El Algeciras responde a la polémica con Apadis: no puede permitirse más gastos, pero sigue abierto a colaborar

El Algeciras Club de Fútbol SAD ha emitido este martes un comunicado para "ofrecer transparencia" tras la polémica desatada con la Asociación Apadis Bahía de Algeciras. El colectivo dedicado a personas con discapacidad intelectual señaló el pasado lunes al club del Nuevo Mirador por lo que considera un incumplimiento del convenio alcanzado para colaborar con sus deportistas. Apadis aseguró que su equipo de la Liga Andaluza Inclusiva estuvo a punto de quedarse sin inscripción. La entidad algecirista ha explicado "que no puede permitirse tener más gastos adicionales" a lo que conlleva el primer equipo y la cantera, pero ha vuelto a tender la mano para "seguir colaborando".

"Ante el comunicado emitido por la Asociación Apadis Bahía de Algeciras, el Algeciras Club de Fútbol desea aclarar la situación y ofrecer transparencia a sus aficionados, socios y a la opinión pública", comienza el comunicado oficial.

"El Algeciras Club de Fútbol ha mantenido siempre una actitud colaborativa con Apadis, impulsando acciones conjuntas y ofreciendo facilidades dentro de las posibilidades del club. En la actualidad, seguimos abiertos a continuar esta colaboración, ayudando a la asociación desde el club, como se ha llevado a cabo recientemente con la entrega de abonos para que puedan disfrutar de una actividad de ocio y además de querer seguir colaborado en diferentes acciones sociales", sostiene el Algeciras.

"Como entidad que compite en Primera Federación, el Algeciras CF debe mantener una gestión económica responsable y sostenible, priorizando sus recursos en su primera plantilla y equipos de categorías inferiores, tal y como exige la categoría y los organismos reguladores. Por este motivo, el club a día de hoy no puede permitirse tener más gastos adicionales", confiesa el club.

"El Algeciras quiere recalcar que estuvo hasta el último momento en conversaciones y gestiones con la Federación Andaluza y Federación Española de Fútbol con el fin de buscar una solución y poder seguir colaborando con la asociación Apadis Bahía de Algeciras", justifica

El lastre pendiente con la FIFA

"Es importante recordar que la sanción generada con FIFA que ha provocado el bloqueo de las licencias y la imposibilidad de llevarlas a cabo a la que hace referencia Apadis Bahía de Algeciras proviene de ejercicios anteriores por lo que el club quiere aclarar que en ningún caso se trata de una deuda a un jugador y que se está en proceso de alegaciones y trámites con el fin de regularizar la situación", asegura la entidad del Nuevo Mirador, que por primera vez se pronuncia sobre un problema que la institución lleva arrastrando desde la pasada temporada. Un problema que la propiedad explicó en su día que sería solventado y que no iba a causar más complicaciones.

"El Algeciras Club de Fútbol lamenta profundamente cualquier malentendido y reitera su disposición a seguir colaborando con Apadis Bahía de Algeciras y con todas las entidades sociales de la ciudad, siempre desde el respeto y la responsabilidad", acaba el comunicado del Algeciras.