Así queda la clasificación del grupo II de la Primera Federación tras la 15ª jornada

La 15ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación no cambió de líder a pesar de la derrota del Atlético Madrileño en el Nuevo Mirador. El Europa desperdició la ocasión, aunque el Sabadell y el Real Murcia recortaron diferencias con la cabeza. En la zona media, triunfos de peso para el Nàstic, el Hércules, el Teruel o el Algeciras. Por abajo, lucha sin cuartel y el todopoderoso Ibiza que se mete en los puestos de descenso.

La jornada arrancó con una victoria que relanza al Nàstic de Cristóbal Parralo. A los de Tarragona les bastó una gran primera mitad para triunfar en el Jesús Navas ante un inconstante Sevilla Atlético. Una salida fulgurante del Nàstic se tradujo en el tempranero gol de cabeza de Pau Martínez al cuarto de hora y Marc Montalvo selló antes del descanso la mejor primera parte de los granas esta temporada, con varias ocasiones para haber matado el partido. El filial despertó en el segundo tiempo y buscó la reacción. El chispazo de vida llegó por medio de Álex Costa con más de 20 minutos por delante. Nico Guillén la tuvo para los de Nervión, que asediaron sin recompensa. Segunda victoria en cuatro jornadas sin perder para un Nàstic que se eleva hasta los 22 puntos. Nuevo freno para el Sevilla Atlético de Luci Martín, que permanecerá en descenso con 15 puntos.

Remontada en el tiempo añadido del Hércules ante el Juventud de Torremolinos. El equipo de Beto supo sobreponerse a un fallo garrafal del guardameta Carlos Abad y volteó la situación en un tanto de Rafa de Palmas en el descuento que puso en pie el Rico Pérez de Alicante. Los blanquiazules llevaron la iniciativa ante el combativo Torremolinos y gozaron de las primeras llegadas en un duelo condicionado por la expulsión de Dani Fernández en el primer tiempo. Sin embargo, cuando parecía que más de cara estaba el partido para el Hércules, Abad se trastabilló con el balón en los pies y Usse Diao adelantó a los malagueños en el minuto 60. El Hércules se recompuso e hizo buena su superioridad numérica para empatar con un testarazo de Fran Sol a falta de un cuarto de hora. La insistencia obtuvo su recompensa con el zurdazo de Rafa Palmas en el minuto 93 para desatar la euforia en el Rico Pérez. Siete puntos de nueve para el Hércules con Beto Company y 21 puntos para asomarse arriba. Cruel revés y segunda derrota para el Torremolinos de Antonio Calderón, que se queda con 18 puntos.

Triunfo vital del Marbella que caza y vuelve a meter en descenso al Atlético Sanluqueño. En un duelo presidido por la necesidad mutua, la Dama de Noche celebró la primera alegría con David Movilla en el banquillo. La primera gran oportunidad la tuvo el cuadro de Sanlúcar con un chut de Zequi que abortó el meta Manu García. Los costasoleños se acercaron con un gol anulado a Rodri Ríos antes del descanso por un ajustado fuera de juego. La igualdad quedó rota a falta de diez minutos, cuando Rodri Ríos se desquitó tras remachar un ataque de los blanquillos en el que los visitantes reclamaron falta sobre su portero. Tras seis partidos sin ganar, el Marbella toma oxígeno y se sitúa con 14 puntos antes de recibir este miércoles al Atlético Madrileño en el aplazado de la 13ª jornada. El Sanluqueño de José Pérez Herrera vio truncada su reacción y seguirá en la zona roja con 14 puntos.

Tablas en el Santo Domingo entre el Alcorcón y el Eldense. A los alfareros les puso a poco el empate en un partido en el que gozaron de más ocasiones, aunque el Eldense llegó con peligro en las pocas que tuvo. El partido se puso de cara para los madrileños al filo de la media hora cuando Luis Vacas remató un centro desde la izquierda. Los de Elda reaccionaron tras el tanto y equilibraron la balanza nada más volver del intermedio con una buena acción de Fidel Chaves con tiro cruzado. El Alcorcón empujó en busca del segundo, pero se estrelló en un acertado Ramón Vila. Los azulgranas rondaron en alguna que otra aproximación, pero sin esa chispa que desprenden en el Pepico Amat. Alcorcón y Eldense igualan con 20 puntos en esa zona media de la tabla. Los de Pablo Álvarez enganchan dos semanas sin ganar mientras que el Eldense de Claudio Barragán encadena tres partidos sin triunfo y continúa sin sumar de tres a domicilio.

La matinal del domingo centró las miradas en el Nuevo Mirador. El Algeciras CF doblegó al líder del grupo, a un Atlético Madrileño que venía lanzado. El fuerte algecirista resistió ante el filial colchonero en un partido soberbio de los albirrojos, que gozaron de más ocasiones claras que un Atleti que también dispuso de sus oportunidades. Dani Garrido decantó la balanza poco antes del descanso con un zapatazo inapelable. Los porteros Iván Moreno y Esquivel sobresalieron para evitar que el encuentro acabase con un buen puñado de goles. La parroquia del Algeciras celebró su cuarta victoria seguida en casa sin encajar, una racha que impulsa al cuadro de Javi Vázquez hasta los 21 puntos. Los niños de Fernando Torres cortaron su excelente marcha y tendrán la oportunidad de desquitarse este miércoles en el aplazado en Marbella.

El Antequera refrendó su tendencia al alza y dio un puntillazo más al Betis Deportivo. El Maulí vivió un estreno triunfal de Abraham Paz como nuevo entrenador del equipo del Torcal, que dio continuidad a la alegría de la semana anterior en Elda en manos interinas. Un doblete de Moha Bassele en el primer tiempo encarriló la tarde a los locales. El primero llegó a la media hora tras engatillar de primeras con la zurda un centro lateral y el segundo, en un mano a mano en medio de una defensa muy blandita. Los béticos se reengancharon al encuentro en la segunda mitad tras una acción en la que Morante se anticipó a su par y definió a la red. Dani Alcover apareció para evitar la igualada del filial en un par de llegadas cargadas de peligro. Los antequeranos pudieron sentenciar en el tramo final pero se toparon con el larguero y el cancerbero bético. Seis de seis para el Antequera desde la destitución de Abel Gómez y los blanquiverdes salen del descenso con 19 puntos. Se hunde un poco más el Betis Deportivo de Javi Medina, que tampoco pudo sumar en la casa que hizo historia el pasado curso. El colista sigue con 8 puntos.

Golpe de candidato del Sabadell ante un Ibiza que vuelve a las andadas. Tras su primera derrota de la temporada, el conjunto arlequinado retomó la senda triunfal con un paso adelante en la Nova Creu Alta para consolidarse como firme candidato el ascenso. Por contra, vuelve a la cruda realidad el Ibiza de Miguel Álvarez, que llevaba cinco jornadas sin perder aunque solo había sacado una victoria. El choque se abrió minutos antes del descanso en una jugada que emprendió López-Pinto con un taconazo previo a la asistencia que remató con un cabezazo David Astals, quien respetuosamente no quiso celebrar ante sus ex. La escasa pegada de los ibicencos condujo a una segunda mitad de control del Sabadell, que sentenció en el tiempo añadido con un penalti sobre Urri que transformó Sergio Cortés. El Sabadell de Ferran Costa se alza hasta los 26 puntos a la estela del liderato. El Ibiza se estanca en los 18 puntos, más cerca del peligro que de su objetivo marcado de luchar por las cotas más altas.

El Teruel protagonizó una épica victoria en Villarreal tras remontar en el descuento. Los de Vicente Parras iban camino de su tercera derrota seguida cuando Teddy, en el minuto 85, y Merencio, en el 92', voltearon un partido que se había puesto muy cuesta arriba. El mini submarino amarillo dejó escapar nuevos puntos del Mini Estadi, un mal que viene persiguiendo a los chicos de David Albelda casi todo el curso. Tras un primer acto batallado, el filial del Villarreal se adelantó con un chupinazo de Pascual. Los grogets no sentenciaron y dieron vida a un Teruel que sacó todo su carácter en el tramo final para silenciar a la parroquia local y llevarse un botín que vuelve a poner en órbita a uno de los modestos del grupo. El Teruel corta su bache y se alza hasta los 23 puntos. El Villarreal B frena su reacción y se queda con 19 puntos.

El cierre de la 15ª jornada se vivió en la tarde del lunes festivo con dos partidazos. El primero, el derbi de la Región de Murcia con llenazo en el Cartagonova. Duelo de altura entre dos candidatos al ascenso que se decantó para el Real Murcia. Un gol del canterano Héctor Pérez desequilibró un encuentro muy competido en el que el Cartagena se chocó con Gazzaniga y con la madera. Arropado por afición, los murcianistas se adelantaron al cuarto de hora en un saque de esquina con el primer gol de Héctor Pérez con el primer equipo. El Cartagena tuvo sus opciones, pero Gazzaniga emergió y Luismi se estrelló con la escuadra en la más clara para el Efesé. El Murcia de Adrián Colunga prosigue con su escalada, suma siete jornadas sin perder y asalta la cuarta plaza con 23 puntos, los mismos que el Cartagena de Javi Rey, que dejó escapar una oportunidad en su feudo para marcar territorio.

Empate sin goles en el Municipal de Tarazona, donde el Europa sumó un punto más aunque desperdició la ocasión para arrebatar el liderato al Atlético Madrileño, aunque no solo fuera hasta este miércoles. El Tarazona dispuso de las mejores llegadas en un partido en el que el zaguero Joan Puig salvó hasta dos goles cantados sobre la línea. A los aragoneses les anularon en el primer tiempo un gol a Agüero por falta previa que fue revisada en el VAR. Meshak tuvo la mejor oportunidad escapaulada con un chut al palo, pero el empuje del Tarazona hizo que el meta Juan Flere fuera el más destacado de los barceloneses. El Tarazona de Juanma Barrero sale del descenso con 19 puntos y zanja un bache de dos derrotas seguidas. El Europa de Aday Benítez hilvana cuatro semanas sin caer y se sitúa con 26 puntos, los mismos que el segundo y a uno de un líder que puede escaparse si gana su aplazado en Marbella.