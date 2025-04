El ventorrillo del Rinconcillo y un real por carga

Algeciras/En aquella última recta del onceavo mes del constitucional 1870, y mientras los partidarios de Prim esperan que las maletas del príncipe de Aosta no tarden en llegar al Palacio Real, sus detractores se desesperan al pensar que los bultos de Macarroni I pronto entrarán por las puertas de palacio. Al mismo tiempo en Algeciras, la clase política mayoritariamente republicana se siente lógicamente defraudada por los 191 votos conseguidos por la candidatura monárquica amadeísta, frente a los solo 60 que respaldaron la alternativa federalista.

Y mientras los progresistas locales lamen sus federalistas heridas, el resto de la población proseguía con sus vidas y avatares, tal fue el caso de María Sánchez Rábago, quién estando muy gravemente enferma declaró documentalmente: "Que estuve casada en primeras nupcias con Manuel Sira, de cuyo matrimonio tuvimos una hija llamada Ana que se encuentra en la edad de 17 años. Ya viuda contraje segundo matrimonio en el Puerto de Santa María con mi actual consorte José López Pereira sargento del cuerpo de Carabineros y de cuyo matrimonio tenemos por hija única á Eugenia López Sánchez, que se encuentra en la edad de 10 años. A este segundo matrimonio llevé yo unos 90 duros que había agenciado en el anterior, cuyo pormenor consta de los oportunos documentos. También declaro que tenemos adquiridas dos casas en la calle de Sevilla de esta ciudad y el ventorrillo que nombran del Rinconcillo en este término [...] No firma por impedírselo la gravedad de sus padecimientos, lo hace a su ruego uno de los testigos".

Extracto de la declaración de María Sánchez, propietaria del Ventorrillo del Rinconcillo. / E.S.

María Sánchez Rábago, quién falleció estando censada en Algeciras, había nacido en la villa de Los Barrios en pleno Trienio Liberal, concretamente en 1822, era hija de Pedro Sánchez y Micaela Rábago. El citado ventorrillo del Rinconcillo, del que fue copropietaria la infortunada, se situaba en el, aún, denominado playazo de Palmones y estaba compuesto, según la consultada documentación, por "cuatro habitaciones y un corredor, unido a un pedazo de terreno con tunas que le servía de patio y desahogo, era el único y no tenía más lindero que el propio playazo". Apenas hacía año y medio que el matrimonio compuesto por la infortunada y el sargento de carabineros lo habían adquirido mediante compra al que fuera su anterior propietario, Juan de Rojas Benítez, concretamente el 4 de mayo de 1869. Además del solitario ventorrillo, el matrimonio poseía, como se ha reseñado anteriormente: "dos casas en los números 17 y 19 de la calle Sevilla".

Y con el luto por tan sentida pérdida entró la familia del carabinero viudo y avecindado en Algeciras en el navideño mes de diciembre. La elección del príncipe de Aosta para que sentase sus posaderas en el trono español, estaba enrareciendo cada vez más el auto-enrarecido paisaje de la más que rara vida política de aquella rarita España. Una carta del general Espartero saca los colores a los miembros del partido progresistas tras hacerse pública: "Los desertores quisieron dar una muestra de rectitud, explicando en una carta á su candidato que votaban al príncipe Amadeo tan solo porque él no quería admitir de ninguna manera la corona [...] ¡¡De buena ley son los actuales patrocinadores de Aosta!! ¡¡Apóstatas de Espartero y desertores de Montpensier!!". Y mientras el Gobierno trata de contrarrestar las críticas de los opositores, la corrupción hace acto de presencia en la propia Casa de la Moneda cuando "la policía investiga la falsificación ó defraudación de papel sellado, y se añade que han intervenido en este negocio altos empleados". Comienza la caza de brujas.

Al mismo tiempo que en la capital del reino -sin rey formal aún- se asegura el cercano montaje del político belén por el escándalo de La Casa de la Moneda, afortunadamente y entre las instituciones progresistas más cercanas, parece que aún subsisten ciertos valores surgidos de La Gloriosa, como así pudo comprobar una humilde y familiar empresa algecireña, al acudir a las altas instancias provinciales reclamando comercial justicia: "Dada cuenta de la instancia presentada por D. Francisco Guerrero y hermano, almacenistas de vinos en Algeciras en queja del Ayuntamiento por haberle cobrado ilegalmente y por la vía de apremio los derechos impuestos arbitrariamente sobre el Aguardiente de Caña en contravención á lo dispuesto en la ley, se acordó devolver al interesado la expresada instancia y documentos que la acompañan para que la presente al Alcalde de aquella Ciudad previniendo á este que en tal caso convoque á la Junta principal para que evacue el informe que establece la ley, remitiendo á esta Corporación todos los documentos en el preciso término de ocho días". Es decir, no solo obliga al interesado a que cumpla con el lógico trámite administrativo, sino que también le recuerda al ente municipal su competencia y se compromete a fiscalizar todo el trámite en tiempo y forma.

Una humilde y familiar empresa algecireña acude a las altas instancias provinciales reclamando comercial justicia. / E.S.

Siguiendo en el mismo contexto provincial y económico, se aprueba: "Relación de las cantidades que deben entregarse á los pueblos como sobrantes de las operaciones: Pueblo: Algeciras...Escudos: 222...Milésimas: 587 [...] Relación de las Ynscripciones intransferibles de venta perpetua al 3 p% que se emitirá en breve [...] á favor de los pueblos de esta provª [...] Pueblos Algeciras...Número de acciones amortizadas 2. Valor de la acción á razón de 200 Escudos la unidad 400. En deuda consolidada á5% que recibirán al cambio 1.530 Escudos. Renta anual de las acciones que recibirán los pueblos 24 Escudos. Renta anual que producirá á los pueblos el capital de las acciones por su conversión del 3 p% 45 Escudos 900 Milésimas [...] Nota en que se explica la cantidad nominal de las inscripciones convertidas á títulos del 3p% para canjear por acciones de carreteras provinciales en virtud de las suscripción hecha por los pueblos: Pueblos: Algeciras...Capital nominal inserto al empréstito de Carretª provª 10.800 Escudos. Número de acciones que le corresponden á razón de renta por venta: 27 Yntereses del semestre del 1º de Enero de 1871 que satisfará 162 Escudos".

Sin abandonar la economía, comentar que en aquellos días de preparación para el Adviento y aprobaciones presupuestarias, una queja sobre estos dinerarios asuntos es puesta sobre la mesa provincial por el municipio de San Roque afectando al resto de la comarca en su particular relación comercial con Gibraltar cuando: "Visto cuanto expone el Ayuntamiento de San Roque en el certificado que acompaña á su oficio de 11 del pasado para que el Cuerpo provincial modifique su acuerdo del 7 del mismo mes designando una pequeña participación al Municipio de la nueva población de la línea en algunos arbitrios municipales de aquella Ciudad para que pueda atender á sus gastos más indispensables [...] se acordó [...] 3º Que quede subsistente la designación de la mitad del arbitrio de un real en carga de las que se introducen en Gibraltar, por no ser posible variar lo dispuesto por el Gobierno de conformidad con el Consejo de Estado. 4º No contando el nuevo Ayuntamiento con más recurso que la mitad del expresado arbitrio para atender á sus más precisas atenciones, se entregará al mismo inmediatamente y con toda puntualidad dicho contingente á cuyo efecto desde ahora queda alzada la retención que del mismo modo hizo el Alcalde de La Línea en poder del rematante". Afortunadamente para el resto de comerciantes de la comarca, la nueva distribución aprobada del arbitrio -un real por carga introducida-, no incluiría una subida del mismo.

Siguiendo en nuestra zona, por aquellos primeros y fríos días de diciembre, es nombrado para dirigir el viceconsulado de La Confederación de la Alemania del Norte en Algeciras, el conocido político conservador local y futuro alcalde de nuestra ciudad, Juan Antonio Duarte Jiménez. Duarte, quién antes había ocupado el mismo puesto representando a Prusia, Rusia, Austria y a los Estados Unidos de América, era un importante industrial y propietario de Algeciras, casado con Asunción Gómez Marín; hijos: Rafael, Soledad y Juan Duarte Gómez. El nuevo vicecónsul de Alemania, además de importante hombre de negocios, poseía una tienda de tejidos en el número 46 de la calle Cristóbal Colón cuya firma y tras su muerte, acontecida en 1888, pasó a denominarse Sra. Viuda e Hijos de A. Duarte. También era propietario del popular Tejar de Duarte, situado en la Villa Vieja, y que entre otras dependencias poseía: "dos hornos, almacén, pozo, pilas y cerca". A estas propiedades había que sumarles otros inmuebles repartidos por la ciudad como por ejemplo en la calle Soria número 1, calle Nueva número 6, o el número 40 de la calle Cristóbal Colón. Siendo la gran propiedad familiar el número 11 de la Plaza de la Constitución (Alta), esquina con la calle de San Pedro y que fue víctima de un gran incendio (TAPIA LEDESMA, M. Historias de Algeciras VI. El incendio de la Plaza Alta. Pág. 174. Ed. ImagenTa. 2020).

Por aquellos días de nombramientos reales y viceconsulados, un algecireño auto-definido como “republicano y federal” ve publicada a comienzos del tan navideño mes, su carta escrita y enviada desde nuestra ciudad y cuyo contenido es un magnífico ejemplo del sentir de muchos demócratas defraudados con la política del general Prim: "Algeciras 26 de Noviembre de 1870. Ciudadano director de El Combate (periódico dirigido por José Paul Angulo, y cuyo lema era ¡¡Viva la República democrática y federal!!) Muy Sr. Mío y estimado correligionario: Impulsado por la más profunda, al par que justísima indignación tomo la pluma para significar á Vd. con el fin de que lo consigne en su apreciabilísimo y popular periódico para que llegue á conocimiento de todos nuestros compatriotas, que hasta hace pocos días me sentía orgulloso de ser español, sin embargo de que estaba persuadido de que (aunque pocos por fortuna), existían algunos españoles que carecían de dignidad y de vergüenza, pero hoy me veo en la dura e imprescindible necesidad de declarar á la faz del mundo que lo conceptúo una mengua, y por tanto me avergüenzo de serlo; debiendo añadir que si los españoles no hacen comprender á los miserables autores de la horrorosa tormenta que ruge sobre nuestras cabezas, que impunemente no puede pisotearse la limpia honra de la siempre altiva nación española, desde luego reniego de mi patria, y antes de avenirme á ser súbdito del rey de los presupuestivoros (sic) Prim y comparsa, lo sería, aunque fuese del emperador de Marruecos; pues cualquiera de los bajá de éste es infinitamente más tolerable que el conde de Reus, que á lo que parece ha de ser el ministro inamovible del rey organillo. Nada más tengo que decir á Vd por ahora, sino que contando con que me otorga el favor de publicar en su diario esta carta, le anticipo por él las más expresivas gracias, reiterándole suyo afectísimo S.S. é invariable correligionario que le desea. Salud y fraternidad. Gregorio Sola y Mesa". Una parte algecireña de la familia Sola era propietaria de una gran casa situada en la calle Imperial, esquina a la Plaza de la Constitución, años después sería adquirida por la Sociedad Casino de Algeciras.