “Cómo se puede mentir tanto… en conductos oficiales”.

En el otro grupo, el I, también están pasando factura los resultados. El Zamora ha destituido a Juan Sabas, viejo conocido de la comarca por su efímero paso por la Balona. El conjunto zamorano cayó goleado en Pontevedra (4-1) y se encuentra con 12 puntos en mitad de la tabla, a cinco puntos de los puestos de playoff y muy lejos del alcance del liderato del Tenerife. El Zamora cuenta en sus filas con los exalgeciristas Dani Merchán, Mario García y Álvaro Romero.