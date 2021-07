Culebrón a la vista entre el Algeciras y Robin

Culebrón a la vista entre el Algeciras CF y el defensa Robin Lafarge. El entrenador albirrojo, Iván Ania, ha desvelado este miércoles lo que se intuía desde hace días, que el retraso en la incorporación del futbolista a la pretemporada no es una casualidad. El técnico ha explicado que el galo no se ha presentado "por voluntad propia" a pesar de tener contrato. El jugador, según ha podido saber Europa Sur, está molesto porque no se ha sentido valorado por la nueva dirección deportiva.

"La situación de Robin es que el jugador tiene contrato pero no se ha presentado a los entrenamientos", respondió Ania a la pregunta en la rueda de prensa de la previa por el amistoso ante el Al-Shabab. "Contábamos con él, yo pensaba que el primer día iba a estar en el entrenamiento pero ha decidido no estar de momento. Tiene un contrato, no sé si por renovación automática o no, pero es jugador del Algeciras. Lo único es que no está presente por voluntad propia", explicó el asturiano.

¿Hay solución? Puede haberla aunque desde el entorno de Robin lo ven "muy complicado" a tenor, según su versión, de cómo se ha desarrollado el verano entre la entidad y el jugador, que ha echado en falta más comunicación e interés a la hora de conocer sus condiciones y el proyecto para la temporada 21-22.

Robin, fichado el pasado verano, es uno de los jugadores que vio prolongado su contrato de manera automática tras el ascenso a la Primera RFEF. El zaguero de Toulon se constituyó la pasada campaña en uno de los futbolistas destacados de la plantilla que se quedó a las puertas de hacer historia en el playoff de ascenso a Segunda. Robin fue, de manera unánime, el más regular en el plantel de Salva Ballesta.

Robin, cuya continuidad no fue anunciada de manera pública por el club al igual que ocurrió con Alcázar, estaba en la relación de convocados para empezar la pretemporada el pasado 15 de julio a las órdenes de Iván Ania. El galo, en efecto, no compareció (no lo ha hecho todavía). El nuevo director deportivo algecirista, Sergio Fernández, explicó que ambos futbolistas tienen contrato en vigor (por Robin y Alcázar), por lo que se dio a entender que ambos casos estaban resueltos.

Ania, que responde con franqueza a todo lo que se le pregunta, dio su versión sobre cómo se han gestionado los cambios en la plantilla: "Hubo algún jugador que tenía contrato y ya se llegó a un acuerdo para rescindir y otras situaciones con contrato en las que no se llegó a un acuerdo y hubo un despido", relató el míster, que bastante tiene con su parcela, la de preparar al equipo para el debut liguero en Barcelona el fin de semana del 28-29 de agosto.