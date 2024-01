El Algeciras se exige cambiar su suerte

El mejor bálsamo del fútbol está inventado desde que echó a rodar una pelota. Una victoria lo reconduce todo y aplaca los males. El Algeciras CF necesita zanjar su bache de tres derrotas consecutivas para que no pase de eso, de un simple bache en el camino, y alimentar la caldera de puntos que ha tenido en marcha al equipo de Lolo Escobar durante toda la primera vuelta. Los rojiblancos reciben este domingo (en el poco habitual horario de las 12:00) a la Unión Deportiva Melilla, un rival que lleva toda la temporada en puestos de descenso aunque atraviesa su mejor momento.

El Algeciras precisa una alegría en forma de tres puntos por muchos motivos, pero el primordial es que acumula tres meses de calendario desde su última conquista en el Nuevo Mirador, cuando batió al Ceuta allá por octubre. Desde entonces, dos empates y otras tantas derrotas que han mermado el gran arranque liguero de los de Escobar en su templo. "La afición no ha fallado nunca, hemos sido nosotros los que hemos fallado", concedió el técnico en modo de arenga.

Alienaciones probables Algeciras CF: Marcos Lavín; Roldán, Yac Diori, Juan Rodríguez, Tomás, Eric Montes, Borja Fernández, Mario García, Javi Cueto, Diego Esteban y Merchán o Zequi. UD Melilla: Javi Montoya; David Hernández, Moi Rodríguez, Yuste, Dani Martín, Siddiki, José Antonio, Suárez, Cotán, José Enrique y Migue García. Árbitro: Álvaro Rodríguez Recio (Madrid). Hora: 12:00 (20ª jornada del grupo II de la Primera Federación, en directo por FEF TV). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: Primera visita del Melilla en Primera Federación. La última vez se saldó con un triunfo local por 1-0 en el desaparecido grupo IV de la Segunda B, en la 2015/16. Los algeciristas han recibido a los azulinos en nueve ocasiones desde la 1988/89.

El cuadro algecirista viene de caer con honra en Castalia ante el todopoderoso líder y tras haber dejado atrás un repecho durísimo saldado con cero puntos de nueve. No obstante, los de Escobar alcanzaron el ecuador de la competición con 27 puntos, en mitad de la tabla del grupo I de la Primera Federación, con un colchón mullido de diez puntos sobre el descenso, pero alejado a ocho de la quinta plaza que se ha apropiado por la fuerza el Recreativo de Huelva.

El algecirismo ansía los primeros puntos de 2024 en el inicio de una segunda mitad de la temporada que viene cargada de incógnitas en cuanto al once. Tras la revolución frente al Castellón, cuesta adivinar qué decidirá Escobar, aunque el entrenador acabó "satisfecho" con la actitud de sus jugadores. La primera incógnita está en la portería después del sobresaliente debut de Marcos Lavín, aunque Escobar deslizó que el madrileño se ha ganado repetir. "Tenemos una portería de las mejores de la categoría", piropeó.

Con respecto al resto del once, el Algeciras mantiene las mismas bajas: las de Ángel López y Pimienta por lesión, y la del capitán Iván Turrillo, que cumple el tercero de sus cuatro partidos de castigo. "A nivel de importancia, no sé a qué equipo pueden quitarle un jugador tan importante como Iván es para nosotros", confesó Escobar, sabedor que el equipo pierde carácter sin su buque insignia. ¿Volverán Roldán, Borja o Zequi? El míster es partidario de hacer cambios tras una derrota, aunque los titulares no le disgustaron.

¿Cómo respira el vestuario? "El equipo está como cualquiera que tiene una dinámica de resultados que no es demasiado buena, con algunas dudas que hemos intentado solucionar en los entrenamientos", explicó el técnico. "Hemos hecho una reflexión de la primera vuelta en modo constructivo. Te ponemos a pensar un poco y ves que has perdido contra rivales que se puede perder y ganado a algunos que se podía perder también. Es para estar satisfechos. Si hubiéramos sacado algo contra el Recre, estaríamos todos más contentos", analizó.

"Queremos salir de esa dinámica cuanto antes", remarcó Escobar, centrado en "recortar a esos 45 puntos, que es lo que queremos desde el principio".

"En 19 jornadas el equipo ha sido competitivo, siempre ha estado en la lucha de los puntos, nunca ha perdido por más de un gol", prosiguió el de Don Benito. "Hemos sacado puntos jugando de muchas maneras, siendo reconocibles y presentando registros diferentes. Me gusta que seamos completos. Acertar siempre creo que es imposible, el objetivo pasa por equivocarnos menos", reflexionó.

Sabas y el Melilla

"Viene un equipo con una dinámica mejor que la nuestra, con 7 de 9 en puntos, así que tendremos que sacar nuestra mejor versión y jugar con esa chispa a la hora de presionar, de estar con balón", advirtió Escobar, que augura a un Siddiki "hipermotivado y que hará un gran partido seguro".

"El Melilla tiene a un entrenador que conozco bien. Sabas tiene las ideas muy claras y siempre hace equipos correosos. Quizás nos lo ponga más difícil que el Castellón porque te va a ensuciar el partido", explicó.

El míster del Algeciras agradece de antemano el apoyo de las gradas: Nosotros hemos fallado, pero la afición no ha fallado nunca, siempre nos ha metido en los partidos, nos da siempre una oportunidad. Trataremos de estar a la altura de ellos".

¿Fichajes?

Una semana más y todavía sin refuerzos de invierno, Escobar aclaró que la dirección deportiva ya sabe su postura sobre la plantilla: "Pienso que siempre hay que agitar el árbol un poco, sacar jugadores que quieran más minutos o estén descontentos y meter a otros con hambre. Partiendo de ahí, he transmitido lo que creo que necesita el equipo, pero con el miedo de que me gusta mucho la piña del grupo. Es indudable que es un grupo excepcional y los jugadores se llevan increíble entre ellos. Me da un poco de miedo tocar eso".