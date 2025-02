El enrachado Ceuta espera al Algeciras en un Murube casi lleno

Algeciras/La AD Ceuta FC respira optimismo, ilusión y ambición para recibir este domingo (15:30) al Algeciras CF en la segunda edición del Derbi del Estrecho de la temporada 2024/25. Los caballas, que no olvidan la derrota sufrida en el Nuevo Mirador, afrontan la 23ª jornada del grupo II de la Primera Federación lanzados y en su momento más dulce. Tras nueve jornadas sin perder, los de José Juan Romero se han instalado en la tercera plaza, una posición desde la que quieren mirar más arriba si cabe.

Los norteafricanos recuperan a Aisar tras cumplir sanción y mantienen las bajas por lesión de Víctor Corral y Fran Delgado. La gran novedad estará en el estreno del último y flamante fichaje en el mercado invernal, el mediapunta Kuki Zalazar, ex del Córdoba de Iván Ania. Los demás pupilos de Romero, "están todos como depredadores, esperando que les llegue su momento", aseguró el entrenador.

José Juan, un viejo conocido para el algecirismo como rival habitual y entrenador al que muchos algeciristas admiran, tuvo un bonito gesto con Eric Montes en la previa. "Eric para mi gusto es un futbolista que da mucho equilibrio, un chico espectacular y aprovecho para desearle una pronta recuperación", deseó.

El de Gerena es un gran conocedor del Algeciras: "Iván es un futbolista que todo entrenador quiere tene -dijo sobre otra ausencia notable-, pero tienen jugadores importantes que sí están, tienen argumentos más que de sobra, como todos los equipos de la categoría, pero además está muy bien trabajado", advirtió.

"Esta categoría se mide por pequeños detalles, lo que no es normal es que nosotros llevemos nueve partidos sin perder, eso es lo jodido y complicado. No podemos pensar que ellos nos van a dar ninguna facilidad, no va a ser así, todo lo contrario. Tenemos que pensar que vamos a un jugar contra un extraordinario equipo, que está haciendo las cosas muy bien y tendremos que dar un doscientos por ciento. El año pasado íbamos tres a cero en casa y nos relajamos un poco y casi nos cuesta los puntos. Hay que estar muy concentrados, manejar los tiempos, tener paciencia y oficio", manifestó.

Romero se mostró deseoso de desenfundar a Kuki Zalazar: "Para eso lo hemos firmado. Es un futbolista escandaloso, de un nivel élite. Viene con una ilusión tremenda, con ganas de resarcirse. Nos ha surgido la posibilidad y a disfrutar de él, como del resto de compañeros".

El míster, sin embargo, recuerda que su equipo se ha aupado a playoff sin los fichajes: "Los que han llegado nos tienen que dar un refuerzo a lo que estábamos haciendo, vamos a ir todos con paciencia y todos somos el mismo equipo, no hacer diferencias ninguna, pero encantado de tenerlos y de los que he tenido, muy agradecido a todos. Estamos muy cerca de meternos en en un sueño nuevamente y esto no podremos hacerlo sin la fuerza de todos", subrayó.

El preparador de los caballas quiere aspirar al máximo: "No estaría en el Ceuta si no aspiráramos a todo. De por sí, mi vida se ha caracterizado por ser un kamikaze, donde he estado, con más o menos recursos, he aspirado a todo. El Ceuta es un proyecto que se está demostrando que es un proyecto, que pocos equipos pueden estar manteniéndolo a lo largo de los años con paso firme y mirando al futuro. Aspiramos a todo, somos de ese grupo de equipos que aspiramos a todo, pese a ser una categoría muy dura y de mucho nivel".