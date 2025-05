La Copa, ese premio extra casi imposible para el Algeciras

Algeciras/Lograr la salvación antes de que acabe la temporada conlleva levantar la mirada y ver si es posible dar un paso más. Algunos aficionados algeciristas echan cuentas estos días con las opciones de que el Algeciras CF pueda aspirar a una plaza en la próxima Copa del Rey. La realidad es que se antoja casi imposible porque los rojiblancos a cinco puntos del Mérida y a seis del Antequera con solo seis por jugarse. Los de Fran Justo tendrían que ganar los dos últimos partidos y que alguno de estos dos equipos sufriese un auténtico descalabro.

Con este mismo supuesto hay quienes incluso hacen cábalas para soñar con la quinta plaza y el billete al playoff de ascenso, algo infinitamente más enrevesado teniendo en cuenta que hay tres filiales de por medio (Sevilla, Atlético de Madrid y Castilla), con mejor escenario para tratar de arrebatar la posición de privilegio al Mérida o al Antequera, los mejor posicionados.

Un final a cero o casi a cero del Mérida y/o el Antequera lógicamente conllevaría a algunos de los filiales aprovechando los patinazos para colarse entre los cinco primeros. De producirse esto, sí podría ser mínimamente tangible esa remota opción de buscar ese quinto y último pasaje para la Copa, que, insistimos, es más una cuestión de porcentaje numérico que de realidad.

El Algeciras de Fran Justo sigue a lo suyo, disfrutando de la semana más plácida de la temporada, con la tranquilidad de los deberes hechos y enfocado en despedirse de su público de la mejor manera posible este próximo sábado ante el Alcoyano en el Nuevo Mirador (19:00).

A buen seguro que los chicos de Justo van a intentar acabar el curso con la máxima puntuación posible, por encima de esos 50 puntos, para estirar esa racha de nueve jornadas sin perder. Con lo qué ocurre este fin de semana se podrá calibrar qué opciones hay en la última jornada de mirar a algo más.

El Antequera recibe al Betis Deportivo con El Maulí afilando los cuchillos para asegurar el playoff de ascenso. El Mérida visita a un Recreativo de Huelva que se juega la supervivencia. El Decano necesita ganar si no quiere consumar su descenso de categoría. En cuanto a los pretendientes más claros: el Atlético B recibe a un Ibiza que aspira a terminar segundo; el Castilla juega en casa contra un Fuenlabra que si no vence va a tener muy difícil quedarse en la Primera Federación; y el Sevilla Atlético visita a un Villarreral B que todavía no ha cerrado su permanencia. Cada duelo tiene su miga.

Lo que está claro es que el reparto de plazas para la Copa del Rey no contenta a los mayoría de los clubes de la Primera RFEF. Solo diez billetes para 40 equipos en el tercer escalafón nacional. Menos plazas que en la Segunda RFEF. El Algeciras es uno de los clubes que han pedido a la Federación que revise el formato copero para hacerlo más extensivo a la categoría.