Jesús Galván releva a Fran Justo en el Mirandés y Luci Martín llega al banquillo del Sevilla Atlético

Cascada de movimientos entre la Segunda División y la Primera Federación. Jesús Galván ha llegado a un acuerdo para dejar el Sevilla Atlético y hacerse cargo del banquillo del CD Mirandés, equipo que la pasada semana destituyó a Fran Justo, el entrenador que salvó al Algeciras CF la pasada temporada. Tras aceptar el salto de categoría de su entrenador, el filial del Sevilla se ha hecho con los servicios de Luci Martín, que formaba parte de la estructura de cantera de Nervión.

"El hasta ahora técnico del Sevilla Atlético, Jesús Galván, ha alcanzado un acuerdo con el CD Mirandés, de LaLiga Hypermotion, para convertirse en primer entrenador del conjunto burgalés. Así, Galván cierra la que era su cuarta etapa en el club nervionense, tercera como técnico, tras defender la camiseta blanquirroja a finales de los años 90. La que ahora termina comenzó en el verano de 2022, cuando regresó al club tras dirigir al CD Utrera y al CD Gerena, para tomar las riendas del Cadete A sevillista. El 11 de octubre de 2023, hace justo dos años, daba el salto al banquillo del Sevilla Atlético como sustituto de Antonio Hidalgo, hoy en el RC Deportivo, quien había aceptado una oferta para marcharse a la SD Huesca", comunica el Sevilla, cuyo filial es rival del Algeciras en el grupo II de la Primera Federación.

"De esta forma, se demuestra una vez más el carácter formador de la cantera del Sevilla, no ya solo en los terrenos de juego sino también en los banquillos. El club quiere agradecer a Galván su trabajo en esta etapa, en la que consiguió el ascenso a Primera Federación y la posterior permanencia, así como desearle la mejor de las suertes en esta nueva aventura profesional", agrega el club.

Una vez confirmada la salida de Jesús Galván al CD Mirandés, "la dirección del banquillo del Sevilla Atlético ya tiene nuevo responsable. Se trata de Luci Martín (Lepe, 1972), que desde el pasado mes de julio formaba parte del Departamento de Metodología y Tecnificación de la cantera sevillista, por lo que viene trabajando asiduamente con los jugadores que ahora pasará a dirigir", explica el Sevilla.

"Luci, que acabó la temporada pasada como segundo entrenador del primer equipo de la mano de Joaquín Caparrós, afronta así su segunda etapa como técnico del primer filial. Anteriormente, ya asumió el cargo durante la temporada 2018/19, finalizando en décima posición en el grupo 4 de la ya extinta Segunda B. El técnico, que en su etapa de jugador pasó por los escalafones inferiores sevillistas y llegó a disputar 33 partidos oficiales con el entonces Sevilla FC B, dirigió este viernes su primer entrenamiento y el domingo se sentará en el banquillo en el partido ante el Juventud Torremolinos CF en el Estadio Jesús Navas. Como asistente técnico y en sustitución de David Vega, que se marcha con Jesús Galván, se incorpora Juan Cervián, quien ya ocupara ese mismo cargo en la etapa de Diego Martínez en el filial y que hasta ahora formaba parte del Departamento de Laboratorio de Cantera".