'Roni-gol' vuelve a relanzar al Algeciras (3-2)

Victoria y alegría para comenzar la segunda vuelta. El Algeciras CF se ha llevado los tres puntos ante la UE Cornellà este miércoles en un Nuevo Mirador que ha disfrutado y mucho con los suyos. Los albirrojos han amarrado un triunfo que vuelve a meter al equipo de Iván Ania en la pelea por el ascenso y, lo más importante, acerca un poco más el objetivo de la permanencia en la Primera RFEF.

Un descomunal Roni, artífice de un triplete, impulsó al Algeciras en una primera parte también maradoniana de Álvaro Romero, que hizo horrores entre las líneas del cuadro catalán, que no vino a encerrarse a La Menacha ni mucho menos... De hecho metió el respeto en las gradas con el segundo tanto en el último suspiro.

El Algeciras presentó un once con varias novedades. Ania hizo debutar como titular al canterano Natera en el lateral derecho, dio entrada a Van Rijn y Borja, y apostó por el algecireño Juan Serrano, titular por primera vez desde su regreso, para suplir a su paisano Alvarito Leiva, que se perdía la cita por su convocatoria con la selección nacional sub-18.

El partido, con una primera parte entretenidísima, arrancó con el Cornellà apretando y una primera declaración de intenciones a los 2 minutos con un balón que Chiki metió en el área pequeña. El Algeciras tardó poco en demostrar que estaba enchufadísimo y a los cinco minutos se acercó por primera vez con un córner en el que amenazó con un par de intentos. A renglón seguido, la primera gran ocasión para los locales con un disparo que Ferni mandó a las nubes con todo a favor. Iván había robado el balón y Roni lo había transportado hasta terreno contrario. El Cornellà respondió con una contra en la que Gil casi se cuela hasta al cocina.

Con el partido abierto de par en par no tardó en llegar el primer gol. Corría el minuto 10 cuando Romero recibió cerca de la corona del área y levantó el balón para que Roni se lo picase a Lucas Anacker. El primero del depredador de Oviedo.

El Algeciras metió la directa. Tomás avisó con un lanzamiento de córner directo que casi encuentra la diana y al instante nueva conexión Romero-Roni: pase en profundidad del sevillano para dejar solo al ariete, cabalgada y perfecta definición para hacer el segundo en el minuto 19. El Cornellà no renunció a buscar las cosquillas y el Algeciras siguió llegando con una facilidad despampanante. En el 27' Roni se quedaba solo para embocar tras otro pase milimétrico pero el colegiado anuló por un fuero de juego que no existió. Al minuto el ovetense estuvo a punto de llegar a un centro desde la izquierda de Romero. Se gustaba el equipo de Ania, con confianza a la hora de tocar y sacar el balón, y así llegó el tercero en el minuto 34, otra vez con Roni como protagonista al cazar el esférico en el área, donde él come y lleva años ganándose la vida.

Parecía que el encuentro quedaba ya roto del todo, pero el Cornellà se volvió a enganchar gracias a una contra rapidísima en la que Gil pilló a todo el Algeciras adelantado. Gonpi se escapó, salvó Crespo el primer mano a mano, pero el rechace del rápido extremo fue para dentro. No estaba todo dicho antes del descanso ni mucho menos porque el Algeciras volvió a la carga con dos acciones más muy claras: una galopada de Romero en la que pidió penalti, pero el árbitro decretó mano anterior del sevillano al controlar y un libre directo que el propio Romero lanzó muy cerquita del palo derecho de Anacker. ¡Y todavía quedaba un tiempor por jugarse!

El segundo acto empezó con nervio y con el Nuevo Mirador coreando el nombre de Roni tras una nueva arrancada del delantero de campo a campo. El Cornellà, con mucha velocidad arriba, se negaba a claudicar y los de Ania trataron de ponerle algo de pausa al rimo, conscientes de la suculenta ventaja y que el viento soplaba a favor.

El reloj prosiguió aunque mucho más lento, acompasado a lo que quería el Algeciras, aunque los de Ania se dieron cuenta de que los verderones iban a morir matando. Ante la insistencia del Cornellà, con Gonpi como principal dolor de cabeza, el Algeciras volvió a pisar el acelerador para buscar el tanto de la sentencia definitiva.

Los albirrojos merodearon los dominios de Anacker, con peligro a balón parado aumentado por el siempre traicionero levante. La otra ovación de la tarde llegó a falta de un cuarto de hora cuando Ania metió a Leiva, llegado a todo trapo desde Madrid de estar con la sub-18.

La emoción retornó en la recta final. En el 78', una contra peligrosa de Gonpi obligó a actuar a Crespo y otra vez un rechace casi cuesta el susto. El Algeciras pudo y debió sentenciar a renglón seguido, en el 80', en un ataque en el que Romero se topó con la cruceta (y con Anacker).

Las chispas saltaron también el césped tras un par de entradas feas y el árbitro no supo templar el ambiente. Cumplido el primero de los tres minutos de alargue, con Ania haciendo los últimos cambios, el Cornellà marcó el segundo en un centro que cabeceó Chiki. El Nuevo Mirador no tuvo tiempo ni para que le entrasen las dudas porque los últimos segundos se esfumaron dejando una merecida alegría.