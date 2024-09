Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 6ª jornada

La 6ª jornada del grupo II de la Primera Federación deparó un coliderato compartido por el Ibiza y el Ceuta, con el Marbella y el Mérida al acecho a un solo punto. Por detrás, mala semana para el Recreativo de Huelva y el Atlético Sanluqueño. El Algeciras sumó su tercer empate de la temporada al igualar con el Villarreal B, pero continúa sin ganar en el Nuevo Mirador.

La jornada alzó el telón el viernes por la noche con un partido que se decidió en el último suspiro. El Yeclano logró la ansiada primera victoria como local tras tumbar al Atlético Sanluqueño en el tiempo añadido. Mounir Errahaly en el minuto 93 desató la locura en La Constitución y Solsona finiquitó en el 95. Subidón para los de Yecla, que rompen con una bache de tres partidos sin vencer y saltan hasta los ocho puntos. Se complica la situación del Sanluqueño, con cinco semanas sin vencer y estancado en puestos de descenso con cinco puntos.

La tarde del sábado comenzó con derbi madrileño. El Atlético de Madrid B conquistó el feudo del Fuenlabrada en el tiempo añadido. Niño hizo el tanto en el minuto 92. Caprichos del fútbol, Niño decantó el duelo en el Fernando Torres el día en que la persona que da nombre al estadio fuenlabreño no pudo sentarse en el banquillo por su expulsión la semana anterior. El exinternacional Fernando Torres -apodado el Niño- fue expulsado por el colegiado José Antonio Palomares, de La Línea y único árbitro de la comarca en la categoría.

El Ceuta volvió a la senda de la victoria a costa de un Recreativo de Huelva que no levanta cabeza. Pésima imagen del Decano, que prácticamente no llegó ni a tirar entre los tres palos. Agüero marcó el tanto decisivo en el segundo tiempo en un partido dominado por los caballas, sólidos y sin excesos pero un puntito por encima de su rival. El Recre, para más inri, acabó con uno menos por la expulsión de Alejandro Gálvez. El Ceuta de José Juan Romero tira para arriba con once puntos y deja al Recreativo muy tocado. Los de Huelva se enfangan como colistas con solo tres puntos.

El último choque del sábado se libró en hora golfa en el Alfredo di Stéfano de Valdebebas. El Real Madrid Castilla sumó su primer triunfo liguero tras imponerse al Hércules. Un auténtico golazo de Gonzalo García -seguramente uno de los tantos de la jornada- quitó las telarañas al filo del minuto 60. Los pupilos de Raúl González toman aire y suben hasta los seis puntos. Los alicantinos encajaron su segundo revés y se mostraron demasiado conformistas. El Hércules solo apretó de verdad cuando se vio con el marcador en contra. Los de Alicante se quedan en la zona templada con ocho puntos.

La matinal del domingo se puso en marcha con una apasionante maratón de enfrentamientos. El Alcorcón y el Sevilla Atlético brindaron espectáculo hasta el último minuto. Nueva decepción para los alfareros y nueva demostración de carácter del filial sevillista. Los de Santo Domingo se adelantaron por dos veces por medio de Aparicio y Navarro, pero los chicos de Galván respondieron con los tantos de Ibra y Sierra. El filial rubricó el empate en el minuto 89 y con siete puntos se mantiene por encima de un Alcorcón que con seis no despega.

Locura desatada en Marbella con el trabajado triunfo ante el Mérida. El balón parado decidió. Una falta botada por José Callejón se envenenó al tocar en un defensa contraria y otorgó los tres puntos al cuadro costasoleño, que dio caza al que llegaba como líder del grupo. Con diez puntos, ambos conjuntos se van a codear en los puestos de privilegio al menos durante una semana. Los romanos acabaron con dos menos por las expulsiones de Luis Pareja y Eliseo.

Fin a la minicrisis del Ibiza. Los de Martí lograron una victoria ante el Alcoyano que devuelve a los celestes a la senda triunfal. Álex Gallar selló en una buena primera parte el gol que acabó por definir el duelo ante un Alcoyano siempre correoso que llegaba con la moral por las nubes. El Ibiza se aupó hasta los once puntos con los que iguala con el Ceuta mientras que los de Alcoy se quedan en los ocho.

Uno de los sorpresones de la jornada tuvo lugar en Murica. El Betis Deportivo asaltó la fortaleza de los pimentoneros con un gol de Souleymane que dejó KO a los locales. El Real Murcia cuajó su primer partido de la temporada aunque incluso tuvo opciones de empatar al final a balón parado. El conjunto de Fran Fernández despide septiembre con su segunda derrota consecutiva, la tercera del curso. Lo positivo es que llevan el mismo número de victorias. El filial del Betis escala posiciones hasta los nueve puntos antes de recibir al Algeciras.

A la misma hora que el Algeciras-Villarreal B se disputó en El Maulí el choque que terminó en tablas entre el Antequera y el Intercity. Los alicantinos se adelantaron por medio de Andreu y el exalgecirisita Siddiki volvió a salir al rescate de los antequeranos con su tercera diana del curso. El punto alivia a un Intercity en el que debutó Dani Fernández como entrenador interino (en el grupo de los igualados a seis puntos) y mantiene arriba al Antequera con nueve puntos, en la zona de play-off de ascenso.