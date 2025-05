Algeciras - Alcoyano: carpe diem en el Nuevo Mirador

Algeciras/"Tarde de bufanda, de camiseta, de previa y de disfrutar". Con esta invitación, Fran Justo ha hecho un llamamiento al algecirismo para que este sábado (19:00 horas) unan gargantas y fuerzas para el último partido de la temporada del Algeciras CF en el Nuevo Mirador. El último en un altísimo porcentaje, se encargó de recordar el técnico en la previa, consciente de que existe una mínima posibilidad de que en la última jornada su Algeciras pueda llegar con posibilidad de playoff y/o de aspirar a la Copa del Rey. Suena un poco a locura, pero los números están ahí. Sin embargo, esta puertecita a algo más grande no debe solapar la celebración por haber conseguido la permanencia matemática en la Primera Federación con dos partidos de antelación, una salvación que ha costado sangre, sudor y lágrimas. Por eso, este sábado, ante todo, es un día de fiesta antes, durante y después.

El Algeciras recibe al Club Deportivo Alcoyano, a un rival en descenso que se juega la vida, lo que revaloriza aún más lo logrado por los rojiblancos tras su conquista en Alicante. Los chicos de Justo suman 49 puntos y miran de reojo a los resultados del Antequera y el Mérida. Por medio hay hasta tres filiales (Sevilla, Atlético y Castilla), lo que abre ese rendija a un billete copero si el cuarto y el quinto pinchan. Muy, muy difícil, pero la opción existe.

"A priori el último partido en casa, lo normal es que así asea", aceptó Justo, que con la ambición de "hacer otro buen partido, sumar, dar continuidad a esto, competir muy bien, algo que ya se ha convertido un hábito, y que haya ese espacio para que afición y equipo puedan festejar la consecución del objetivo".

"La realidad de la categoría es que todos los partidos son complicados y muy peligrosos. Todos se juegan algo en la jornada 37, en muy pocas ligas se da esto y demuestra lo duro de la competición. Tenemos la ambición de dar continuidad y ojalá podramos conseguir otra victoria que nos ayudaría a cerrar con notable o sobresaliente la temporada", reflexionó el técnico algecirista.

¿Sueña con algo más Fran Justo? "Nuestro objetivo es intentar sacar el partido adelante, volver a sumar, superar los 50 puntos, que es un indicador de que se han hecho muy bien las cosas. Además son cuatro meses que no perdemos en el Mirador y queremos que la afición tarde mucho en ver perder a su equipo. Si ganamos, veremos cómo se presenta la última semana para ir con la máxima ambición", explicó.

El Algeciras espera contar con Manín y el capitán Iván Turrillo de nuevo en el once, aunque los dos arrastran heridas de guerra. Juan Hernández y Rodrigo Escudero podrían estar para echar una mano desde el banquillo. Es un poco la tónica de las últimas semanas, esa gestión interna para tratar de extraer el máximo jugo posible al vestuario. Una caseta que ha festejado esta semana la renovación de Eric Montes y la gala de premios de la Peña La Bufanda Martín Gil.

Leiva y Merchán, tras un gol. / Erasmo Fenoy

"Nos ha costado mucho el objetivo y me enfoque está ahora en disfrutar de esto. La afición tiene que estar muy orgullosa y tiene que ser la mayor ovación de la temporada para los chicos", prosiguió el gallego, muy ilusionado por estar arropado "por mis dos familias, la que tengo que ha venido a verme y la que he creado aquí".

Justo espera a "un Alcoyano que se juega la vida, que lleva 7 de 9 en puntos y que nos lo va a poner muy difícil". El algecirista no cree que las bajas vayan a pasar factura a los de Alcoy. "Nosotros llevamos con todas las bajas del mundo tres meses y no hemos perdido un partido, seguro que el Alcoyano también está contento si Rodrigo Escudero no puede jugar. Todo el mundo plantea oposición en los partidos y todo el mundo tiene capacidad de competir", advirtió.

El encuentro supondrá casi en total seguridad la despedida de la hinchada de su equipo hasta el curso que viene. Para algunos será el adós definitivo antes de separar su camino este verano. El entrenador, no obstante, deja abierta mínimamente esa puertecita a la ilusión: "Imagínate si la competición nos da esa bola extra para poder soñar. Vamos a valorar como llegamos a la jornada 37: a coger la bufanda, la camiseta, tener una tarde maravillosa, disfrutar de la previa, festejar y a ilusionarse".