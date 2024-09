El Algeciras sigue sin marcar territorio (1-1)

Algeciras/El homenaje no pudo ser completo. El día que estaba llamado a ser especial por el partido 500 de Iván Turrillo como albirrojo se cumplió con el eterno capitán algecireño saliendo desde el banquillo a falta de 20 minutos. Eso se puede tomar como algo anecdótico. Lo que dar de comer, los puntos y el resultado dejaron otra vez a medias a un Algeciras que no termina de imponerse en el Nuevo Mirador esta temporada. Eso sí es más preocupante. El equipo de Fran Justo sumó un empate ante el Villarreal B y seguramente sea un premio ante un rival que tuvo ocasiones muy claras para haber dinamitado el partido en la primera parte. Lo pudo ganar también el Algeciras en el segundo acto, tras encajar el 1-1, pero de momento no le da el acierto para amarrar los tres puntos en casa.

El tercer empate de la 2024-25 llegó en la sexta jornada. Se puede aceptar con algo positivo tras la victoria en Alicante de la semana anterior. Perfectamente aceptable. Pero también hay que entender a quien ha visto ya tres veces a su equipo en su templo sin lograr una victoria. Sevila Atlético, Marbella y el filial del Villarreal han salido con la sonrisita de La Menacha y eso no puede convertirse en una costumbre. No si el Algeciras quiere hacerse lo suficientemente fuerte como para no meterse en apuros. Con seis puntos, los albirrojos igualan con otros cinco conjuntos aunque seguirán una semana entre los puestos de descenso. Las diferencias en la tabla, eso sí, continúan siendo mínimas.

Fran Justo debió pensar que lo que funciona no se toca y se decidió a repetir la alineación inicial del triunfo en Alicante. Esto significó volver a dejar en el banquillo al capitán Iván Turrillo en el día que estaba llamado a cumplir 500 partidos oficiales como albirrojo. El de El Cobre, eso sí, recibió todo el cariño de su hinchada antes del pitido inicial con un homenaje con obsequios municipales y del club. Luego le tocó morderse las uñas en la banqueta hasta el último tramo.

El Algeciras salió bastante menos enchufado con su rival. El filial amarillo marcó el ritmo y empezó a crear peligro a partir del minuto 10 en un saque de esquina que Valou no supo enganchar con todo a favor ante Lucho. El ángel de la guarda algecirista intervino diez minutos después para salvar a su equipo en otro despiste grande a balón parado. Falta que sacó listo Tiago y Eyong se quedó solo para chutar al cuerpo del meta hispano-colombiano.

El dominio del minisubmarino comenzó a mosquear un poco a las gradas. Los niños de Miguel Álvarez insistían llegando con demasiada facilidad ante un Algeciras como falto de espíritu. Víctor Moreno protagonizó un par de acercamientos más de los amarillos.

Aparece Diego Esteban

Y lo que es el fútbol. Todo cambió al filo de la media hora. La primera llegada firme del Algeciras se transformó en gol. Internada por la izquierda de Tomás, que centró y encontró a Diego Estaban para sacarse un disparo que tocó sin éxito Iker Álvarez. Primer chut y a la cazuela. El tanto de Esteban cambió el escenario e hizo daño al filial. El Algeciras se asentó más cómodo y gozó de una buena oportunidad para hacer dejado muy encarrilado el partido. Javi Avilés, que lo que toca lo revaloriza, se asoció con Rodrigo Escudero para crear una ocasión en la que faltó una chispa para que el ariete marcarse el segundo.

Diego Esteban celebra el 1-0 del Algeciras ante el Villarreal B. / Erasmo Fenoy

El descanso llegó tras otro ¡uy! del Villarreal B, que veía como no le había bastado jugar bien y tener las más claras para mandar.

Zapatazo de Joseda

El segundo acto arrancó sin cambios y con el Algeciras tratando de manejar con calma, con esa tranquilidad que da la ventaja. Y otra vez lo que es el fútbol. En los mejores minutos de los casa apareció el filial para empatar con un zapatazo de Joseda desde muy lejos. Imparable para Lucho aunque igual pudo taponar alguien.

El partido volvió al alambre de la igualdad. Eric Montes vio la amarilla tras protestar un posible penalti tras meterse por la fueza en el área y a renglón seguido llegó otro paradón de Lucho García para salvar al Algeciras. La tuvo Espigares dentro del área para el Villarreal B.

Los primeros cambios de Justo llegaron con Javi Gómez (al que le sienta bien salir de revulsivo) y Marino. A punto estuvo de llegar el segundo del Algeciras tras una internada por la izquierda y otro servicio de Tomás que Rodrigo Escudero remató cruzado fuera cuando ya se cantaba el gol.

En el minuto 68 salió por fin Iván Turrillo, ovacionado por las gradas. Con el capitán y después con el algecireño Álvaro Leiva como refresco, el Algeciras lo intentó y lo buscó con más ahínco que un Villarreal B que no perdía su sensación de peligro, pero sí cedió el mando que había ostentado durante muchas fases. El Mirador achuchó y apretó los dientes cuando en el tiempo añadido Lautaro remató un córner que dio en el muslo de un defensor amarillo. Ahí pudo haber estado también el triunfo, pero de momento no da. Habrá que esperar.

Ficha técnica Algeciras CF: Lucho García; Roldán (Adot, 77’), Lautaro, Gaixas, Tomás, Eric Montes, Javi Avilés (Javi Gómez, 63’), Javi Alonso (Marino, 63’), Escudero, Diego Esteban (Iván Turrillo, 68’) y Merchán (Leiva, 77’). Villarreal B: Iker Álvarez; Arnau Solá (Alassane, 60’), Espigares, Joseda, Cristo Romero, Thiago Ojeda (Facundo, 60’), Rodrigo (Brais Val, 60’), Tiago Geralnik (Quintero, 87’), Etta, Víctor Moreno (Fabio, 76’) y Jean Valou. Árbitro: Manuel García Gómez (Badajoz). Amonestó a Rodrigo (2’), Javi Avilés (33’), Eric Montes (59’), Alassane (79’), Iván Turrillo (79’) y Cristo Romero (90’). Además, amonestó al entrenador local, Fran Justo. Goles: 1-0 (27’) Diego Esteban. 1-1 (54’) Joseda. Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, disputado en el estadio Nuevo Mirador de Algeciras. Antes del comienzo fue homenajeado por parte municipal y del club el capitán algecireño Iván Turrillo por sus 500 partidos oficiales como albirrojo.