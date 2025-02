Fran Justo, a la espera de que el Algeciras inscriba a Pablo Larrea y con el equipo "mermado" para Ceuta

Algeciras/El Algeciras CF aún no ha podido inscribir a Pablo Larrea, el refuerzo de invierno anunciado el pasado martes como recambio del lesionado Eric Montes. Salvo que el club le dé de alta en las próximas horas, el futbolista no podrá estar disponible para Fran Justo de cara al Derbi del Estrecho de este domingo en Ceuta (15:30). El técnico confesó que su equipo llega "mermado" al duelo de la 23ª jornada del grupo II de la Primera Federación.

La propiedad del Algeciras tiene que tiene saldar la deuda pendiente con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para recuperar los derechos federativos de la entidad, congelados desde que a primeros de año la AFE comunicó que los albirrojos habían sido denunciados por impagos. Esa deuda tiene que ver con unas primas de tres futbolistas de la pasada temporada. No es una cantidad desmesurada, pero da la sensación de que el club no tenía la intención de liquidarla a corto plazo. El problema es que para dar de alta a un nuevo jugador, no le va a quedar más remedio.

"Creo que aún no lo han solucionado", contestó Fran Justo este viernes a la pregunta de si podía contar ya con Pablo Larrea o no. "Es parte de lo institucional, del club. Si me notifican que está, vendrá y jugará, y si no está, no jugará", se resignó el entrenador, que repitió en varias ocasiones que él está "para trabajar con lo que tenga".

Justo se mostró encantado con la llegada de Larrea, un futbolista que apuntala el centro del campo y ese vacío dejado por Eric Montes: "Es muy bueno, yo lo pedí. Es un lujo que Pablo Larrera venga a ayudarnos, nos va a regalar muy buenas tardes de fútbol", aseguró Justo, agradecido "al esfuerzo del club y de la directiva porque lo necesitamos y mucho".

El técnico gallego, no obstante, asume que el mercado de fichajes de invierno en el Nuevo Mirador ha estado marcado por la austeridad: "Si hubiese venido todo lo que he pedido, tendríamos una cosa totalmente diferente... En este mercado hemos sido el vigésimo del grupo (dicho de otra manera, el último)".