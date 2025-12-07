El Algeciras se encumbra ante el mismísimo líder (1-0)

Impresionante victoria del Algeciras CF en el Nuevo Mirador. El equipo de Javi Vázquez se encumbró ante su gente y frente al mismísimo líder del grupo II de la Primera Federación. Los de rojo y blanco bordaron un partido soberbio para tumbar al Atlético Madrileño de Fernando Torres, para minimizar a un filial de élite con una camada de futbolistas cuyo valor de mercado serviría para comprar varias veces y al contado el club de La Menacha. El Algeciras se vació en un derroche de personalidad, de saber estar dentro del terreno de juego, de comprender cada momento, de ir con arrojo a por un rival que venía metiendo miedo, aunque ese temor no llegó a penetrar los muros del santuario algecirista. No lo consintieron los chicos de Javi Vázquez, a quienes no se les puede poner un pero. Chapó, sombrerazo y 21 puntos después de 15 jornadas que han endulzado el puente de diciembre a un algecirismo feliz por la plantilla que les representa.

Puerta grande absoluta, que dirían los taurinos. El Algeciras se impuso por derecho a pesar de los muchos contratiempos, del goteo de lesiones, de dos posibles penaltis que fueron obviados (VAR incluido) o de los problemas que no dependen de la caseta. Los algeciristas igualaron en el césped ese desnivel existente en las dificultades del día a día de una institución modesta a años luz en lo estructural de todo un Atlético de Madrid. Pero también lo hicieron en lo futbolístico, con un plan diseñado desde el cuerpo técnico que permitió a los albirrojos crecer con el paso de los minutos hasta apropiarse de un triunfo de muchos quilates. El mayor triunfo de la temporada, sin lugar a dudas.

El exitazo del Algeciras se fraguó no solo desde el esfuerzo -que el equipo corrió una barbaridad-, también desde el acierto en las dos áreas, ese factor en el que Javi Vázquez venía haciendo hincapié tras lo de Ibiza. Dani Garrido desequilibró la balanza poco antes del descanso con un zapatazo tremendo. Menuda clase está sacando a relucir el riojano. Los porteros, enormes tanto Iván Moreno como Esquivel, evitaron más goles en un duelo que, por ocasiones claras, se inclinó también de lado algecirista: la de Arauz, la de Iván Turrillo, la de Rastrojo o la última de Tomás, así a bote pronto. El filial tuvo una doble oportunidad muy franca con el 0-0 y un chut en el descuento de Boñar que desbarató el infranqueable meta de casa.

Ficha técnica Algeciras CF (1): Iván Moreno; Paris Adot (Joseca, 72'), Víctor Ruiz, Mayorga, Tomás, Óscar Castro (Juanma, 90'), Dani Garrido (Jony Álamo, 72'), Iván Turrillo, Manín, Obeng (Ángel Gómez, 90') y Arauz (Rastrojo, 55'). Atlético Madrileño (0): Esquivel; Giménez (Janneh, 88'), Julio Díaz, Spina, Dani Martínez, Bellotti (Nájera, 71'), Rayane, Javi Serrano, Iker Luque (Mota, 88'), Arnau Ortiz y Miguel Cubo (Sits, 71'). Árbitro: Jorge Tárraga Lajara (colegio manchego). Amonestó a Iván Turrillo (70'), Tomás (76'), Julio Díaz (85') e Iván Moreno (90'). Gol: 1-0 (42') Dani Garrido. Incidencias: Encuentro correspondiente a la 15ª jornada liguera del grupo II de la Primera Federación, disputado en el estadio Nuevo Mirador de Algeciras. El árbitro reflejó en el acta que en las instalaciones no había agua caliente debido a una avería.

El Algeciras se mantiene intratable en sus dominios y encadena cuatro victorias consecutivas sin encajar en el Nuevo Mirador. Esa fortaleza es la que aúpa a los albirrojos hasta los 21 puntos en una clasificación que va a estar abierta hasta este lunes, cuando se disputen los dos últimos encuentros de la 15ª jornada en el grupo II. Por lo pronto, los de Vázquez se alejan de los puestos de descenso y se instalan al calorcito de la zona noble. Sin hacer ruido, hablando en el campo.

Isaac Obeng pelea el balón con Julio Díaz. / Erasmo Fenoy

Javi Vázquez presentó un once un tanto revolucionario y condicionado por las lesiones y el reguero de molestias que arrastra el vestuario. Víctor Ruiz entró en el centro de la defensa por un Aleix Coch ni convocado; Dani Garrido suplió a Joe Riley, en la grada por su reciente lesión de rodilla; y Arauz se coló como gran sorpresa por Jorge Rastrojo, en un banquillo con Joseca, Juanma o Jony Álamo. Todos estaban llamados a ser importantes como después se demostró. Arauz, que es carrilero derecho, jugó por la izquierda delante de Tomás y se mató a correr. Merece también una mención Paris Adot, rayando su mejor versión para blindar el costado derecho.

El partido empezó con posesión para el Atlético ante un Algeciras ordenado. Javi Serrano, el mariscal de campo colchonero, se atrevió con un primer disparo lejano tras una jugada en la que Víctor Ruiz se trastabilló en defensa. Los locales querían tener la pelota y a veces arriesgaban más de la cuenta. Un riesgo asumible. Iván Moreno intervino al cuarto de hora para atajar un chut de Arnau, del que poco más se supo, y el Algeciras empezó a ganar metros y a estirarse en medio de un encuentro superdisputado.

El Nuevo Mirador se agitó en el minuto 24 con un posible penalti sobre Isaac Obeng, que se dribló dentro del área colchonera. A primera vista pareció claro, pero Tárraga Lajara no lo vio ni tras el VAR solicitado por Vázquez. Esto zarandeó el encuentro y a la media hora pudieron marcar en uno y otro lado: Un doble paradón de Iván Moreno salvó al Algeciras y después Esquivel se hizo gigante en un mano a mano ante Arauz, que se había plantado solo tras un pase milimétrico.

Zarpazo de Dani Garrido

El partido estaba de tú a tú y corría el minuto 42 cuando Obeng encontró a Dani Garrido y el riojano se sacó un zurdazo desde el costado derecho del área, al ángulo, imparable para el meta del Atlético. Es el segundo tanto del curso de Garrido, que empieza a enseñar por qué lleva el '10' en la espalda. Con el subidón del 1-0, el primer tiempo se cerró con un eslalon de Obeng que atajó Esquivel. El Nuevo Mirador se relamía una victoria momentánea que pocos imaginaban.

Dani Garrido, tras su golazo al Atlético Madrileño. / Erasmo Fenoy

Tras el descanso, el filial del Torres salió pegando bocados, pero el que pudo marcar de nuevo fue el Algeciras tras una acción maravillosa en la que Iván Turrillo se topó con el portero colchonero. La jugada del capitán, con sombrerito incluido, era para enmarcar.

La gestión del cansancio por parte de Javi Vázquez se puso en marcha en el minuto 55 con la entrada de Rastrojo por un Arauz fundido. Había que seguir corriendo, ahora más a la contra, y mantener la presión sobre unos niños con piernas y calidad. Fernando Torres no tardó demasiado en mover su banquillo.

El Algeciras no cejaba ni reculaba. Con Manín como ancla, batallando todo de espaldas, los albirrojos buscaban salidas rápidas por las bandas sin renunciar a manejar el esférico cuando se podía circular por la zona ancha. Eran respiros necesarios en un duelo sin tregua.

Recta final tensa y polémica

La afición volvió a clamar otra vez contra el arbitraje cuando en el minuto 79 Jorge Rastrojo reclamó penalti por un derribo cuando se internaba en el área. El segundo challenge se esfumó tras una revisión en la que el trencilla tampoco vio nada. Los de casa, con pulmones frescos tras la entrada de Joseca y Jony Álamo, pudieron sentenciar en el tramo final con una ocasión en la que Jorge Rastrojo se marchó a la contra, pero su disparo cruzado se fue desviado por poco. Clarísima.

Con un descuento de nueve minutos largos pudo pasar cualquier cosa en medio de un ambiente tenso. El Atlético acarició el empate en el 98' con un disparo de Boñar que desbarató Iván Moreno volando y a renglón seguido la tuvo el algecireño Tomás en un nuevo paradón de Esquivel. Todo el Nuevo Mirador defendió en ese añadido interminable para rematar la faena ante el líder, el ya no tan imbatible líder del grupo II de la Primera Federación.