La llegada del VAR a la Primera Federación, ¿posibilidad o ficción?

Algeciras/La llegada del videoarbitraje asoma en el horizonte de la Primera Federación en la que compite el Algeciras CF, la tercera categoría del fútbol español y la cúspide del llamado fútbol no profesional. La posible implementación del VAR en un futuro próximo por parte del Real Federación Española de Fútbol ha saltado a la palestra a través de la plataforma televisiva FEF TV con el anuncio de uno de sus locutores de que la RFEF está planteándose introducir un "VAR light".

Durante la retransmisión el pasado domingo del Mérida-Hércules en la plataforma televisiva FEF TV, el locutor Carles Escolán comentó las intenciones de la Federación con respecto a la extensión del viodearbitraje más allá del fútbol profesional: "Se está intentando desde la Federación introducir VAR light en Primera Federación, con las imágenes de FEF TV, para analizar jugadas grosso modo, no tanto los fuera de juego, pero sí las polémicas que ayudarían a los árbitros”, avanzó.

“No hay VAR ahora mismo no porque no quieran ni la Federación ni los equipos, sino por las características para acogerlo, ya que hay estadios que no pueden albergarlos y no se pueden poner veinte cámaras”, manifestó el periodista en la plataforma televisiva oficial de la RFEF.

Se desprende de estas palabras que este VAR light se ocuparía de acciones muy específicas como la revisión de los goles, los posibles penaltis o las expulsiones. Más complicado sería atender a los fueras de juego por los recursos tecnológicos necesarios para aclarar las jugadas dudosas, ya que requiere una cantidad de cámaras en el estadio que nada tiene que ver con el despliegue de FEF TV.

¿Posibilidad o ficción? ¿Está realmente preparada la categoría del Algeciras CF para sostener un sistema con todo lo que conlleva el VAR? Es inevitable preguntarse si a corto plazo es posible o más bien una quimera. La Primera RFEF nació de la mano del denostado Luis Rubiales como la joya de la Federación, como una antesala a la Liga de Fútbol Profesional para un grupo más selecto de elegidos. La categoría cuenta con innegables atractivos y una competitividad superior a la desaparecida Segunda B, sin embargo, mantiene lagunas a nivel estructural y de organización.

La Primera Federación echó a rodar en la temporada 2021/22, por lo que cumple su cuarta campaña de vida. Su formato de dos grupos de 20 equipos cada uno se mantiene, aunque la configuración de reparto ha variado en más de una ocasión con divisiones norte-sur y este-oeste, incluso en diagonal.

La RFEF estableció unos requisitos mínimos para militar en su categoría estrella, aunque a veces ha hecho algunas excepciones en cuanto a los terrenos de juego y condiciones de aforo, especialmente cuando se trata de un filial. Las exigencias económicas han aumentado para los clubes, no tanto así las ayudas. Hay quienes entienden que no sale rentable mantenerse demasiado tiempo en una división que solo renta si asciendes y que ofrece tan pocos billetes para la Copa del Rey (cinco en cada grupo).

Los arbitrajes suelen estar en el ojo del huracán en la Primera Federación. El hecho de que haya imágenes y un resumen del partido hace que los aficiones suscritos a FEF TV puedan revisar al segundo cada jugada. Precisamente apoyándose en el vídeo de la plataforma televisiva quiere poner en marcha la RFEF este VAR light que precisaría de mayor personal para llevar a cabo las revsiones en vivo y en directo. Es posible, pero requiere una inversión y, sobre todo, que las retransmisiones no fallen como ocurre a veces.

Munuera Montero revisa imágenes durante un partido.

El VAR

El VAR, en inglés Video Assistant Referee o árbitro asistente de vídeo en su traducción al español, se aprobó por la International Football Assiciation Board (IFAB) en marzo de 2016 para evitar errores graves y manifiestos durante un partido. En LaLiga Santander, el VAR se utiliza desde la primera jornada de la temporada 2018/2019. Posteriormente se incorporó en Segunda División.

¿Cómo funciona? El árbitro principal que está en el campo está constantemente comunicado con la sala VAR a través de un interlocutor. Esta sala, que se conoce como VOR, está en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) formada por el colegiado principal, un asistente y dos operadores que ofrecen las mejores tomas desde distintos ángulos de las cámaras instaladas cuando los trencillas lo ven necesario.

Desde su implantación, tan sólo se aplica en cuatro supuestos así como en el resto de competiciones de la FIFA: