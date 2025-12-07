Javi Vázquez: "El equipo mola. No porque ganemos, sino porque se deja la vida"

Javi Vázquez, el entrenador del Algeciras, se mostró satisfecho y orgulloso del rendimiento de su equipo tras la victoria ante el Atlético Madrileño en el Nuevo Mirador, un encuentro de enorme exigencia, en el que, aseguró, no le sorprendió “el nivel competitivo” mostrado. “Venimos haciéndolo durante todo el año”, recordó, subrayando que incluso en días adversos, como la reciente derrota en Ibiza, el análisis interno indicó que el equipo “está en buena línea”.

El técnico destacó especialmente la capacidad defensiva mostrada ante un rival al que calificó como “increíble”, valorando el esfuerzo colectivo por limitar su potencia ofensiva. Con humor, recordó una de las muchas oportunidades para haber sentenciado: “Tomy no quería meter gol porque si no me tenía que invitar a algo”. Más allá de la broma, insistió en que el equipo entendió dónde estaban los espacios y supo ajustar: “Hemos sido capaces de defender muy bien y de atacar los espacios en transición”.

Sobre el plan de partido, explicó que habían estudiado la estructura del rival y trabajado distintas respuestas para equilibrar el juego. “Teníamos claro que debíamos reducir su tres para dos a un dos para dos”, detalló, asumiendo que en ocasiones la calidad del contrario obligó a esfuerzos defensivos adicionales. Aun así, se mostró satisfecho: “En líneas generales hemos conseguido el objetivo, sobre todo a nivel defensivo”.

El técnico también desveló que durante la semana rectificaron una idea inicial que no les convenció, volviendo a una estructura que consideraron más sólida. “Cuanto más aciertas, mejor te va como entrenador; si fallas mucho, te mandan a casa”, admitió. Celebró que el equipo esté internalizando los procesos y que cada semana se reflexione “sobre qué nos acerca a ganar y qué nos debilita”.

Una parte central del discurso estuvo dedicada a la afición, a la que agradeció su apoyo. “La gente nos ha animado y eso se nota”, dijo, aunque reconoció que hay seguidores “desenganchados por temas institucionales”. Su mensaje fue claro: “El equipo mola. No porque ganemos, sino porque se dejan la vida”. Expresó su deseo de recuperar la asistencia de años anteriores: “Ojalá algún día pueda ver de nuevo esos seis mil”.

El técnico se mostró especialmente emocionado al hablar de la implicación del vestuario, destacando que muchos jugadores “aman el club a niveles increíbles”. Pidió a quienes dudan que vuelvan a ver al equipo competir: “Al final, me parece mucho más loable dejarte la vida que ser bueno”.

En cuanto a las bajas y rotaciones, restó dramatismo y ensalzó la competitividad interna del plantel. “Aquí no hay miedo. Cuando no está uno, está otro”, afirmó. Puso como ejemplo la actuación de Arauz o el rendimiento de Dani: “Me lo han puesto difícil para la semana que viene”. Su filosofía es clara: “Puedes llorar por las lesiones o confiar en lo que tienes; nosotros confiamos”.

El entrenador cerró reafirmando su satisfacción por el trabajo diario y por la identidad del equipo. “Estamos en todos los partidos”, dijo, subrayando que tanto en la derrota como en la victoria el equipo compite con la misma intensidad. “El equipo trabaja muy bien y a mí me gusta mucho”, concluyó.