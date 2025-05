Dani Recagno pasa de curso con el Algeciras

Algeciras/Dani Recagno nunca olvidará el estadio Rico Pérez de Alicante. Con el tiempo contará a los suyos que allí, en aquella plaza histórica del fútbol español, fue donde debutó con el primer equipo del Algeciras CF en un partido oficial. El joven futbolista algecireño disfrutó de sus primeros minutos como jugador de Primera Federación en la victoria ante el Hércules CF, un triunfo que permitió al vestuario de Fran Justo celebrar la permanencia matemática en la categoría a falta de dos jornadas para el final. La fiesta aquel día fue completa para un Recagno exultante.

Con 18 años cumplidos el pasado mes de enero, Dani Recagno apura su primera experiencia completa como miembro del primer plantel del Algeciras. Desde que dio el salto en la pretemporada, el delantero se ha empapado del día a día, de los entrenamientos, las convocatorias, los viajes, lo que rodea a un partido profesional, el verse en el calendero de un conjunto que sale a diario en un periódico. A Recagno le faltaba el bautizo de fuego, el saltar al césped con puntos en juego, y lo pudo cumplir en la 36ª jornada liguera con el gran premio de consumar la salvación.

El canterano se incorporó el pasado verano y convenció a Fran Justo para quedarse en la rutina de los mayores. El algecireño firmó su primer contrato con el club en septiembre, al mismo tiempo que el prometedor portero David Fernández Palomares, otro joven que lleva cursando su particular máster todo el curso. Tanto Recagno como Palomares rubricaron su continuidad hasta finalizar la etapa juvenil y dos temporadas más, una declaración de intenciones por parte de la dirección deportiva para proseguir con la formación de los dos.

A Dani Recagno la afición lo pudo ver de cerca durante la pretemporada, sobre todo en el Trofeo Virgen de La Palma. "En mis primeros minutos en el Nuevo Mirador, la verdad es que me sentí muy tranquilo y cómodo porque ya me había quitado esos nervios en los anteriores partidos. Tengo mucha ilusión y ganas, ya que mi objetivo al llegar al Algeciras era jugar en el estadio con el primer equipo", confesó el algecireño en palabras tras aquel encuentro, a finales de agosto. Esta vez no hay declaraciones de cómo se siente Recagno tras su debut oficial porque el Algeciras CF se ha negado a conceder una entrevista con el canterano.

No sería descartable que el próximo paso sea el estreno oficial de Recagno en el Nuevo Mirador este próximo sábado ante el Alcoyano (19:00), en la despedida ante la afición. Puede ser también una buena oportunidad para ver a Curro, ya que el defensa algecireño solo ha jugado esta andadura fuera de casa.

Daniel Recagno Guerrero se forjó en el Monitores de Algeciras hasta edad infantil y estuvo dos años en el Cádiz, con el que debutó con 15 años en el juvenil, en Liga Nacional. El algecireño regresó a casa para jugar un primer año en el juvenil albirrojoy de ahí pasó al Algeciras B, con el que disputó el playoff de ascenso a División de Honor.

Jugadores algecireños del Algeciras. / Erasmo Fenoy

Con su estreno oficial, ya se puede decir que el Algeciras de la temporada 2024/25 ha contado con la participación de los cinco algecireños de la plantilla: los capitanes Iván Turrillo y Tomás, Álvaro Leiva, Curro y Dani Recagno. Ellos son los portadores ahora del AND algecireño en el buque insignia del club y los más jóvenes, los encargados de tratar de preservar esta seña de identidad fundamental para la supervivencia de la centenaria institución.