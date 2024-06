El Algeciras es uno de los nueve equipos en Primera RFEF desde que se creó la categoría

El Algeciras CF prepara su cuarta temporada en Primera Federación, que son tantas como las que existe la mencionada categoría, tercera del ámbito futbolístico español. Es uno de los únicos nueve conjuntos que van a alcanzar esa marca, y de ellos hay tres que pueden incluso mejorarla con un ascenso a Segunda División en el que están inmersos en estos días. Son los casos de Barcelona B, Nástic de Tarragona y Celta Fortuna.

Junto a los tres mencionados y la entidad albirroja figuran en ese grupo de elegidos Real Madrid-Castilla, Unionistas de Salamanca, Cultural Leonesa y Real Unión de Irún. La relación permite señalar al Algeciras como el único club andaluz que mantiene su permanencia en la liga, y, junto al filial madridista, los dos únicos de todos los miembros del grupo II en el que viene militando.

La Primera RFEF está consiguiendo establecerse como una competición atractiva para las aficiones, no tanto para las economías de los clubes. Pero es un mérito para quienes como, el Algeciras, se mantiene temporada tras temporada en este campeonato. De hecho, entre los nueve equipos que son miembros hasta ahora permanentes en la Primera Federación está el CD Alcoyano, que pese a las renovaciones de entrenador y jugadores, e incluso el reciente fichaje del ex algecirista Ferni, no ha asegurado todavía cien por cien que vuelva a ser uno de los cuarenta equipos de la categoría en la próxima temporada.

El Algeciras CF ha sumado en sus tres temporadas un total de 149 puntos, el que menos puntuación ha logrado de los nueve, con 125 goles en contra y 129 a favor. El Celta Fortuna, que está disputando la el play off de ascenso contra el Málaga, es el conjunto más goleador, con 175 goles, y el Real Madrid-Castilla es el peor de los filiales que se siguen desde el principio en la Primera RFEF.

La composición de los nuevos grupos para la próxima temporada, muy avanzada ya, no está completa, por cuanto todavía no se han solventado los cruces de las primeras eliminatorias de la fase de ascenso, pero la permanencia algecirista en la tercera competición nacional es ya definitiva.