El Algeciras abraza el arte de defender

Tan importante es saber defender como atacar, aunque son muchos los que priorizan lo primero a lo segundo. Y no les falta razón porque se cuentan más los equipos que triunfaron desde la fortaleza de una defensa que desde un ataque estelar. El caso es que el Algeciras CF de Lolo Escobar se ha ido forjando esta temporada desde una sobriedad silenciosa que ha convertido al equipo rojiblanco en el segundo menos goleado del grupo II de la Primera Federación tras 15 jornadas.

El Algeciras vivió su culmen defensivo el pasado domingo en Antequera, donde logró una victoria cargada de épica. Lo que para algunos se puede antojar un triunfo basado en la fortuna, en frío y con los números en las manos revela el trabajo defensivo y el sufrimiento colectivo que el entrenador ha obrado en un vestuario prácticamente nuevo.

Los rojiblancos dejaron la portería a cero en El Maulí, un hito que no lograban desde la victoria en casa contra el Ceuta el pasado 21 de octubre. El guardameta Lucho García brilló como actor principal con varias intervenciones, una de ellas antes del descanso descomunal, pero el esfuerzo general a la hora de replegar y achicar agua fue sobresaliente. ¿Qué fue un milagro que el Antequera no marcarse? Seguramente, aunque no hay restar un ápice de mérito a la labor que todo el Algeciras desplegó durante 97 minutos para defender su portal.

La estadística avanzada permite hacerse una idea más sensata de lo que el Algeciras defendió en Antequera ante un rival que chutó 23 remates a portería, lanzó 13 saques de esquina, combinó 623 pases (87% de precisión) y disfrutó de una posesión del balón del 75%. Números que reflejan el sometimiento del que salió airoso el conjunto de Lolo Escobar, que resolvió decenas de situaciones comprometidas en área propia.

El Algeciras de Lolo Escobar ha encajado 12 goles en las 15 jornadas disputadas (a cuatro jornadas de acabar la primera vuelta). Los del Nuevo Mirador son los segundos menos goleados del grupo, solo por detrás del Málaga CF (10). Los albirrojos mejoran las cifras del líder Castellón (14), el Ibiza (13) y el Córdoba de Iván Ania (16), los otros tres que conforman el pelotón de cabeza.

Los menos batidos de la Primera Federación a estas alturas son la Cultural y Deportiva Leonesa y la Ponferradina (9), en un grupo I en el que destacan varios cerrojos como la Real Sociedad B (10), el Nàstic de Tarragona (10), el Fuenlabrada (12) y el Deportivo (12).