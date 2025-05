El Alcoyano necesita un pelotazo en Algeciras para escapar del descenso

Algeciras/El Club Deportivo Alcoyano llega este sábado (19:00) al Nuevo Mirador de Algeciras necesitado de una victoria para intentar escapar de los puestos de descenso del grupo II de la Primera Federación. Los de El Collao quieren depender de sí mismos en la última jornada y para ello precisar puntos y que pinche alguno de los rivales directos implicados en la quema de la salvación. De caer, los blanquiazules podrían consumar el descenso de categoría.

Luis Miguel Garrido es el entrenador milagro de este Alcoyano que enlaza dos victorias y ha sumado siete de los últimos nueve puntos en juego. El cuadro de Alcoy está con 41 en la tabla, 17º, a uno del Yeclano, el que marca la permanencia. Garrido tiene las bajas confirmadas de lateral Sergi López, el central Pichu Atienza y el extremo José Lara, pero recupera a Javi Antón. "Las bajas no me preocupan nada porque tenemos una plantilla amplia y buena, y los jugadores están capacitados jueguen los que jueguen", remarcó el técnico.

Garrido entiende que el Algeciras está ante "su último partido ante su afición" y da por hecho que "va a querer hacerlo bien", pero considera que el Alcoyano cuenta con ese plus de la necesidad: "Nosotros nos jugamos más y se tiene que demostrar desde el minuto uno".

El preparador del Alcoyano cree que el Algeciras lo tiene muy complicado para pensar en el playoff o la Copa: "Hay muchos equipos por delante, el aliciente pueden tenerlo, pero nosotros nos estamos jugando más, el perder la categoría, y creo que la plantilla está preparada para hacer la machada de conseguir tres victorias seguidas", aseguró Garrido.

El cuarto míster de la temporada del Alcoyano está convencido de que "el exceso de responsabilidad" pesó a una plantilla que cuando se ha soltado ha encontrado el camino: "Es que son muy buenos, cuando se quitan los miedos lo sacan a relucir y lo demuestran", sostiene. "El pasado sábado jugamos nuestra semifinal y ahí estamos. No me niego a creer que no nos sirva nadar y nadar para morir en la orilla, me niego a admitirlo, así que vamos a por los tres puntos en Algecias, que son factibles entre comillas. Esta plantilla lo puede conseguir", sentenció.

El Alcoyano, además de las citadas ausencias, tiene la baja de larga duración del exalgecirista Ferni, que cayó lesionado de gravedad de una de sus rodillas. Ferni marcó cuatro goles en los 20 partidos que pudo disputar con los blanquiazules.