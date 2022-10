El Algeciras, contra sí mismo

Toca ganar en casa. Prohibido volver a fallar en el Mirador. Se lo debes a tu afición... Estas y otras frases por el estilo se vienen acumulando durante la semana en el entorno algecirista antes del partido de este domingo (12:00). El Algeciras CF recibe al CF Talavera, el colista del grupo I de la Primera Federación, pero, en un análisis más profundo, se puede decir que el equipo de Iván Ania juega esta jornada contra sí mismo.

El Algeciras precisa una victoria en su templo como el comer. No por la clasificación ni porque esté sumido en una crisis de resultados. Se trata de una cuestión de principios y de asentar una normalidad que pasa por "hacerse fuerte" en campo propio, como viene repitiendo Ania una y otra vez. Los albirrojos deben alejarse esos fantasmas que aparecen cada vez que se ponen por delante ante su público y, en este caso, el rival debe ser lo de menos.

Alineaciones probables Algeciras CF: Pol Tristán; Albarrán, Van Rijn, Amoah, Tomás, Pepe Mena, Elejalde, Juan Serrano, Roni, Romero y David Martín. CF Talavera: Biel Ribas, Parra, Josete, Morante, Brau, Edu Gallardo, Javi Bueno, Lassina, Álvaro Juan, Souleyman y Escudero. Árbitra: Marta Huerta de Aza (palentina adscrita al colegio de Tenerife). Hora: 12:00 (9ª jornada en el grupo I de la Primera Federación, en directo por InSports TV). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: La última visita del Talavera ocurrió en la 10ª jornada de la temporada 19-20, en Segunda B, y se saldó con un 0-3 que dejó muy tocado al equipo de Emilio Fajardo.

Las "buenas noticias" se produjeron esta semana con las recuperaciones de Roni y Tomás, que el miércoles se sumaron al trabajo de grupo tras perderse ambos la visita a Córdoba. Aunque no estén al cien por cien, ambos quieren estar en una cita que el vestuario ha entendido como fundamental. La otra gran novedad será, salvo sorpresa, la inclusión de Ferni en una convocatoria después de casi ocho meses. El extremo talaverano podría tener sus primeros minutos tras la grave lesión de rodilla que padeció a finales de febrero.

Lo que en Córdoba se tornó en una plaga de bajas ahora se reduce a las de Admonio y Borja. El central sigue con su rehabilitación y lo del centrocampista se mantiene con más incógnitas de lo esperado debido a los dichosos isquios.

El Algeciras tiene una baja sensible esta jornada, la del capitán Iván Turrillo, sancionado con un partido por acumulación de cinco amarillas. ¿El once? Premio para quien lo acierte porque se esperan bastantes cambios. Tomás y Roni deberían volver a a una alineación que tendrá que recomponer el centro del campo y es probable que Ania retoque la defensa y puede que las bandas.

El elenco de Ania llega a la novena jornada liguera tras la derrota en El Arcángel y después de dos partidos sin ganar. El Algeciras, que solo ha logrado un triunfo en el Mirador en cuatro encuentros, se encuentra con once puntos en la zona templada de la tabla. Los albirrojos necesitan sumar de tres para no perder comba con el vagón cabecero.

"Tenemos que hacernos fuertes en casa, ya se nos han escapado muchos puntos aquí", insistió el entrenador asturiano, consciente de que ante el colista solo vale un resultado.

"Nosotros no somos un equipo con una eficacia goleadora tan grande como para permitir en defensa. Podemos conceder poco y eso pasa por dominar las áreas", explicó Ania, preocupado por las dificultades para dejar la portería a cero en la presente andadura. Solo hubo vez lo ha conseguido.

"Ser ofensivo tiene sus riesgos, pero los 90 minutos no puedes estar presionando arriba. Tenemos que ser capaces de estar juntos también y no sufrir", prosiguió el técnico, que advierte de que la solidez se trata de "un tema colectivo". "No podemos señalar con el dedo a nadie. El responsable primero soy yo".

Ania celebra la vuelta de los lesionados y "el poder tener alternativas" en un once que, como siempre, deja abierto.

"No podemos conceder tanto en defensa"

El míster albirrojo pone sobre aviso ante el Talavera, que sumó su primer punto el pasado miércoles en el aplazado ante el Mérida. "Máxima concentración y máxima tensión porque es un equipo que tiene menos puntos de los que debería tener", avisó.

"Es un rival que está en formación porque tenía una plantilla hecha para la Segunda Federación y llegaron con la competición empezada. Lo he visto varias veces y en La Coruña pudo sumar, contra el Rayo Majadahonda tuvo ocasiones también y ha competido siempre. La clasificación nos lleva a equivocarnos porque si analizas al Talavera no ves un colista", sentenció.

La colegiada internacional Marta Huerta de Aza regresa al Nuevo Mirador como árbitra principal.