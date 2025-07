Lackey-Sancho: la cronología de un desencuentro en el Algeciras abocado a los tribunales

Algeciras/El 30 de junio de 2023, el Algeciras CF SAD cambiaba de manos oficialmente con la venta de las acciones de Félix Sancho y al grupo Fútbol Coalition encabezado por Mac Lackey y Ramón Robert. Justo dos años después, el 30 de junio de 2025, el estadounidense, el máximo accionista del club rojiblanco, anunciaba acciones judiciales contra el anterior propietario a cuenta de un dinero -una deuda calificada como millonaria- que ha terminado de fracturar por completo unas relaciones que comenzaron de manera idílica. Lackey ha declarado la guerra en los tribunales a Sancho, una batalla legal que el Algeciras y el algecirismo van a observar desde la barrera, sin saber el alcance que las consecuencias del pleito pueden tener para el equipo del Nuevo Mirador.

A muchos les pilló por sorpresa, por no decir a la mayoría de los seguidores del Algeciras, pero algunos llevaban tiempo con la mosca detrás de la oreja, pendientes del runrún que desde hacía más de un año deslizaba pequeñas miguitas de pan de un desencuentro entre los dos propietarios que ha tenido hasta el momento la Sociedad Anónima Deportiva algecirista. Entre bambalinas era un secreto a voces que Lackey y Robert llevaban meses tratando de negociar con Sancho en una disputa económica: un tú me dejaste estas deudas no declaradas en el acuerdo frente a un yo te dejé el club limpio y tanto dinero en la caja que ahora me tienes que devolver. ¿Quién tiene la razón? Solo ellos lo saben, pero lo cierto es que va camino de que la decisión la tome un juez.

Lackey, a través de su oficina personal, dio orden de mandar el comunicado que reveló las acciones judiciales que el norteamericano va a emprender como máximo accionista del Algeciras. El otro propietario destacado, el CEO Ramón Robert, era más partidario de mantener las diferencias fuera del foco y de proseguir con los encuentros de conciliación. Robert es quien da la cara en el Nuevo Mirador en el día a día y el que lleva la gestión estructural del club, con un verano con la campaña de abonados abierta y la confección de la plantilla en marcha para volver a competir en la Primera Federación por quinto año consecutivo.

Lackey tiene su despacho en Barcelona, su cuartel general en España. El de Charlotte ha sido habitual en sus visitas, si bien es verdad que este último curso igual se prodigó algo menos. El empresario entró en escena en el verano de 2022 con la llegada de Ramón Robert como director general, avalado por su experiencia en el Espanyol. Al poco de aterrizar el catalán, apareció el inversor estadounidense para formar una especie de tripleta que hasta se dejaba fotografiar jugando a la pelota en el verde del estadio.

Robert fue asumiendo mayores poderes al tiempo que Sancho tomaba distancia. La entrada en escena del estadounidense Mac Lackey como inversor y accionista fue el preámbulo al movimiento del grupo que Robert y Lackey para adquirir todo el paquete accionarial del burgalés. Sin embargo, fue un proceso con Robert como bisagra. Sancho y Lackey rubricaron una alianza en marzo de 2023 para expandir la marca Algeciras CF y un sinfín de proyectos internacionales, la mayoría evaporados por el camino. En aquel momento, ambas partes vendieron la operación como una maniobra para dotar de mayor músculo a la institución, que había pegado un bajonazo deportivo en el segundo año de Iván Ania.

En abril de 2023, Ramón Robert se sumó al accionariado de forma oficial. El tripartito no reveló el reparto de poder, aunque era evidente que las decisiones las tomaba el CEO afincado en la ciudad. El distanciamiento del de Burgos empezó a alimentar los rumores de una venta ya encaminada, que cristalizó el mencionado 30 de junio de 2023. Aquel día Sancho aseguró que dejaba un Algeciras "saneado" y con la deuda de la Seguridad Social encarrilada. El traspaso de poderes se efectuaba por 2,8 millones de euros. "Ramón es un profesional y Mac es un ilusionado. A los dos les encanta el fútbol y la zona, creo que lo van a hacer bien", aseguró el burgalés tras rubricar la venta.

Hasta ese momento, todo bien. ¿Qué ha pasado desde entonces? Un conflicto económico en el que las dos partes se reclaman "una deuda millonaria", según el comunicado de Lackey. El norteamericano sostiene que Sancho no ha cumplido con el acuerdo, aunque el propietario no ha especificado cifras concretas. "Tras la toma de posesión del club, sus nuevos accionistas constataron la existencia de deudas millonarias que no habían sido atendidas por el anterior propietario, Don Félix Sancho, quien se había comprometido a transmitir el club libre de deudas con la excepción de las obligaciones arrastradas con la Seguridad Social", relata la nota.

Desde el entorno de Sancho aseguran que los actuales propietarios del Algeciras han reclamado sin éxito y con varios gabinetes jurídicos una deuda que no pueden demostrar. De hecho, desde Burgos consideran que los que no han cumplido con lo pactado son los dirigentes de Fútbol Coalition en el calendario de pagos de los 2,8 millones de la operación.

Da la sensación de que no hay vuelta atrás y que el Algeciras tendrá que comparecer ante la Justicia... salvo que Lackey se desprenda de sus acciones y pase el testigo a otro grupo inversor, otro de los rumores que viene tomando fuerza en los últimos meses.