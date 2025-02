El Algeciras sigue de bajón (2-0)

El Algeciras CF está de bajón, como deprimido, además de muy justito de fuerzas. Quizá una cosa lleva a la otra o quién sabe qué más puede ocurrir dentro de ese vestuario, pero la realidad es que el equipo de Fran Justo atraviesa un bache de juego, sensaciones y resultados que se refleja en tres derrotas consecutivas, la peor racha de la temporada. El Derbi del Estrecho confirmó lo que se intuía, que el Ceuta va para arriba y que el Algeciras se desploma hacia abajo. Los albirrojos perdieron en el Alfonso Murube sin estridencias, pero también sin reparos. El Ceuta no necesitó fuegos artificiales para ganar como y cuando quiso, y los rojiblancos no estuvieron en disposición de arañar aunque fuera un empate. Que no nos engañe el marcador ni para bien ni para mal.

El Algeciras está en crisis, en un momento complicado o como quieran adornarlo. El equipo que empezó 2025 casi rozando la zona de playoff de ascenso, se ve de nuevo arrimado a las llamas del descenso después de tres semanas sin sumar un solo punto. Así de cruel es la Primera Federación, una categoría exigente en la que casi todos han aprovechado el invierno para reforzarse. Al Nuevo Mirador solo ha llegado un fichaje, Pablo Larrea in extremis, y sin que el club haya tenido capacidad para inscribir a un futbolista que hacía falta como agua de mayo. Los males suelen venir acompañados.

El Derbi del Estrecho dejó ver una primera mitad bastante igualada. El Algeciras se sintió hasta cómodo frente a un Ceuta con exceso de calma, como rumiando lo que iba a pasar. Los caballas sabían que el tiempo y el cansancio corrían en contra de los albirrojos, castigados por la acumulación de bajas. Los de Fran Justo capearon esa primera parte y hasta tuvieron algunos acercamientos más o menos prometedores, un poco lo mismo que pasó contra el Sevilla Atlético o ante el Castilla en el Nuevo Mirador. A la vuelta del descanso, una marchita más por parte del Ceuta, el gol de Koné para poner en ventaja a los caballas y un quiero y no puedo de un equipo que no deja de sumar desgracias prácticamente cada semana. Esta vez fue Arnau Gaixas el que se tuvo que retirar lesionado. Sin atisbo ni ocasiones para fantasear con el empate, el duelo acabó con la sentencia en el tiempo añadido de Rodri Ríos, un delantero que sería titular en los otros 19 clubes del grupo y que apenas tuvo los minutos finales en un plantel, libra por libra, muy por encima del algecirista.

En ese proceso de transformación que mencionó en la previa, Fran Justo rearmó un once con Arnau Gaixas por el lesionado Aleix Coch (que no entró en la lista), Javi Alonso por el sancionado Iván Turrillo y Tomás entró por Javi Gómez, aunque el algecireño se retrasó para dejar por delante a Dani Merchán. Además, Manín volvió a la titularidad en la punta por Rodrigo Escudero. Qué enigma lo del pichichi desde que empezó el nuevo año.

Neco Celorio, en el Ceuta-Algeciras. / Reduán

El partido arrancó con el Algeciras llevando el balón ante un Ceuta muy metido en su campo, aunque cuando se despliega lo hacía con peligro, como el primer acercamiento en un centro lateral de Belloti que no pudo conectar Dani Aquino. El Algeciras lo intentaba a balón parado, pero fallaba la estrategia. Por la izquierda, insistía Dani Merchán, que trataba de asociarse con Manín. Faltaba chispa, ese último pase y, sobre todo, finalización.

Los algeciristas no sufrieron realmente hasta el tramo final de la primera parte. El partido se aceleró por parte y parte. El Ceuta tuvo un par de acciones claras, sobre todo un tiro cruzado del algecireño Gonzalo Almenara que lamió un poste. Lucho tuvo que intervenir a un disparo de Andy Escudero y, la réplica en el otro área, dejó un disparo de Paris Adot que despejó Pedro López. Al descanso las tablas se antojaban justas. La duda era si la gasolina iba a dar para otros 45 minutos largos.

El Ceuta disipó pronto esas dudas y regresó pisando el área contraria. Lucho tuvo que meter otra buena mano para evitar el gol de Redru, pero a la siguiente acertaron los caballas en una acción rápida por banda con Dani Aquino dejando en bandeja el tanto para Koné en el minuto 53. El extremo se anticipó y remató cómodo.

Unos minutos después se rompió Arnau Gaixas, relevado en el 57' por el algecireño Curro. Con dos centrales en la enfermería (ambos propensos a las molestias) se puede echar en falta un refuerzo en la retaguardia para todo lo que resta de campaña.

El Ceuta no se volvió loco y continuó macerando el partido, ahora mucho más cómodo con el marcador a favor. El Algeciras no hacía ni cosquillas. A falta de 20 minutos, Justo metió Leiva y Javi Gómez y, cinco después, a Rodrigo Escudero. El rival metía a Kuki Zalazar y Rodri Ríos, por citar a un par de ellos. El choque se fue hundiendo en contra de los albirrojos y el tramo final dejó un reguero de llegadas y ocasiones de los caballas con Aisar, Aquino, Kuki... hasta que Rodri Ríos cazó un rechace tras otro paradón de Lucho a bocajarro, ya en el minuto 91. Fue la sentencia de un partido que llevaba muchos minutos sentenciado.

El Algeciras, a pesar de todo, no cae a puestos de descenso. Los resultados de la jornada favorecieron y muchos de los que están metidos en el ajo cayeron o dejaron escapar puntos. La realidad, eso sí, deja a las claras que el penúltimo está a solo tres puntos de los del Nuevo Mirador. El próximo duelo en casa ante el Recreativo de Huelva ya empieza a tomar tintes de partido vital.