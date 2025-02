Gonzalo, de verdugo del Algeciras a héroe del Real Madrid

Algeciras/De meter cuatro goles en el Nuevo Mirador de Algeciras, en un partido de la Primera Federación, a convertirse en el héroe del Real Madrid para clasificar al equipo blanco en Leganés para las semifinales de la Copa del Rey. La última semana de Gonzalo García ha sido una auténtica locura, unos días que el delantero no olvidará. El talento de la Fábrica ya está en boca del madridismo. Muchos acaban de descubrir que tienen un diamante en casa.

Gonzalo se erigió en el verdugo del Algeciras en el último encuentro de los albirrojos. El atacante puso rúbrica a los cuatro goles del Castilla en una exhibición individual de uno de los futbolistas diferenciales de la categoría. No en vano, Gonzalo es el máximo artilero de la Primera Federación con 19 tantos en 21 partidos.

Gonzalo rescató al Real Madrid en Butarque en la noche del pasado miércoles. Un gol suyo de cabeza en el minuto 93, tras salir al campo en el 82, le dio el pase a semifinales al conjunto blanco y reivincidó a la cantera en un partido que se había complicado para los de Ancelotti tras ver como el Leganés igualaba un 0-2.

Raúl González, el entrenador del Castilla y símbolo del madridismo, ha encontrado en Gonzalo a la nueva perla. Habitual extremo en sus inicios en el filial e incluso en categorías inferiores, Gonzalo ha roto este curso como un delantero con un olfato descomunal. Balón que cae cerca suya, balón que va a la cazuela. El atacante, además, marcha de maravilla de cabeza. Sus 19 goles en 21 partidos le colocan en progresión de convertirse en el máximo anotador histórico del Castilla en una sola temporada, un récord que posee Mariano Díaz con 27 tantos en 33 encuentros.

Gonzalo marca uno de sus cuatro goles al Algeciras. / Erasmo Fenoy

El canterano de moda llegó al alevín B del Real Madrid en 2014 y fue quemando etapas hasta dar el salto al Castilla. Lo hizo tras deslumbrar en la División de Honor juvenil hace dos campañas cuando firmó 27 goles en 26 partidos de liga más otros dos goles en Youth League (la Champions juvenil), otros dos en la Copa del Rey juvenil y tros cuatro en la Copa de Campeones.

Lógicamente llamó la atención de Raúl. La pasada temporada, su primera en el Castilla, afrontó su proceso de adaptación al filial, sin ser nueve referencia, y anotó cinco tantos en 27 encuentros. Tras un profundo proceso de renovación el pasado verano en la Fábrica, Gonzalo se ha hecho con los galones de un filial que va a más esta temporada y que ya aparece en las quinielas para pelear por el playoff de ascenso.

El primer equipo no es territorio desconocido para Gonzalo, que acumulaba 14 convocatorias con el Real Madrid. Debutó la pasada temporada, el 26 de noviembre de 2023, con 12 minutos frente al Cádiz, y en el siguiente compromiso liguero disputó 5 minutos ante el Granada. Desde entonces, no había tenido otra oportunidad.

El miércoles en Butarque, Ancelotti le brindó la ocasión y el futbolista entró con personalidad, pidiéndole a Brahim que le pusiera balones y confiara en su remate de cabeza. "Sabía que el partido estaba un poco trabado y que iban a llegar centros y jugadas a balón parado. Sabía que tenía que estar en el área. Hablé con Brahim antes y le dije que la pusiera al área cuando llegase a línea de fondo, la puso perfecta y el balón entró solo, prácticamente", explicó sobre su gol en Realmadrid TV.

Gonzalo tiene unos referentes a los que seguir: "Me fijo en Mbappé en los entrenamientos y en los partidos y es una barbaridad. Además, mi ídolo es Cristiano, siempre me he fijado en él. Es mi gran referente y también ahora Mbappé", desveló.