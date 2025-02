Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 23ª jornada

La 23ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación avivó la pelea por el liderato. El Antequera sufrió su segunda derrota consecutiva, un regalo que aprovecharon el Real Murcia, el Ceuta y el Ibiza, sin olvidar a un Mérida que se hace fuerte en esa puja por los puestos de playoff de ascenso. Por abajo, muchos pinchazos y equipos estancados en un momento de bache, como el Algeciras CF.

La jornada abrió boca el viernes noche con un duelo de aspirantes al playoff. El Atlético de Madrid B volvió a la senda de la victoria tras tumbar por la mínima al Hércules, al que descabalgó de los puestos de privilegio. Un gol de Rayane al comienzo de la segunda parte decidió un partido tenso y con polémica. Los colchoneros se quedaron con diez por la expulsión de Boñar en un primer tiempo en el que el Hércules tuvo una clarísima ocasión para adelantarse. Tras el golazo de Rayane, los alicantinos se toparon con la madera y vieron esfumarse sus opciones con la segunda amarilla de Dani Romera. El Atleti B perdonó al final la sentencia. Los niños de Fernando Torres se alzan hasta los 33 puntos, uno más que el Hércules de Torrecilla.

Se desata la locura en el Romano. El Mérida sigue intratable en casa y se llevó los tres puntos ante el Alcorcón en el tiempo añadido con un gol de bandera de Javi Eslava, otro de los delanteros a los que se le empieza a quedar chica la categoría. El encuentro estuvo marcado por un discutido penalti en la prolongación de la primera parte, una pena máxima a favor de los locales por unas manos difíciles de apreciar. Libertón Beltrán no perdonó desde los once metros. Al Alcorcón se le complicó aún más la tarde con la expulsón de Álvaro Santiago, pero los alfareros igualaron gracias a un córner envenenado de Yael que tocó Joan. Cuando el empate ya se daba por bueno, Javi Eslava se fabricó un golazo en el minuto 91 para éxtasis de los blanquinegros. El Mérida se va hasta los 35 puntos en la zona VIP y el Alcorcón se quedará estancando en los puestos de descenso con 27.

El Sevilla Atlético está en racha en 2025 y prolongó su momento dulce hundiendo un poco más si cabe al colista Intercity. Un tanto de Alexandro a los 10 minutos tras un error garrafal de la defensa sentenció un partido que, sin embargo, estuvo repleto de ocasiones. Tercera victoria seguida de los chicos de Jesús Galván y otro gol ganador de Alexandro (el verdugo del Algeciras en el anterior partido en casa de los sevillistas). Lledó tampoco ha dado con la tecla en un Intercity que desperdició ocasiones clarísimas en botas del veterano Emilio Nsue, a quien también le anularon un tanto en la segunda mitad por un ajustado fuera de juego. El delantero Anthony Modeste debutó con los hombres de negro, que no se mueven de la cola de la clasificación con 17 puntos. El filial de Nervión se alza hasta los 31 puntos tras su despegue.

El domingo echó a rodar con un supermediodía repleto de fútbol y una matinal cargada de goles. Uno de los grandes festines tuvo lugar en Can Misses. El Ibiza asestó un golpe de autoridad ante el Antequera. El conjunto de Paco Jémez tumbó al líder a base de pegada aunque los de Javi Medina vendieron cara su piel. Un gol en propio de Guillem a centro de López-Pinto adelantó a los celestes al minuto de juego y a los 20' Iago Indias hizo el segundo para que Mo Dauda y Eric Monjonell pusieron un 4-0 en el luminoso en apenas 32 minutos. El Antequera se revolvió con dos tantos casi seguidos de Luengo para situar el provisional 4-2, pero Olabe respondió con la quinta diana ibicenca antes del descanso. En el segundo tiempo, Longo se estrenó con los verderones y maquilló la goleada. Tercera victoria seguida del Ibiza, que se hace sitio en el playoff con 35 puntos, a cinco de un Antequera que sufrió su segunda derrota consecutiva, aunque seguirá en lo más alto.

Otro festival goleador fue el que desató el Real Murcia en su visita al Marbella. Los de Fran Fernández arrollaron con su pegada tras desatascar el partido poco antes del descanso con un tanto de Palmberg. El mal momento de los costasoleños quedó reflejado en el tanto en propia que se coló Bernardo en el tiempo añadido para poner el 0-2. El Marbella tuvo vidilla en el segundo tiempo con el cabezazo del debutante Pere Marco a falta de media hora, pero un error garrafal del portero puso en bandeja el tercero de los pimentoneros en botas de Flakus. Pedro Benito redondeó la goleada de un Murcia que esta vez sí aprovechó la derrota del Antequera para ponerse a un solo punto del liderato con 39. El Marbella sigue sin dar con la tecla tras la llegada de Abel Segovia, ahonda su caída libre y se estanca con 25 puntos en los puestos bajos del descenso.

Para no perder el hilo, el Nuevo Colombino vivió otra fiesta del gol, aunque en esta ocasión el resultado no contentó demasiado a ninguno de los dos. El Recreativo rescató un punto ante el Villarreal B en un partido en el que el filial gozó de un 0-2 y se adelantó por dos veces. Requena abrió la lata pasada la media hora y el mini submarino amplió su renta al inicio de la segunda parte por medio de Valverde, el ex del Sanluqueño, que suma y sigue. El Decano, acostumbrado a verse en este tipo de adversidades, se metió con un tanto de Caye Quintana e igualó por medio de Luis Alcalde con media hora por delante. Un penalti cometido sobre Etta Eyong y transformó por el goleador volvió a dar la delantera al filial, pero Caye apareció para empatar en el minuto 87 y el Recre se topó con la madera en la que pudo ser otra épica remontada. Los de Iñigo Vélez se ponen con 25 puntos, sin salir del descenso, y el Villarreal B, que ya suma la friolera de 13 empates, se coloca con 28.

Donde sí celebraron una remontada fue en el Fernando Torres de Fuenlabrada. El Fuenla se llevó tres puntos de oro ante el Yeclano en un duelo de necesidad. El conjunto de Yecla se adelantó muy pronto con un penalti ejecutado por Olmedo, pero el incombustible Fer Ruiz apareció antes del descanso para reponer las tablas. Los locales demostraron su poderío a balón parado con otra acción que desembocó en el golazo de David Alba para dar la vuelta a la tortilla. Segunda victoria consecutiva de un Fuenlabrada que respira con 30 puntos, mientras que el Yeclano acumula su tercera derrota en cuatro partidos y se asoma a los puestos de descenso con 27.

La sesión de tarde brindó el Derbi del Estrecho, un duelo de rivalidad que confirmó las dos tendencias opuestas: el Ceuta refrendó que va para arriba como un tiro y se deshizo de un Algeciras que atraviesa un momento de bajón importante. Tras un primer tiempo bastante igualado, los caballas golpearon en la segunda mitad por medio de Koné y sentenciaron en el tiempo añadido con un tanto de Rodri Ríos tras dominar el tramo final. Kuki Zalazar debutó con los locales, que se mantienen en la tercera plaza con 37 puntos, al acecho de los dos primeros clasificados. El Algeciras de Fran Justo enlazó su tercera derrota consecutiva y más lesiones. Los albirrojos se sostienen un punto sobre el descenso con 28 puntos.

Los espectadores del Alfredo Di Stéfano presenciaron un nuevo show de Gonzalo García. El pichichi de la Primera Federación guió la victoria del Castilla sobre el Atlético Sanluqueño. El niño maravilla del Real Madrid rompió el partido en la segunda parte. En la primera parte mandó algunos avisos, pero fue en la segunda cuando enganchó uno de sus latigazos de cabeza para abrir el melón en el minuto 62. En la recta final, el goleador madrileñó transformó una pena máxima para sumar un nuevo doblete y su 21ª diana del campeonato. El Castilla de Raúl empieza a asomar la cabeza en la zona noble con 32 puntos tras su cuarta victoria en cinco jornadas. El Sanluqueño encandenó su segundo revés y se queda penúltimo con 25 puntos.

El broche a la 23ª jornada del grupo II se escenificó en El Collao. El Alcoyano y el Betis Deportivo igualaron sin goles en un partido con alternancia y con la tensión propia de dos equipos que no quieren verse cerca de los puestos peligrosos. Los de Mir enganchan dos jornadas en positivo y se sitúan con 29 puntos. El filial de Arzu prolonga su bache sin ganar, pero suma hasta los 32 puntos, aún con algo de colchón sobre el descenso.