Eric Montes: "Mentalmente no era yo, estaba todo el rato pensando en la rodilla"

Algeciras/Eric Montes ya tiene entre ceja y ceja el nuevo desafío que el fútbol le ha puesto por delante. Tras conocerse su grave lesión de rodilla, el centrocampista del Algecias CF se ha sincerado a través de un vídeo con todo el algecirismo, en especial con una afición a la que adora. El cariño es mutuo. El futbolista reconoce que lo ha pasado mal, sobre todo mentalmente, una cuestión que hasta hace muy poco tiempo era tabú en el mundo del deporte. El bravo mediocentro, un batallador dentro del campo, está dispuesto a pelear duro en el día a día para volver lo mejor posible una vez que pase por el quirófano.

Eric Montes se encuentra en casa, con la familia, a la espera de dar los pasos pertinentes para ser sometido a una operación que reconstruirá los ligamentos cruzados de la rodilla que se dañó en Alcorcón. El jugador, no obstante, promete estar muy cerca de sus compañeros y de un vestuario con el que se siente muy identificado.

"Como ya habréis visto por redes sociales y demás, voy a tener que estar un tiempo fuera de los terrenos de juego", comienza Montes en el vídeo compartido. "He sufrido una lesión, la más temida en el mundo del deporte, que es la del ligamento cruzado. Me gustaría comunicaros un poco cómo lo he vivido y cómo ha sido todo. Ya que tengo un carácter especial, incluso para haber sufrido esta lesión se podría decir que ha sido de una manera un poco especial, un poco rara".

"Todo empezó el 24 de noviembre en el campo del Alcorcón. Hice una disputa y sentí un dolor muy fuerte por la rodilla, como si me hubieran pegado un rodillazo o algo. De hecho, yo pondría la mano en el fuego porque me dieron un golpe, pero luego he visto la jugadas repetida y es verdad que salto de manera rara y no me dan ningún golpe. Yo seguí jugando el partido y noté que la rodilla dos o tres veces se iba y en el minuto 35 fui a arrancar y al pisar fue como pisar en una piscina. Me caí de lleno porque la rodilla me falló y tuve que salir del campo", recuerda Montes.

"A raíz de ahí, me realicé unas pruebas y salió que tenía una pequeña lesión. Optamos durante un par de semanas por un tratamiento conservador. Cuando me veía con fuerzas y con la rodilla estable, tiramos para adelante y pude jugar dos partidos antes de Navidad, contra Ibiza y Antequera, pero al final no jugaba. No era yo. Mentalmente estaba todo el rato pensando en la rodilla", reconoce.

"Llegó el parón de Navidad e hice diferentes tipos de tratamiento, yendo a diferentes médicos y demás para arreglar un poco la situación de la rodilla. A la vuelta a la rutina tras el parón, la rodilla se seguía inflamando. Pude jugar el día del Atlético de Madrid B, contra el Intercity y contra el Sevilla Atlético. Pedí una resonancia de control para ver la rodilla porque yo sabía que no estaba como la otra y se confirmó que tenía una lesión, que tenía el cruzado roto. Ahora tendré que pasar por una operación y darle toda la normalidad del mundo", relata el centrocampista albirrojo.

"Lo peor de todo en estos meses no ha sido la rodilla, sino yo mentalmente", admite. "Ahora no quiero hacer ningún tipo de drama porque son cosas que pasan. A recuperarse física y sobre todo mentalmente".

Montes Arce se deshace en agradecimientos por todo el apoyo recibido: "Dicho todo esto, me gustaría agradecer principalmente a todas esas personas que cuando el viernes salió el comunicado del Algeciras, me enviaron un mensaje. Es una muestra de cariño enorme y os lo agradezco de corazón. He visto comentarios de gente de todas las ciudades en las que he jugado. Ya sabéis que os tengo un aprecio enorme".

"¿A vosotros qué os voy a decir?", dice sobre la afición del Algeciras. "Desde el primer día me habéis hecho sentir como en casa y os estoy agradecido una barbaridad".

"Sabéis cómo soy, que soy una persona muy especial, soy un vinagre de la hostia. Al final, porque soy así de impulsivo, pero ya sabéis que yo voy con los míos a muerte y eso es la hostia. Hablando por parte del club, desde Algeciras, a los fisios, a Elena, a Carlos, sé que habéis hecho todo para encontrar una solución y tirar para adelante. Os habéis desgastado y os estoy súper agradecidos. A Morilla, que no veas cómo te he puesto la cabeza. El día después al Alcorcón, que yo estaba todo rayado y que yo era pura ira porque quería entrenar y tú me decías que tuviera calma", agradece el de Manresa.

Montes se acuerda de su familia y compañeros: "Sois enormes, os quiero. Sé que después de Navidades he tenido un carácter muy chocante con muchos de vosotros porque he estado mal, sobre todo mentalmente, ya lo sabéis, no es excusa. Ahora voy a estar aquí un tiempo por casa recuperando, pero yo voy a estar ahí con vosotros. Sois muy grandes todos. Ya está, fuera de drama, es lo que hay en la vida. Esto le pasa a los deportistas, en el día a día a las personas y se recuperan. Así que nada, para adelante", se despide.