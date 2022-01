El Algeciras y un mercado ¿con sorpresa final?

El Algeciras CF encara la recta final del mercado de invierno con cierta incertidumbre en el entorno por la situación de Robin Lafarge. El defensa francés, titular indiscutible, se ha perdido los dos últimos partidos y el club reconoce que existe la posibilidad de que el galo pueda salir, aunque Iván Ania aseguró que no se irá en ningún caso si no encuentra un recambio de garantías. ¿Habrá sorpresa antes de este lunes 31 de enero? Todo es posible, incluso que los albirrojos encuentren ese extremo que el técnico quería como guinda para afrontar la segunda vuelta del campeonato en el grupo II de la Primera RFEF.

El Algeciras ha dejado atrás una intensísima última semana de enero con tres partidos en siete días (derrota en Baleares, victoria ante el Cornellà y derrota en Andorra) y con cuatro movimientos en su plantilla: salieron Gorka Zabarte y Álvaro Alcázar y llegaron Juan Serrano, Alberto Bueno (que se incorporará esta semana) y Álex Robles (que incluso debutó en el estadio Nacional de Andorra).

El algecirismo, no obstante, se pregunta qué pasa con Robin, uno de los baluartes de la defensa albirroja las dos últimas temporadas. El galo se quedó fuera del once el pasado miércoles en lo que parecía un descanso para refrescar la retaguardia (disputó el último cuarto de hora), pero el sábado tampoco formó como titular. Viajó como uno más, pero no gozó de minutos.

En la rueda de prensa previa al último desplazamiento, Iván Ania, que rara vez se anda con evasivas, confirmó que existe un interés por el defensa central -los rumores hablan de un club extranjero-, aunque aseguró que no habrá salidas que no estén contempladas si no hay recambios para el puesto. Y lógicamente la demarcación de Robin no es una cualquiera porque se trata de un fijo en la defensa. Hasta el partido con el Cornellà, el de Toulon era el defensa albirrojo con más minutos jugados este curso y titular en todos los compromisos ligueros.

Serrano, Bueno y Robles, las altas; Zabarte y Alcázar, las bajas

En vista de la situación, de la carga de minutos y por lo que pueda pasar, Ania ha dado dos partidos seguidos al joven Nico Van Rijn, quien ha respondido a buen nivel a pesar de la inactividad. El míster también apostó en Andorra por el recuperado Jordi Figueras. Son los otros dos centrales que pujan por un sitio junto a Mariano, la habitual pareja de baile de Robin en el eje de la zaga.

Al margen de lo que ocurra con Robin, que ya en verano mantuvo un pulso con el club felizmente resuelto, el Algeciras no descarta algún movimiento más de última hora. Ania veía con buenos ojos un extremo más y uno de los nombres que salió a la palestra fue el del portugués y exmalaguista Renato Santos, afincado en Málaga y sin equipo. El luso curiosamente coincidió con Bueno en Grecia.

Si no ocurriese nada más en el último tirón del mercado, el Algeciras se centraría en lo que resta de campeonato tras haber remodelado la banda derecha con la incorporación de Álex Robles, el llamado a ocupar el puesto de Alcázar (que salió al Numancia), ya que Zabarte (voló al Baleares) no entraba en los planes del entrenador; con la incorporación de Juan Serrano, un algecireño más para el bloque y un futbolista que da varias posiciones del centro del campo hacia arriba; y con el ansiado delantero, el contrastado Alberto Bueno, un veterano con pasado de Primera llamado a dar un saltito más a ese ataque con Roni, Romero y Leiva.