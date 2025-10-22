Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar

El Hércules respira y frena al Atlético B (3-0)

Algeciras CF | Primera Federación

El equipo de Rubén Torrecilla toma aire a costa de evitar que el filial colchonero asuma el liderato en solitario

La plantilla del Hércules celebra la victoria en el vestuario.
R. D.

Algeciras, 22 de octubre 2025 - 22:39

El Hércules CF ha conseguido este miércoles una victoria balsámica tras imponerse con autoridad (3-0) al Atlético de Madrid B en el partido aplazado de la jornada 7 del Grupo 2 de Primera Federación, en el que milita el Algeciras CF. El encuentro había sido suspendido el pasado 10 de octubre por el fuerte temporal que afectó a la provincia de Alicante y que impidió el desplazamiento del conjunto madrileño.

El resultado supone un respiro para el entrenador herculano, Rubén Torrecilla, muy cuestionado tras el irregular inicio liguero, y a la vez evita que el filial rojiblanco se coloque líder en solitario.

El partido arrancó con un Hércules más intenso y ambicioso, decidido a aprovechar su condición de local. Aunque el Atlético B mostró una buena puesta en escena, la solidez alicantina marcó la diferencia. El primer tanto llegó nada más comenzar la segunda mitad: Jorge Galvañ aprovechó un balón suelto en el área para firmar el 1-0 (minuto 46), levantando al Rico Pérez.

A partir de ahí, el conjunto herculano controló el ritmo del juego y castigó los espacios que dejaba un Atlético B volcado. En el minuto 66, Unai Ropero amplió la ventaja tras una rápida transición. Con el filial rojiblanco ya rendido, Roger Colomina cerró el marcador con el 3-0 en el descuento (90+7), confirmando la superioridad local.

El Hércules necesitaba una noche así. El equipo recupera confianza, corta su mala racha y sale de los puestos de descenso. Para el Atlético B, la derrota corta su buena dinámica y le impide alcanzar el liderato en solitario, aunque se mantiene en la parte alta.

