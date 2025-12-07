El Algeciras - Atlético Madrileño de Primera Federación, en directo

\u00a1Buenos d\u00edas! Domingo de f\u00fatbol en el Nuevo Mirador. El Algeciras CF recibe este mediod\u00eda al Atl\u00e9tico Madrile\u00f1o en la 15\u00aa jornada liguera del grupo II de la Primera Federaci\u00f3n. El equipo de Javi V\u00e1zquez se mide al imparable l\u00edder, a un filial que manda en la clasificaci\u00f3n en solitario con 27 puntos y un partido menos, el que aplazado con el Marbella que disputar\u00e1 el pr\u00f3ximo mi\u00e9rcoles en la Dama de Noche. Los locales llegan tras la derrota clara en Ibiza con 18 puntos, dos puntos por encima de los puestos de descenso y cuatro de la zona de playoff tras los encuentros jugados desde el viernes. El pelot\u00f3n de equipos de la zona media de la tabla est\u00e1 casi tan cerca de abajo como de arriba. Los algeciristas buscar\u00e1n un nuevo \u00e9xito ante una afici\u00f3n que ha celebrado tres victorias consecutivas (Alcorc\u00f3n, Antequera y Sanluque\u00f1o), aunque delante habr\u00e1 un filial dirigido por Fernando Torres que ha ganado ocho de sus \u00faltimos once compromisos. Sin sancionados, los de casa presentan varias dudas en una plantilla que lleg\u00f3 a tener hasta siete futbolistas entre algodones. La previa: Algeciras - Atl\u00e9tico Madrile\u00f1o: el Nuevo Mirador desaf\u00eda al l\u00edder