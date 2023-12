Un partidazo para mirar más arriba

Partido de postín en el Nuevo Mirador. El Algeciras CF recibe este domingo (12:00) a la Unión Deportiva Ibiza en la 16ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, la penúltima de 2023 que a su vez significa el último partido del año en el templo rojiblanco. El equipo de Lolo Escobar defiende su posición de privilegio ante un claro favorito al ascenso, un superequipo cuyo gran objetivo es el primer puesto que se resiste a soltar el Castellón.

El Algeciras, que el pasado lunes rindió tributo a la Patrona de la ciudad, encara uno de esos duelos en los que tiene muchísimo que ganar porque los pronósticos están volcados con los ibicencos, los mejores visitantes del grupo. El factor campo y el aliento de las gradas nivelan un poco la balanza de un partido que a priori parte desequilibrado, aunque este Algeciras ya se ha probado capaz de tumbar a candidatos al ascenso como el Córdoba y el Ceuta. Y ya se sabe lo que se dice de las torres más altas...

Alineaciones probables Algeciras CF: Lucho García; Roldán, Yac Diori, Juan Rodríguez, Tomás, Eric Montes, Borja Fernández, Iván, Sardinero o Marino, Diego Esteban y Zequi. UD Ibiza: Sequeira; Arroyo, Escassi, Olartua, Javi Jiménez, Eugeni, Fausto Tienza, Álex Gallar, Medina, Soko y Obolskii. Árbitro: Víctor Pérez Peraza (La Gomera). Hora: 12:00 (16ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, en directo por FEF TV). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: El Ibiza se llevó la victoria (0-1) en su única visita, en el partido de ida de la eliminatoria del play-off de ascenso a Segunda B de 2018.

El conjunto de Lolo Escobar tomó impulso de nuevo fuera, con su victoria en Antequera, donde recuperó la quinta plaza de la clasificación y se alzó hasta los 26 puntos. El Ibiza y el Málaga, la semana que viene, van a poner a prueba la dureza de las defensas de un Algeciras que se está reivindicando desde la solidez. Los rojiblancos empataron en su última cita en el Mirador aunque acumulan dos seguidos sin celebrar un triunfo, lo que han contrarrestado llenando la buchaca en la carretera.

El Algeciras dispone de los efectivos habituales, con la baja del lesionado Mario García -que espera estar para el nuevo año- y las consabidas ausencias de Rodrigo Sanz y Milosevic. Sobre el delantero montenegrino, Escobar aseguró que "parece que ya está muy cerca". Obviamente nadie lo espera hasta que abra el mercado de invierno.

Con estos mimbres, el Algeciras podría repetir la alineación de Antequera con la duda de que seguirá Sardinero, regresará Marino o el técnico introducirá una nueva variante para contrarrestar el poderío del Ibiza.

"El Ibiza es un auténtico equipazo con un muy buen entrenador y con jugadores de muchísimo nivel y experiencia, todo como que se multiplica. Nosotros intentaremos hacerle partido con toda la humildad del mundo. Aquí en el Nuevo Mirador pasan cosas siempre y por qué no puede pasar, que no tengan un día demasiado bueno y podamos sorprenderles", manifestó Escobar en la previa.

El entrenador rojiblanco subraya la importancia, más que nunca, de "no cometer errores porque viven de eso" y lo argumenta. "El Ibiza me recuerda un poco a Rafa Nadal, que lo veías que no estaba jugando bien pero iba ganando. Es un equipo que no necesita jugar bien ni hacer el fútbol excelso del Castellón. No podemos cometer errores ni podemos hacer un partido ofensivo tan flojo como en Antequera", remarcó Escobar.

El preparador entiende que "no hay dos partidos iguales" y ha extraído "muchas conclusiones" lo que ocurrió en Antequera: "Hacemos gol y nos limitamos a hacer algo que no me gusta. Miramos la tabla y ya queríamos que se acabase el partido. Yo no entiendo el fútbol así, quedaban muchos minutos y hay que disfrutar porque no sabes lo qué va a pasar mañana. Mirar la clasificación genera incertidumbre y presión, yo huyo de eso", reflexionó.

Escobar considera que "un partido los ganas desde las cinco fases del juego" y cree que su equipo se debe ajustar "a lo que el partido te demanda, acertar en lo que toca", especialmente "contra un equipo que no se confunde".

El míster confía en el apoyo de una afición que se ha acostumbrado a verse arriba con los mejores. "El derecho a soñar, a estar ilusionado, lo tiene todo el mundo, pero yo no tengo ese derecho. Yo solo pienso que estamos ante un partido que nos apetece mucho jugarlo para ver a qué distancia estamos de ellos", acabó.