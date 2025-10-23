Así es el próximo rival del Algeciras: el Alcorcón, calidad y paciencia van de la mano

El Algeciras CF abre las puertas del Nuevo Mirador este sábado (14:00) a la Agrupación Deportiva Alcorcón. El conjunto madrileño, un clásico de la Segunda División en lo que va de siglo, repite por segunda temporada consecutiva en la Primera Federación con un proyecto que mantiene la esencia -competir y aspirar a todo sin dispendios- y al cuerpo técnico que pilota Pablo Álvarez.

El Algeciras se va a topar con un Alcorcón que ha empezado con buena nota, aunque viene de un duro tropiezo en su campo. El Alcorcón marcha con 12 puntos en la 7ª posición, a uno solo de los puestos de playoff de ascenso. El cuadro alfarero acumula tres victorias, tres empates y dos derrotas. Los madrileños han marcado siete goles y han encajado ocho (-1).

Los de Pablo Álvarez arrancaron la temporada con una derrota en Villarreal (1-0), pero después han logrado una racha de seis jornadas en positivo en la que han cosechado sus 12 puntos: victoria ante el Teruel (2-1) y en Antequera (1-2), empate contra el Torremolinos (1-1), en Alicante (0-0), contra el Sanluqueño (0-0) y triunfo en Tarragona (1-2). El Alcorcón vio truncado su gran momento la pasada jornada con un contundente revés en casa ante el Sabadell (0-3), con el exalgecirista Javi López-Pinto como verdugo.

El Alcorcón es uno de los pocos equipos que mantiene al entrenador del pasado curso. Pablo Álvarez pilota un proyecto que ha conseguido retener a una columna vertebral de futbolistas importantes como el portero Ayesa, David Navarro, Yael, Rojas, Samu Rodríguez, Aparicio, Llorente y el goleador Vladys. De este último, que todavía no ha marcado esta campaña, se habló mucho en verano sobre una posible salida a Segunda División. El Cádiz estuvo tras la pista e hizo una oferta importante por el ucraniano, uno de los delanteros más destacados de la categoría la temporada anterior. También recibieron proposiciones los alfareros por Rafa Llorente.

El artífice del Alcorcón 2025-26, el director deportivo Alberto Lozano, explicó al comienzo de la temporada que la entidad madrileña había realizado un proceso de "reflexión y autocrítica" durante el verano para mejorar lo realizo la pasada andadura. Preguntado sobre el objetivo, Lozano aseguró que lo esencial era "que el equipo juegue bien, que entrene bien, porque la manera de tener éxito pasa por un día a día bueno y el nuestro es espectacular".

Con más de 3.000 abonados -cifras similares a las del Algeciras-, el Alcorcón pasa por un momento de estabilidad institucional y deportiva. Los alfareros consideran que han conformado "una plantilla muy completa, con diferentes perfiles, que se adapta a las exigencias de la categoría". Lozano subrayó que uno de los retos pasaba por "centrarse en el lado humano y el liderazgo, sobre todo de los más veteranos".

Mariano Carmona. / ADA

Durante el verano se produjeron bajas sensibles en las filas alfareras, la más sonada la del defensa central Rentero, que se marchó traspasado al Hércules de Alicante por 100.000 euros. Rentero fue el jugador que vio la roja contra el Algeciras -tras revisión del VAR- en la primera victoria liguera de los rojiblancos.

El club se enfrentó en verano a un plan renove profundo en su plantilla con los fichajes de Borja Martínez (Intercity), Luis Vacas (Sanluqueño), Sergio Nieto (Zamora), Iván Pérez (Antequera), Oriol Martí Uri (SD Logroñés), Lanchi (Cultural Leonesa), Pol Domingo (Nàstic de Tarragona), Rai Marchán (Albacete), Tarsi Aguado (Arenteiro y con pasado en la Balona), Jordi Pola (vuelve tras cesión en el Pontela de Portugal), Lucas Pérez (Recreativo Granada), Raúl Blanco (Casa Pia de Portugal) y Mariano Carmona (Córdoba).

Mariano Carmona se ha erigido en uno de los protagonistas del arranque liguero del Alcorcón con tres goles. El atacante, que el pasado curso sobresalió en el Coria extremeño de Segunda RFEF, ha asumido el peso goleador a la espera de que Vladys se reenganche a un ataque de muchos quilates.