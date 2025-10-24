Algeciras - Alcorcón: a por un necesario subidón

El Algeciras CF necesita un subidón Después de dos derrotas seguidas, posteriores a un empate que supo a muy poco, Javi Vázquez se enfrenta a su primer momento delicado como entrenador rojiblanco. El Algeciras pasa examen este sábado ante su afición en el Nuevo Mirador. Lo hace ante el Alcorcón y a una hora atípica, a partir de las 14:00, como si la Primera Federación fuese algo parecido a la Premier inglesa. La realidad es que con noviembre a la vuelta de la esquina, las temperaturas en el Estrecho son más propias del verano que de la bruma de Londres.

Los algeciristas afrontan la 9ª jornada liguera desde los puestos de descenso con 8 puntos. Los de Javi Vázquez tienen una buena oportunidad para demostrar que no se les ha atragantado esa barrera de los 10 puntos que la mayoría de los rivales directos por la permanencia ya han alcanzado. El Algeciras sigue a tiro de piedra de casi todos, pero un nuevo tropiezo en el Mirador asentaría una dinámica de la que es mejor huir cuanto antes. No hay que olvidar que este Algeciras ya ha perdido dos encuentros ante su gente y solo ha ganado uno. El recuerdo del pinchazo ante el Europa sigue merodeando.

Los rojiblancos han tenido una semana más larga para digerir el revés en Cartagena y recalibrar un poco todo para entender por qué esos pequeños detalles están cayendo en contra. Para bien o para mal, se ha hablado poco del Alcorcón, un rival que marcha mucho mejor de lo que dice su último resultado. La actualidad ha estado marcada por la polémica del club con Apadis, la asociación para personas con discapacidad que estaba vinculada a la entidad. No hay semana en la que lo extradeportivo sacuda a una institución que empieza a pedir a gritos un cambio profundo en la gestión de la propiedad. Por ofertas no se trata.

Alienaciones probables Algeciras CF: Iván Moreno; José Carlos, Mayorga, Aleix Coch, Tomás, Jony Álamo, Rastrojo, Iván Turrillo, Manín, Juanma y Obeng. AD Alcorcón: Ayesa; Domingo, Nieto, Rojas, Marchán, Iván Pérez, Aparicio, Borja Martínez, Mariano Carmona, Yael y Vladys. Árbitro: Manuel García Gómez (Badajoz). Hora: 14:00 (9ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo por el canal lineal y en el minuto a minuto de Europa Sur). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Precedentes: Victoria algecirista la pasada temporada (2-0) y empate (0-0) en la 22/23, ambas ocasiones en Primera RFEF.

En lo deportivo, Javi Vázquez tiene la baja confirmada por sanción de Óscar Castro, que vio la quinta amarilla. La enfermería sigue pendiente de la recuperación del portero Samu Casado, de un Javi Avilés que no termina de dejar atrás sus molestias y de la rehabilitación total de Eric Montes. Una de las incógnitas que rodean el once es cuándo estará en condiciones de salir titular Paris Adot. El regreso del lateral derecho obligará a reconfigurar una defensa en la que el técnico tendrá que elegir entre Aleix Coch y Víctor Ruiz.

"Mi intención sigue siendo formar una plantilla competitiva", aseguró Vázquez en la previa. "Tenemos muchos recursos y sabemos lo que hacemos bien. No podemos dejarnos etiquetar solo por los resultados. Sabemos que hay que ajustar en las áreas, ayudar a ciertos jugadores para que se desbloqueen y confiar en lo que hacemos", expresó el técnico, que auguró que saldrá "un once tremedamente competitivo con cambios de un nivel muy alto".

El madrileño volvió a insistir sobre el rol de los jugadores de banquillo: "No pasa nada por ser suplente, pero los jugadores lo ven de otra manera, yo también lo veía así", aceptó Vázquez, convencido de que "juegue el que juegue nos va a dar un nivelazo" en referencia a la elección de los centrales.

El míster ha pasado la semana "intentando mantener la estabilidad" tras los resultados adversos: "Al final, va a ser la media de los 38 partidos. El fútbol no está siendo justo, pero es verdad que también tenemos margen de mejora en las áreas porque no estamos materializando un porcentaje alto y en nuestra área nos están penalizando mucho", incidió. "Estamos bien en cosas, pero en otras no, por lo que hay que subir el nivel de exigencia porque esto es fútbol profesional".

Vázquez mantiene el foco "en seguir mejorando el proceso" y entiende que "ahora mismo la clasificación no habla de nadie y menos de nosotros". "Empezamos con un nivel más alto del que tenemos ahora, aunque durante la temporada es inviable mantener siempre el mismo nivel. Hay que seguir currando, con estabilidad, pero cada semana hay que mejorar y exigirse, ese tiene que ser nuestro objetivo, sentir que crecemos cada semana", argumentó.

El rojiblanco no disertó demasiado esta semana sobre el rival, el Alcorcón: "Todos los equipos son competitivos. Ellos hacen muchas cosas muy bien y vienen en una línea continuista con el míster, Pablo. Es un partido que va a estar competido y nosotros intentaremos competir el mayor tiempo posible en nuestro mejor nivel".

El entrenador del Algeciras habla abiertamente de no desviarse del verdadero objetivo del club: "La expectativa de las primeras semanas no nos ha venido bien. Tuvimos un nivel alto pero no ganar nos ha puesto una mochila que no tenemos que soportar. Nosotros no podemos ponernos la obligación de ganar, sí la ilusión de ganar para conseguir la permanencia", afirmó. "Tenemos que soñar y hacer una fiesta enorme el día que nos salvemos", subrayó. "Esta racha viene bien porque nos posiciona y nos quita de pensar en lo que no tenemos que pensar. Tenemos que ir a ganar desde la ilusión, no desde la obligación", remarcó.

El club ha rebajado los precios de las entradas en taquilla para este partido en un intento de atraer a más público a las gradas. Las localidades cuestan 5, 10 y 20 euros para Fondos, Preferencia y Tribuna, respectivamente.