Ceuta - Algeciras: a remar contra la corriente en el Derbi del Estrecho

Algeciras/El Algeciras CF visita este domingo (15:30) a la AD Ceuta FC en un Derbi del Estrecho que cruza dos estados de ánimo contrapuestos. Los albirrojos viajan a la otra orilla después de dos derrotas consecutivas y "mermados" por las bajas y las dudas que asolan a la plantilla de Fran Justo. Enfrente, los caballas atraviesan su mejor momento de la temporada y defienden su plaza de playoff de ascenso en un estadio que se ha convertido en inexpugnable. Con 28 puntos, los algeciristas empiezan la 23ª jornada del grupo II de la Primera Federación en la 10ª posición, pero a un solo punto del descenso.

A los albirrojos les va a tocar remar contra la corriente en un partido que se presenta con el Ceuta como muy favorito. A las bajas de larga duración de Javi Avilés y Eric Montes -el mediocentro está pendiente de pasar por el quirófano-, se mantiene la lesión de Rafa Roldán y se suma la sanción del capitán Iván Turrillo por acumulación de amarillas. Fran Justo aseguró el viernes que tenía a dos o tres jugadores tocados y para colmo el nuevo refuerzo, Pablo Larrea, apunta a que no podrá estar disponible a tiempo. El club estaba en trámites para solventar la ficha del futbolista previo pago de la deuda pendiente con la AFE. La incorporación de Larrea fue anunciada el pasado martes.

Con este panorama, y dando por hecho que Larrea no tendrá el alta aún, el Algeciras deberá reinventarse una vez más. La defensa dependerá de cómo se haya recuperado Aleix Coch, que se tuvo que retirar al descanso ante el Castilla. A Paris Adot le han retirado las grapas de la cabeza y no debería tener problema. La gran incógnita se abre en un centro del campo donde la lógica deja a Javi Alonso como único recambio natural. Puede ser la gran oportunidad para el canario, sin apenas presencia en la primera vuelta. El resto del once depende del estado de esos dos-tres tocados que el entrenador no reveló para no conceder pistas al rival.

“Estamos atravesando un momento complicado de la temporada en cuanto lesiones y futbolistas mermados", reconoció Fran Justo en la previa. "Estamos en modo reconstrucción, pero con lo que tenemos, debemos sacar nuestra mejor versión, como llevamos haciendo durante toda la temporada", alentó el entrenador.

"No hemos llorado ni nos hemos quejado, pero tenemos que ser conscientes de la realidad que tenemos", prosiguió el gallego con respecto al estado del vestuario del Nuevo Mirador, donde esta semana han recibido con los brazos abiertos a Pablo Larrea, centrocampista que llegó procedente del Real Murcia y con un dilatado bagaje en el fútbol profesional. "Si me notifican que está, vendrá y jugará, y si no está, no jugará", dijo Justo sobre la disponibilidad del refuerzo. "Es muy bueno, yo lo pedí, es un lujo que Pablo Larrera venga a ayudarnos", agregó el técnico, consciente de la necesidad de un fichaje que no podrá ayudar en Ceuta por la situación de la entidad. "Lo necesitamos y mucho".

El algecirismo ha tenido más de una semana para digerir el varapalo contra el Castilla. "Una derrota que nos dejó a todos disgustados, los más tristes éramos los de dentro del vestuario, los que tiramos para que esto salga y los que lo vamos a sacar adelante, que nadie dude de ello", apuntó Justo. El técnico pasa página y recuerda que el Algeciras "de 20 partidos hemos perdido 4, eso quiere decir que el equipo compite bien".

"Tenemos que ser conscientes de lo que somos y a lo que nos enfrentamos, valorar cada punto que conseguimos", reflexionó Justo, que mencionó en más de una ocasión el poder de la mayoría de los clubes del grupo en el mercado de invierno y a lo que ha podido acceder un Algeciras que no está boyante en lo económico. "Hemos sido los vigésimos (los últimos) del grupo y estamos en una categoría en la que muchos equipos han ido a fichar jugadores de Segunda y hasta de Primera", advirtió. No obstante, el gallego cree que "es un orgullo que ni un solo jugador haya pedido salir en el mes de enero".

El Algeciras espera a un Ceuta "en su mejor momento, reforzado con jugadores de Segunda División, lo que nos dice el potencial del rival, la categoría en la que estamos, lo que hacen los equipos y lo que hacemos nosotros", avisó. "Lo que más nos iguala con la categoría es los domingos en el terreno de juego. Nos vamos a encontrar a un buen rival, que poco tiene que ver con el de la primera vuelta. Tiene clara la manera de jugar, un entrenador que es capaz de seleccionar lo que tiene que mejorar y que se ejecute, un conjunto bien trabajado y con unas armas que marcan la diferencia".

"Nadie va a venir a conseguir los objetivos por nosotros, estamos en un pequeño proceso de reconstrucción y dificultad, pero saldremos adelante", remarcó Justo, "muy contento por como compiten los chicos, por como están llevando la temporada, como defienden a este club. Tenemos que irnos transformando como equipo con lo que nos va a sucediendo", acabó.