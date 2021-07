Robin y el Algeciras por fin se entienden

Hablando se entiende la gente. Y hablando han arreglado sus diferencias Robin Lafarge y el Algeciras CF. Al menos así lo ha explicado el defensa francés, que espera incorporarse al equipo de Iván Ania al comienzo de la próxima semana. El galo entiende que el problema que mantenía con el club se ha debido a una "falta de comunicación" que se ha solventado tras los últimos contactos con la dirección deportiva.

Lo que amenazaba con convertirse en un culebrón parece que tendrá final feliz en los próximos días. Robin volverá a la disciplina algecirista, una noticia que alegra y mucho a la afición albirroja.

El francés de Toulon ha relatado desde casa la situación vivida en las últimas semanas, en una entrevista con Onda Algeciras: "Desde el primer día yo quería volver al Algeciras, sobre todo por el año fantástico que hemos pasado, pero ha sido un verano complicado con el tema de la nueva división y la nueva directiva. Al final creo que ha habido falta de comunicación entre el club y yo, pero sigo siendo jugador del Algeciras y espero poder volver a entrenar con el equipo lo antes posible".

El central relata que en las últimas horas se han acercado las posturas, algo que tenía que ver también con el contrato: "Yo tenía renovación automática pero no sabía nada de las condiciones. Estaba esperando saber las condiciones y si el club contaba conmigo para viajar desde Francia hasta Algeciras. Necesitaba saber, ya se han puesto en contacto, hemos hablado y está todo en el buen camino", asegura.

Robin explica que quería sentir el interés del club: "Soy humano, necesito sentir que la gente me quiere allí, es lo único que pedía. Esa falta de comunicación me puso triste, pero mientras estaba esperando, he entrenado solo y fuerte, me he cuidado bien", garantiza.

El galo, que ha podido disfrutar un poco más de la familia, ya tiene billete y espera volar el sábado para incorporarse el lunes: "Quiero disfrutar como el año pasado".