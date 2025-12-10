El Algeciras blinda el Nuevo Mirador

El Algeciras CF ha convertido el Nuevo Mirador en un fortín. La prestigiosa victoria del pasado domingo ante el Atlético Madrileño no fue una casualidad. El equipo de Javi Vázquez corroboró ante el líder la regularidad de una escuadra que ha ganado sus últimos cuatro partidos en casa sin encajar un solo gol. Esta excelente dinámica ha impulsado al Algeciras hasta la zona media-alta con 21 puntos en un grupo II de la Primera Federación donde las diferencias se mantienen en apenas un par de resultados.

El Algeciras presente números en casa propios de un aspirante a cotas mayores. Entendiendo que no todos han jugado los mimos encuentros aún como locales, los algeciristas son el tercer equipo del grupo que más puntos ha sumado como local con 16 en ocho partidos. Por delante solo tienen al Hércules de Alicante, con 19 puntos en ocho encuentros, y al equipo revelación, al Europa con 17 puntos en siete duelos. Los escapulados tienen la opción de situarse como los mejores locales si ganan su próximo compromiso en el Nou Sardenya.

Completan ese cuadro de playoff de mejores locales el Atlético Madrileño, el líder derrotado en el Nuevo Mirador, con 15 puntos y el correoso Tarazona, con 15 puntos también y ambos en siete encuentros. El peor anfitrión del grupo, como se puede intuir, es el Betis Deportivo de Javi Medina con solo 5 puntos. En ese vagón de peores locales figuran el Juventud de Torremolinos, el Sanluqueño y el Ibiza (9 puntos en siete partidos) y el Alcorcón (10 puntos en ocho duelos).

Las cuatro victorias consecutivas en el coliseo albirrojo han elevado los números en casa del equipo de Javi Vázquez con cinco triunfos, un empate y dos derrotas, y un saldo goleador positivo de 10 tantos a favor y 5 en contra (+5).

El Algeciras arrancó la temporada con aquel empate sin goles ante el Marbella -un encuentro que por ocasiones debió ganar- y en su segunda comparecencia perdió ante el Sabadell (1-2). A la tercera llegó la vencida frente al Real Murcia -un Murcia aún con Joseba Etxeberria- y después se produjo el "trastazo" ante el Europa en un partido que el Algeciras tenía ganado por 2-1 y vio volteado en el descuento. Desde entonces, los de Javi Vázquez se han hecho fuertes entre los muros del estadio de La Menacha con cuatro de cuatro: Alcorcón, Antequera, Sanluqueño y el líder, el Atlético Madrileño. Tres victorias por la mínima y sin encajar y una, la del Sanluqueño, con un 3-0, la primera y única goleada de los albirrojos este curso.

Un factor clave en esta fortaleza algecirista en su feudo tiene que ver con no encajar. Los de Vázquez han cosechado seis porterías a cero en esos ocho duelos como locales. Es curioso que los dos únicos que lograron marcar, el Sabadell y el Europa, rubricaron cinco tantos entre los dos.

Como el mejor Algeciras de Ania

Hay que echar la vista hacia atrás bastante para encontrar una racha similar del Algeciras en el Nuevo Mirador. En concreto, hay que remontarse hasta la temporada 2021/22. De los dos Algeciras de Iván Ania, el mejor, el de la primera temporada de la Primera Federación ,sí consiguió hilvanar cuatro victorias consecutivas en el Nuevo Mirador: lo hizo entre la jornada 16 y la 22 ante el extinto San Fernando, el Villarreal B, el Cornellà y el Barcelona B. Aquel conjunto solo encajó dos derrotas en La Menacha y a día de hoy sigue siendo el que mejores números cosechó al término de una temporada en la categoría. Los albirrojos se quedaron a las puertas del playoff de ascenso a Segunda con un proyecto que partía con ese objetivo.

La pasada temporada, el Algeciras de Fran Justo encadenó dos victorias en casa como mejor registro como local, aunque los albirrojos tan solo concedieron tres derrotas en el Mirador en todo el curso. Los algeciristas acabaron como los 12º locales de la tabla.

Números similares cosechó el Algeciras de Lolo Escobar en su feudo, con un inicio que sumó cuatro triunfos en cinco partidos, aunque los algeciristas no enlazaron más de dos victorias seguidas en campo propio. Los de Escobar terminaron los 9º locales de la temporada.