Algeciras, Murcia e Ibiza, banquillos sin dueño confirmado

Algeciras/El Algeciras CF no es el único, pero sí es de los pocos equipos que continuan en Primera Federación de los que pertenecieron al grupo II la pasada campaña que no tiene todavía entrenador confirmado para la nueva temporada. Tampoco tienen técnico confirmado la UD Ibiza y el Real Murcia. La espera, hasta ahora prolongada, será corta.

Fran Justo es un nombre que casi todo el mundo pronuncia como próximo entrenador algecirista, pero no está confirmado mediante comunicado oficial del club. Justo dirigió al Real Unión de Irún y lo dejó en Primera Federación en la campaña recién terminada. El club guipuzcoano comunicó el pasado lunes que no seguiría ligado a la entidad, y en la tarde del pasado viernes dio a conocer que Mikel Llorente, de Hondarribia, hasta ahora entrenador del Real Sociedad C, asumirá las riendas del banquillo. Fran Justo está libre.

En Ibiza tampoco ha sido confirmado todavía Onésimo Sánchez, que llegó al equipo balear a principios de mayo pasado para enderezar una nave que la propiedad del club quería llevar en este ejercicio hasta Segunda División. El Barcelona B cortó el camino del Ibiza, y dejó compuestos a quienes tocaban con los dedos el sueño del ascenso. De esa decepción llegó la duda, todavía no resuelta, si mantener la confianza en Onésimo y dejarle cumplir la opción que tiene de una campaña más.

El Real Murcia también deshoja la margarita, una vez confirmada la marcha de Pablo Alfaro como técnico. A la capital pimentonera llegó Asier Goiria como nuevo director deportivo, y a él le está presionando la propiedad para que cierre pronto la contratación de un nuevo entrenador que no sea el resultado de opciones desechadas en otros equipos, sino que tenga buen curriculum, deseo y compromiso con un club que quiere seguir aspirando al ascenso de categoría.

Pendiente de conocer quién serán los encargados técnicos del Algeciras CF, Murcia e Ibiza de la temporada 2024-2025, y exceptuados los técnicos de Málaga y Córdoba, supeditados al resultado de su fase de ascenso, el resto de equipos del grupo II que continuará en la tercera categoría del fútbol nacional tienen decidido quién comandará su vestuario local.

Los nuevos serán Aitor Martínez en el Atlético Sanluqueño - el último por el momento en ser anunciado -, Fernando Torres en el Atlético Madrid B, y Sergi Guilló en la AD Mérida, procedente del Orihuela. El primero, barcelonés afincado en Sevilla, se ha distinguido en la cantera del Real Betis y también cuenta con experiencia en el Málaga. El nombramiento del exjugador Torres como nuevo técnico colchonero era un secreto a voces antes de terminar la pasada competición liguera, mientras Guilló es una apuesta valiente del club extremeño.

Raúl González confirmó su permanencia en el banquillo del Real Madrid Castilla a principios de este mes de junio. También seguirán Vicente Parras en el Alcoyano, club que confirmó hace unos días al resto de su cuerpo técnico, Alejandro Sandroni, en el FC Intercity, Javi Medina en el Antequera -un club que cuenta cada día con nuevos fichajes y renovaciones- , Abel Gómez en el Recreativo de Huelva, y José Juan Romero, que vio ampliado su contrato con la AD Ceuta hasta 2026.