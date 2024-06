La inercia de los abonados del Algeciras se agota

Algeciras/La campaña de abonados del Algeciras CF terminó el pasado sábado su tercera semana sin que el club ofreciera el número de captaciones conseguidas. La última publicada, el lunes día 17, señalaba que la entidad había superado los 2500 aficionados con reserva de asiento en el Nuevo Mirador para la temporada 2024-2025. La cifra está aún muy lejos de los 4600 seguidores que compraron un abono en la andadura 2023-2024.

Eso sí, los más de 2500 alcanzados representan la fuerza de la inercia con el que cuenta la entidad albirroja, sin mayores incentivos que la renovación del capitán Iván Turrillo y el amor a los colores, a su historia, con sus alegrías y sinsabores, lo que en la ciudad pueden denominarse los "calenturas", que no fallan.

El número ha crecido con respecto a otros momentos anteriores, y el punto de partida fue el que provocó el "espíritu de Almendralejo", ese estímulo colectivo que movilizó a una gran masa de algeciristas a tierras extremeñas al cierre de la temporada 2020-2021, cuando el equipo albirrojo estuvo muy cerca del ascenso a Segunda División, ese al que también apeló Turrillo en una reciente entrevista concedida a Europa Sur. Entonces se soñó a lo grande, y se generó una dinámica que se ha alimentado por la pertenencia a Primera Federación, donde el Algeciras es uno de los pocos que se mantiene desde un principio.

No hay que darlo por desaparecido, pero la afición espera y necesita conocer cuantos más detalles mejor sobre los protagonistas del juego, que son el cuerpo técnico y los futbolistas. El empujón de los primeros días de campaña de abonados fue notable, pero la fuerza de ese empuje se fue ralentizando conforme pasaron las fases de renovación sin o con cambio de asiento, y la primera semana de altas nuevas.

La semana de Feria Real, que la ciudad de Algeciras ya vive con intensidad, debería ser también unos días en los que se sustancien las decisiones que se esperan sobre cómo y con quién encarar la nueva temporada futbolística. La agenda está repleta de pendientes, empezando por desvelar el nombre del entrenador y a partir de ahí quienes son los jugadores que se quedan definitivamente y quienes son los que van a llegar para suplir las vacantes que se existen.

En cuanto al primer equipo, aunque no se ha producido ninguna confirmación oficial, Zequi Diaz no estará en la plantilla que se está conformando, y puede que algún otro de los que han sido fijos en el once titular. En situaciones como la que se vive ahora en el Algeciras, los rumores crecen.

Hay otras decisiones que se están fraguando sobre las que también empiezan a confirmarse grandes cambios, como es la revolución en el trabajo de cantera. Esas decisiones van a afectar a todas las edades y géneros albirrojos, y algunas sustanciales podrían confirmarse en los próximos dias. La cuestión es si la semana ferial será un nuevo tiempo de espera y silencio, o si por fin el club podrá anunciar los cambios.

La tienda oficial del club seguirá abierta desde este lunes, como siempre, pero en otros horarios, según se anunció en la cuenta de X (antes Twitter) del Algeciras. El lunes, martes, jueves y viernes funcionará desde las nueve hasta las catorce horas; el miércoles estará cerrada al ser festivo local, y el sábado volverá a abrir de diez de la mañana hasta las dos de la tarde.